Moonshot AI, do chatbot Kimi, capta US$ 2 bilhões e quadruplica valuation em poucos meses

A startup Moonshot AI anunciou nesta semana uma captação de US$ 2 bilhões, levando sua avaliação de mercado a mais de US$ 20 bilhões. O valuation é mais do que o quádruplo do valor atribuído à empresa há apenas seis meses.

O maior investimento na rodada veio da Long-Z Investments, braço de venture capital da chinesa de delivery Meltuan. Outras empressa que também depositaram valores significativos na última etapa de financiamento foram a estatal China Mobile, a Tsinghua Capital e a CPE Yuafeng.

O salto de valuation é vertiginoso: a empresa foi avaliada em US$ 4,3 bilhões no final de 2025. Poucos meses depois, no início de 2026, o valor dobrou para US$ 10 bilhões em decorrência de uma captação de US$ 700 milhões. No total, a Moonshot absorveu US$ 3,9 bilhões desde o fim de 2025, segundo o assessor financeiro HF Capital.

Os números operacionais acompanham o ritmo. A receita recorrente anual da companhia ultrapassou US$ 200 milhões em abril, impulsionada pelo crescimento acelerado de assinaturas pagas e pelo uso via API. O modelo mais recente da empresa, o Kimi K2.6, é atualmente o segundo LLM mais utilizado na plataforma de distribuição OpenRouter.

Moonshot AI embarca em crescimento de setor na China

Fundada em 2023, a Moonshot AI tem entre seus líderes Yang Zhilin, ex-pesquisador da Meta. É uma alternativa que cresce como relevante para os concorrentes americanos ChatGPT, Gemini e Claude. Um dos focos da companhia é código aberto como pilar estratégico. Essa escolha, associada a um foco crescente em tarefas de programação e agentes autônomos, ajudou a Moonshot a se diferenciar em um mercado cada vez mais disputado.

O movimento se insere em um ciclo mais amplo de valorização das startups chinesas de inteligência artificial. A DeepSeek, que está em negociações com o Fundo Nacional da Indústria de Circuitos Integrados da China para sua primeira rodada externa de captação, pode chegar a uma avaliação de US$ 45 bilhões. Já a MiniMax, que abriu capital em Hong Kong em janeiro, registrou crescimento de receita anual de 159%, atingindo US$ 79 milhões.

O consultor financeiro HF Capital, que assessorou parte dos investidores na rodada da Moonshot, avaliou que o valuation de US$ 20 bilhões "ainda tem espaço significativo para crescimento", noticiou o South China Morning Post considerando que pares listados em Hong Kong, como a Zhipu AI e a MiniMax, operam com capitalizações de mercado bem superiores.

Para o futuro, a empresa também estuda uma eventual abertura de capital na Bolsa de Hong Kong de até US$ 18 bilhões. Hoje, gigantes como Alibaba e Tencent estão entre os investidores da companhia que planeja elevar o alcance de seus produtos de IA.