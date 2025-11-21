Dona do Google supera Microsoft e vira 3ª empresa mais cara do mundo

A Alphabet, empresa controladora do Google e do Youtube, superou a Microsoft e se tornou a terceira empresa mais valiosa do mundo nesta sexta-feira (21). Essa é a primeira sessão desde 30 de agosto de 2018 em que a Alphabet termina com um valor de mercado maior que o da Microsoft, segundo dados da Dow Jones.

A fabricante de chips Nvidia segue como a empresa mais valiosa do mundo, com valor de mercado de US$ 4,6 trilhões. A Apple ocupa o segundo lugar, com avaliação próxima de US$ 4 trilhões.

Segundo a agência Barron's, o marco reflete mais sucessos da Alphabet do que as dificuldades da Microsoft. As ações da empresa de Bill Gates estão estagnadas desde o verão, mas ainda acumulam alta de 11% no ano, em linha com o S&P 500.

Por outro lado, as ações da Alphabet subiram 59% em 2025, impulsionadas por fortes resultados financeiros, o entusiasmo em torno da inteligência artificial e uma decisão federal antitruste contra a empresa que poderia ter sido muito mais severa.

A Alphabet foi escolhida como ação destaque pelo Barron’s há um ano e se manteve relativamente imune à recente queda das ações de IA no outono. Desde o início de outubro, suas ações subiram 23%, enquanto o S&P 500 registrava queda. A introdução de um novo modelo Gemini AI e resultados do terceiro trimestre melhores do que o esperado também contribuíram para o desempenho.

Ao superar a Microsoft, o próximo marco para a Alphabet é a Apple, com capitalização de mercado de US$ 4,01 trilhões. Se 2026 seguir a mesma tendência de 2025, os investidores não terão que esperar muito para ver novos avanços.