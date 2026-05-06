Fundo estatal da China quer liderar rodada que deve avaliar DeepSeek em US$ 45 bilhões

A DeepSeek pode estar prestes a deixar de ser uma aposta solitária para se tornar um projeto estatal. O maior fundo de investimento em semicondutores da China, o China Integrated Circuit Industry Investment Fund, está em negociações para liderar a primeira captação externa da startup de inteligência artificial. A rodada prevista pode valorizar a empresa em cerca de US$ 45 bilhões. A Tencent e outras investidoras do ramo também estão em conversas para participar da rodada, mas nada foi definido.

Há menos de um mês, as discussões iniciais giravam em torno de US$ 20 bilhões. O salto rápido de investimento reflete o interesse crescente de investidores institucionais numa empresa que, até abril deste ano, nunca havia recebido capital externo e era financiada integralmente pelo próprio fundador, Liang Wenfeng. Ele é gestor do fundo High-Flyer Capital Management. Liang, que controla 89,5% da DeepSeek por meio de participações diretas e grupos afiliados, e estuda investir pessoalmente nessa rodada.

A trajetória da DeepSeek para conseguir atenção na mídia global foi vertiginosa. A empresa foi fundada em 2023 em Hangzhou, mas ganhou projeção internacional em janeiro de 2025, quando o lançamento do modelo R1 chegou prometendo serviços de IA de alto nível por 5% do custo das empresas líderes do setor, como a OpenAI. Em resposta imediata, as ações da gigante Nvidia recuaram mais de 16% e o valor de mercado caiu para US$ 600 bilhões, sendo então a maior perda já registrada em um único pregão.

O que muda com a chegada do fundo de investimentos

A eventual participação do China Ingrated Industry Investment Fund, chamado de Big Fund, na DeepSeek também é um aviso político. O fundo foi criado para executar a política de autossuficiência tecnológica do presidente Xi Jinping e já financiou empresas estratégicas como a SMIC, maior fabricante de chips da China, e a YMTC, líder em memória. Sua terceira fase, lançada em 2024, captou US$ 47 bilhões com mandato específico para investir em equipamentos e materiais de semicondutores. Até agora, o fundo não havia apoiado publicamente nenhum laboratório de modelos de linguagem.

Empresas que fazem parte do portfólio do fundo historicamente ganham acesso a clientes alinhados ao Estado, proteção regulatória e um status implícito de relevância estratégica nacional. Para a DeepSeek, que até agora operou à margem do sistema de financiamento público, seria uma mudança estrutural de posicionamento com benefícios e obrigações que vêm atrelados.

Parte da motivação original de Liang para a captação era atribuir uma valuation à empresa para viabilizar stock options aos pesquisadores. Com a valorização disparando de US$ 20 bilhões para US$ 45 bilhões em semanas, a rodada pode agora servir também para acumular capital para novos investimentos em infraestrutura computacional.