Ex-CTO da OpenAI diz em tribunal que Sam Altman mentiu sobre padrões de segurança de IA

A ex-diretora de tecnologia da OpenAI, Mira Murati, afirmou em depoimento exibido na quarta-feira, 7, no julgamento entre Elon Musk e Sam Altman que o CEO da empresa mentiu sobre procedimentos internos de segurança para um novo modelo de inteligência artificial. Segundo Murati, Altman disse que o departamento jurídico havia concluído que o sistema não precisava passar pelo conselho interno responsável por avaliar riscos antes do lançamento.

Durante o vídeo apresentado no processo Musk v. Altman, Murati foi questionada diretamente se Altman dizia a verdade ao fazer essa afirmação. “Não”, respondeu a executiva. O depoimento amplia a pressão sobre a gestão da OpenAI em um momento em que a empresa enfrenta críticas sobre governança, transparência e velocidade no lançamento de novos modelos de IA generativa.

Murati também afirmou que enfrentava dificuldades para exercer sua função dentro da empresa devido à postura de Altman. “Minha crítica é completamente relacionada à gestão”, declarou. Segundo ela, havia falta de clareza na liderança da OpenAI e interferências que prejudicavam seu trabalho como CTO, sigla em inglês para diretora de tecnologia.

A executiva disse que procurou Jason Kwon, então diretor jurídico da OpenAI e atualmente diretor de estratégia da companhia, para verificar a situação envolvendo o modelo de IA. Segundo Murati, houve “desalinhamento” entre as versões apresentadas por Kwon e Altman. “Confirmei que o que Jason dizia e o que Sam dizia não eram a mesma coisa”, afirmou no depoimento.

O caso ocorre no contexto do processo movido por Elon Musk contra a OpenAI e Sam Altman. Musk, um dos fundadores da organização em 2015, acusa a empresa de abandonar sua missão original de desenvolver inteligência artificial em benefício público e priorizar interesses comerciais após a aproximação com a Microsoft.

A fala de Murati pode ganhar relevância jurídica por envolver alegações sobre os mecanismos internos de segurança da OpenAI, tema central no debate regulatório sobre inteligência artificial. Empresas do setor têm sido pressionadas por governos e especialistas a adotar protocolos transparentes para avaliação de riscos de modelos avançados.

Crise interna expõe disputa sobre governança da OpenAI

Murati deixou a OpenAI em 2024 após anos como uma das principais executivas da empresa e figura central no desenvolvimento do ChatGPT. Ela também participou da crise de governança de novembro de 2023, quando Sam Altman foi demitido temporariamente pelo conselho de administração e readmitido poucos dias depois após pressão de investidores e funcionários.

O julgamento entre Musk e Altman tem revelado bastidores da OpenAI, incluindo disputas internas sobre segurança, poder de decisão e estratégia comercial da companhia responsável por alguns dos sistemas de IA mais populares do mercado.