Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Dona do Google supera Microsoft e vira 3ª empresa mais cara do mundo

Ações da Alphabet desponta entre as big techs com alta acumulada de quase 60% em 2025

Alphabet: entenda a tese que impulsionou a ação da empresa (Getty Images)

Alphabet: entenda a tese que impulsionou a ação da empresa (Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 18h53.

A Alphabet, empresa controladora do Google e do Youtube, superou a Microsoft e se tornou a terceira empresa mais valiosa do mundo nesta sexta-feira (21). Essa é a primeira sessão desde 30 de agosto de 2018 em que a Alphabet termina com um valor de mercado maior que o da Microsoft, segundo dados da Dow Jones.

As ações da Alphabet subiram 3,53%, cotadas US$ 299,66, elevando sua capitalização de mercado para US$ 3,62 trilhões. As ações da Microsoft, por sua vez caíram 1,32%, cotadas a US$ 472,12, reduzindo seu valor para US$ 3,51 trilhões.
A fabricante de chips Nvidia segue como a empresa mais valiosa do mundo, com valor de mercado de US$ 4,6 trilhões. A Apple ocupa o segundo lugar, com avaliação próxima de US$ 4 trilhões.

Segundo a agência Barron's, o marco reflete mais sucessos da Alphabet do que as dificuldades da Microsoft. As ações da empresa de Bill Gates estão estagnadas desde o verão, mas ainda acumulam alta de 11% no ano, em linha com o S&P 500.

Por outro lado, as ações da Alphabet subiram 59% em 2025, impulsionadas por fortes resultados financeiros, o entusiasmo em torno da inteligência artificial e uma decisão federal antitruste contra a empresa que poderia ter sido muito mais severa.

A Alphabet foi escolhida como ação destaque pelo Barron’s há um ano e se manteve relativamente imune à recente queda das ações de IA no outono. Desde o início de outubro, suas ações subiram 23%, enquanto o S&P 500 registrava queda. A introdução de um novo modelo Gemini AI e resultados do terceiro trimestre melhores do que o esperado também contribuíram para o desempenho.

Ao superar a Microsoft, o próximo marco para a Alphabet é a Apple, com capitalização de mercado de US$ 4,01 trilhões. Se 2026 seguir a mesma tendência de 2025, os investidores não terão que esperar muito para ver novos avanços.

Acompanhe tudo sobre:MicrosoftNvidiaAppleAlphabet

Mais de Invest

Ibovespa tem menor pontuação de fechamento em duas semanas e cai 2% na semana

Engenheiros foram os mais afetados por demissões na Amazon, revela documento

Dólar fecha a R$ 5,40, maior valor em mais de um mês, e sobe 1,96% na semana

Esse diretor do Fed decidiu falar o que pensa sobre o risco de bolha da IA

Mais na Exame

Mercados

Ibovespa tem menor pontuação de fechamento em duas semanas e cai 2% na semana

Mundo

Trump recebe Mamdani e diz que socialista será um 'grande prefeito' de NY

ESG

'Não podemos deixar Belém com gosto amargo na boca', diz líder do Greenpeace

Carreira

Como padrões invisíveis revelam o que realmente acontece na sua equipe