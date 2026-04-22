Inteligência Artificial

Tencent abre beta internacional do QClaw, agente de IA que opera via WhatsApp

Software da Tencent para agentes de inteligência artificial multifuncionais inicia testes para mercados fora da China

Tencent: chinesa avança com QClaw após sucesso inicial e revela lançamento do software para mercados internacionais (AFP)

Tencent: chinesa avança com QClaw após sucesso inicial e revela lançamento do software para mercados internacionais (AFP)

Maria Eduarda Cury
Maria Eduarda Cury

Colaboradora

Publicado em 22 de abril de 2026 às 10h26.

A Tencent iniciou os testes beta do QClaw, software de inteligência artificial criado para facilitar o uso de agentes de IA por pessoas sem familiaridade técnica com esse tipo de ferramenta. A proposta é transformar a automação, hoje mais associada a programadores e usuários avançados, em um recurso acessível por aplicativo.

Segundo a empresa, o serviço foi liberado gratuitamente para até 200 mil usuários nesta fase inicial e teve forte adesão no mercado chinês. A plataforma superou 1 milhão de usuários nos primeiros 10 dias após o lançamento, de acordo com a Tencent. A companhia também afirma que a versão internacional do QClaw foi desenvolvida em cinco dias e que 99% do código foi escrito de forma autônoma pelo próprio sistema interativo.

Até agora, o beta internacional está disponível apenas para moradores de Estados Unidos, Canadá, Japão, Singapura e Coreia do Sul. A empresa diz que novos mercados receberão o produto de forma “progressiva”.

Desenvolvido a partir do framework, estrutura-base para desenvolvimento de software, OpenClaw, o QClaw funciona como uma versão simplificada de um agente de IA. A proposta é reproduzir os recursos do sistema original em uma interface mais direta, dispensando parte da complexidade técnica exigida por ferramentas semelhantes.

Na prática, o aplicativo busca eliminar barreiras como terminal, chaves de API, interface de programação que conecta diferentes serviços, e instalações complexas. Em vez disso, o usuário pode enviar um comando por WhatsApp ou Telegram, e o agente executa a tarefa em um computador conectado em casa ou no escritório.

Planejar viagens, preencher declarações de imposto, monitorar listas de imóveis e automatizar publicações em redes sociais estão entre os usos destacados pela empresa como porta de entrada para o público geral. A aposta é que esse tipo de interação ajude a deslocar a percepção da IA de um campo restrito à programação ou à geração de imagens e vídeos para entretenimento.

Avanço dos agentes de IA expõe disputa e riscos no setor

Ao mirar usuários comuns, e não apenas clientes corporativos, a Tencent tenta medir se o público está disposto a conviver com agentes de IA integrados a plataformas já populares. O movimento se encaixa em uma mudança mais ampla do setor, em que a IA generativa deixa de apenas responder comandos e passa a executar ações em nome do usuário.

Estratégias parecidas vêm sendo exploradas por empresas como Alibaba e Google, que adaptam seus produtos para funcionar como agentes multifuncionais, capazes de concentrar tarefas cotidianas em um só ambiente. O foco dessa nova etapa é a automação prática de rotinas digitais, com sistemas que navegam entre aplicativos, organizam fluxos de trabalho e reduzem a necessidade de comandos repetidos.

Esse avanço, porém, não ocorre sem resistência. Em relatório, a consultoria Gartner classificou o OpenClaw como uma “prévia perigosa” da nova geração de agentes autônomos. A avaliação ajudou a esfriar o interesse de empresas como Meta, num momento em que cresce a preocupação com dados sensíveis e com o aumento de ataques cibernéticos ligados a sistemas mais autônomos.

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