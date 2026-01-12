12 empresas que usam chatbots e talvez você não saiba

Do streaming ao fast food, companhias de diversos setores apostam em chatbots para melhorar a experiência do usuário, se aproximar dos consumidores e criar atendimento personalizado.

Assim como outras ferramentas de inteligência artificial (IA), os chatbots também buscam automatizar funções e oferecer serviços em tempo real.

Atendimento personalizado e análise de dados

Um relatório da Zendesk, empresa de software para atendimento ao cliente, apontou que 59% dos consumidores gostariam que as empresas usassem os dados coletados para experiências personalizadas.

O material também mostra que 62% dos clientes preferem recomendações específicas do que as genéricas.

12 empresas que utilizam chatbots

Os chatbots podem ser usados como um recurso presente em todas as interfaces de um site ou apenas em ações especiais — como aconteceu com algumas empresas listadas abaixo.

Uber

Nos Estados Unidos, a Uber aprimorou a forma de pedir as corridas e permite que os usuários utilizem o Facebook Messenger para a tarefa. Desta forma, não é preciso entrar no aplicativo para solicitar a viagem.

Vivo

Seja no aplicativo ou no site, a Vivo utiliza o chatbot para complementar o atendimento ao cliente em várias frentes. Por meio dele é possível solicitar informações sobre o plano, acionar o suporte técnico ou falar com um atendente.

Casas Bahia

O 'Bahianinho' surgiu em 2017 como um assistente virtual que auxilia nas compras dentro da loja virtual. Atualmente, o personagem digital também é usado na comunicação com clientes em ações de marketing e nas redes sociais.

Magazine Luiza

Assim como nas Casas Bahia, a 'Lu' é um chatbot criado para auxiliar no pós-venda, mas ganhou espaço em outras frentes de atendimento ao cliente. Com tecnologia de deep learning, ela é capaz de entender erros gramaticais e gírias.

Lu, do Magalu, é utilizada como chatbot e em campanhas publicitárias da varejista (Magazine Luiza/Reprodução)

Cacau Show

A parceria da marca com a BlueShift rendeu a Cacau Show um chatbot que atua como assistente virtual. Através dele, os clientes conseguem tirar dúvidas e solicitar suporte em pedidos e compras.

Itaú

No Itaú, o chatbot atua como um consultor financeiro que oferece dicas personalizadas com base nas movimentações do usuário na conta.

Sephora

A inteligência artificial da loja foi desenvolvida para sugerir os melhores produtos para os clientes com base em um questionário.

Disney

A Disney utilizou os chatbots em uma divulgação para o lançamento do primeiro Zootopia. Baseada na personagem principal da animação, a coelha detetive Judy Hopps, a ferramenta permite que os usuários desvendem desafios temáticos.

Personagem da animação de 2016 foi usada para interagir com usuários durante divulgação do filme (Facebook Zootopia/Divulgação)

Bradesco

Disponível no WhatsApp, Alexa, Google Assistente e telefone, a BIA foi desenvolvida para realizar transações, consultar saldo e limite, encontrar agências e esclarecer dúvidas.

Burger King

No caso da empresa de fast food, o chatbot não foi desenvolvido para os clientes, mas para os candidatos a vagas de trabalho na rede. Os interessados conseguem enviar o currículo e conhecer as vagas por meio de um contato do WhatsApp.

Natura

A Nat, da Natura, é outro caso de chatbot que se torna um personagem e face da marca. Além de ajudar os clientes com dúvidas e recomendações de produtos, a ferramenta também tem seu próprio perfil nas redes sociais.

eBay

A varejista também utiliza o Facebook Messenger para implantar seu chat, o ShopBot. O robô virtual busca ajudar os compradores a encontrar os itens que procuram.