Efeito ChatGPT: consultores em início de carreira perdem espaço para a IA

Três anos após o lançamento do ChatGPT pela OpenAI, em novembro de 2022, os salários de entrada nas principais empresas de consultoria do mundo permanecerão congelados por mais um ano, o terceiro consecutivo. Isso reflete a transformação que a inteligência artificial está promovendo no setor, embora os ganhos de produtividade esperados ainda não tenham sido totalmente alcançados.

Para 2026, firmas como McKinsey e Boston Consulting Group (BCG) mantiveram os pacotes de compensação para graduados no mesmo nível dos oferecidos neste ano. A principal justificativa para esse congelamento é a crescente adoção de IA, que está permitindo às consultorias melhorar a produtividade com uma equipe mais enxuta.

Além disso, o uso da tecnologia tem gerado pressão para reduzir a dependência de funcionários juniores, já que muitas tarefas repetitivas, como análise de dados e criação de relatórios, podem ser automatizadas – o que impacta diretamente nos salários oferecidos aos novos contratados.

Nos Estados Unidos, o pacote inicial para graduados em consultorias como McKinsey e BCG, que inclui salário e bônus, variava entre US$ 135.000 e US$ 140.000 em 2024 e 2025, enquanto para candidatos com MBA o total podia chegar até US$ 285.000.

Por outro lado, os salários nas Big Four (Deloitte, EY, KPMG e PwC), que tendem a ser menores, estão estagnados há ainda mais tempo, sem aumento desde 2022. Algumas empresas até reduziram o número de contratações para 2025, com previsões semelhantes para os próximos anos.

Consultorias também estão utilizando a IA internamente para melhorar a rentabilidade, além de demonstrar seu uso para convencer clientes céticos.

Transformação estrutural

Especialistas do setor indicam que a IA pode transformar a estrutura tradicional das consultorias, conhecidas por seu modelo "pirâmide", no qual muitos funcionários iniciam na base e os selecionados avançam gradualmente.

As empresas estão agora buscando profissionais mais experientes e especializados, com ênfase em funções relacionadas à implementação de IA, em vez de contratações massivas de analistas juniores. Nesse contexto, engenheiros têm se tornado perfis cada vez mais visados.

Com isso, o modelo de "pirâmide" pode dar lugar a estruturas mais flexíveis, como o "obelisco, com menos camadas e mais foco em profissionais experientes, ou o "ampulheta", em que a IA automatiza as tarefas intermediárias e repetitivas.