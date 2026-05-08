Anthropic negocia rodada bilionária e mira avaliação de US$ 1 trilhão

A Anthropic prepara uma nova fase de expansão após o crescimento acelerado de suas ferramentas de inteligência artificial voltadas ao mercado corporativo. A companhia negocia uma rodada de investimentos que pode levantar até US$ 50 bilhões e elevar sua avaliação para cerca de US$ 900 bilhões antes do aporte.

O movimento ocorre em meio à alta demanda pelos produtos da empresa, especialmente o Claude Code, voltado a desenvolvedores, e o Cowork, direcionado a usuários menos técnicos.

Segundo fontes ouvidas pelo Financial Times, a receita anualizada da Anthropic deve superar US$ 45 bilhões nas próximas semanas. No fim de 2024, o indicador estava em US$ 9 bilhões.

Investidores como Dragoneer, General Catalyst e Lightspeed Venture Partners demonstraram interesse na operação. A expectativa é que a rodada seja concluída nos próximos dois meses.

Disputa por infraestrutura de IA

A expansão da Anthropic depende diretamente do aumento de capacidade computacional. A empresa enfrenta limitações de oferta de processamento, situação que impactou parte de seus clientes recentemente.

Para reduzir a dependência de infraestrutura, a companhia firmou acordos com Google, AWS, Broadcom e SpaceXAI nos últimos meses.

Os contratos garantem acesso de longo prazo a processamento para inteligência artificial, mas devem ampliar os custos da empresa em centenas de bilhões de dólares ao longo dos próximos anos.

A necessidade de computação tende a crescer com a futura ampliação do acesso ao modelo Mythos, nova geração de IA da Anthropic disponível atualmente para um grupo restrito de parceiros.

Mercado aposta em IPO

O diretor financeiro da companhia, Krishna Rao, conduz conversas com investidores, embora os termos da rodada ainda não tenham sido definidos.

Nos bastidores, investidores já se posicionam para uma possível abertura de capital da Anthropic ainda em 2025. Fundos que já participam da empresa também buscam ampliar participação antes de um eventual IPO.

Caso a operação seja concluída nos valores discutidos, a Anthropic ultrapassaria a OpenAI em avaliação de mercado. Em março, a criadora do ChatGPT foi avaliada em US$ 852 bilhões após captar US$ 122 bilhões.

A OpenAI também acelera investimentos em infraestrutura. Durante audiência judicial nesta terça-feira, 6, Greg Brockman, presidente da empresa, afirmou que a companhia gastará US$ 50 bilhões em capacidade computacional apenas neste ano.