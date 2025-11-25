Gracyovos: anúncio viral de Gracyanne Barbosa era ação do Canva

A criação da marca fictícia de “ovos de luxo” de Gracyanne Barbosa tomou conta das redes sociais nos últimos dias e despertou curiosidade sobre a autenticidade do lançamento.

Batizado de Gracyovos, o produto apareceu primeiro em um vídeo da influenciadora com identidade visual própria e promessa de estoques limitados. A publicação rapidamente ganhou tração, impulsionada também por outros criadores de conteúdo que embarcaram na brincadeira.

Nesta terça-feira, 25, no entanto, Gracyanne voltou às redes para explicar que o anúncio fazia parte de uma campanha do Canva Brasil. No vídeo, ela aparece criando a marca dentro do software de design.

A legenda informa que os “estoques estão oficialmente esgotados”, e brinca ao dizer que a própria influenciadora consumiu todos os produtos. “Nada disso seria possível sem a ajuda das minhas meninas que fizeram os ovos, e do Canva Brasil, onde criei minha marca inteirinha”, escreveu.

Em menos duas horas, o post já acumulava mais de 1,6 milhão de visualizações. A seção de comentários reúne reações positivas ao formato da ação, com mensagens como “Que marketing é esse?!”, “O Canva arrasou!!”, “Públi de milhões” e “Vou até renovar minha assinatura do Pro”. Muitos usuários também brincaram com a influenciadora, caso de quem escreveu: “Esse pessoal do Canva Brasil é uma gracy” e “Tô chocada”.

O burburinho reforça a estratégia recente do Canva no país. A empresa intensificou ações de marketing e comunicação em 2025, apostando em formatos humorísticos e em nomes conhecidos da cultura pop brasileira.

Nesse movimento, a plataforma lançou uma série de esquetes com Xuxa Meneghel, que revisitam episódios da carreira da apresentadora e referências que circulam há décadas entre seus fãs.

O filme principal parte da premissa de que os “baixinhos” cresceram e agora lidam com rotina adulta — de boletos a chuveiros queimados. Na narrativa, Xuxa interpreta uma empresária à frente da fictícia “XSPA – Xuxa Só Para Adultinhos”, responsável por produtos como “papéis de divórcio com cheirinho de morango” e a “Air Fryer da Xuxa”.

A campanha, que já ultrapassa 50 milhões de visualizações, foi desenvolvida pela equipe interna do Canva no Brasil, com direção criativa de Raul Taborda, diretor de criação para a América Latina, e trabalho de marca e social liderado por Bruno Sabino. A produção é da Asteroide, com trilha da Canja Audio e gestão de mídia da OMG Brasil.

O projeto integra a estratégia de campanhas hiperlocalizadas da empresa, que busca adaptar linguagem e referências à cultura de cada mercado. O Brasil é hoje o segundo maior mercado global do Canva, com um em cada nove habitantes utilizando a plataforma. Segundo a empresa, mais de meio bilhão de conteúdos sociais foram produzidos por brasileiros no último ano.

“Nosso objetivo é mostrar que qualquer pessoa, inclusive empreendedores individuais e pequenas e médias empresas, pode se comunicar de forma profissional, rápida e criativa”, disse Felipe Godoy, líder de Marketing do Canva no Brasil, na ocasião.

A ação com Gracyanne se conecta a esse plano de expansão e ocorre no mesmo período em que o Canva anunciou que o Affinity — software recém-integrado ao portfólio — passará a ser gratuito. Com iniciativas desse tipo, a plataforma busca acelerar sua aproximação com novos usuários e consolidar sua estratégia de comunicação no país.