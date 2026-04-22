Inteligência Artificial

Alibaba e Tencent estudam investimento na DeepSeek e podem dobrar valuation

Antes da primeira rodada de investimentos da DeepSeek, Alibaba e Tencent estudam investimento conjunto em empresa chinesa de destaque

Maria Eduarda Cury
Maria Eduarda Cury

Colaboradora

Publicado em 22 de abril de 2026 às 10h44.

As chinesas Tencent e Alibaba planejam investir coletivamente na startup de inteligência artificial DeepSeek. Conforme o The Information, as companhias aproveitariam a rodada de investimentos que prevê valuation de US$ 20 bilhões para a startup. Seria a primeira vez que a companhia popularizada por seu assistente de IA teria investimento externo; a intenção é que a rodada garanta ao menos US$ 300 milhões em financiamento. Não está claro, entretanto, como ocorreria a divisão do valor investido.

Na semana passada, a meta interna era que a avaliação de mercado fosse de US$ 10 bilhões, segundo o The Information. Mas a entrada das duas gigantes no mesmo processo de captação transforma o que seria uma rodada de financiamento convencional em algo com contornos estratégicos bem mais complexos, uma vez que as empresas são concorrentes em setores como nuvem, IA e tecnologia de forma ampla.

Por que a DeepSeek vale tanto

Fundada em 2023 pelo gestor de hedge fund Liang Wenfeng como um laboratório de pesquisa em IA, a empresa de Hangzhou nunca foi atrás de investidores externos. O financiador principal era o próprio fundo, que tinha como objetivo declarado a pesquisa. Foi somente em 2025, porém, que a logo da baleia se tornou mundialmente conhecida. O lançamento do modelo R1 com sistema comparável ao GPT-4 da OpenAI por apenas US$ 6 milhões deixou a indústria em choque. Não somente pela capacidade de raciocínio, mas porque o valor investido era significativamente inferior aos US$ 100 milhões destinados à versão da época dop ChatGPT.

O feito ganhou o apelido de "Pinduoduo da IA", sendo a expressão uma referência à plataforma de e-commerce chinesa que revolucionou o varejo online ao oferecer preços muito menores do que os concorrentes estabelecidos. Após o lançamento do R1, outras grandes empresas tecnológicas chinesas como ByteDance, Tencent, Baidu e Alibaba cortaram os preços de seus modelos de IA, seguindo o novo ritmo apresentado com eficácia pela DeepSeek.

Agora, com o avanço dos modelos de raciocínio avançado e dos chamados agentes autônomos — sistemas de IA que executam tarefas complexas de forma independente —, os requisitos de capital para desenvolver e operar modelos de ponta cresceram de forma substancial. A busca por financiamento externo reflete essa nova realidade: nem mesmo uma pesquisa de baixo custo, em um certo ponto, escapa da gravidade dos investimentos em infraestrutura.

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