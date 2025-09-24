Negócios

Investimentos globais em IA devem atingir 1,5 trilhão de dólares em 2025, projeta Gartner

Segmentos como servidores acelerados por GPU, smartphones com IA generativa e PCs preparados para IA devem ganhar peso no mercado

Até 2026, os investimentos devem somar US$ 2,02 trilhões, refletindo o avanço global da tecnologia além das big techs (Getty Images). (Getty Images)

Até 2026, os investimentos devem somar US$ 2,02 trilhões, refletindo o avanço global da tecnologia além das big techs (Getty Images). (Getty Images)

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 13h59.

Os gastos mundiais com inteligência artificial devem alcançar US$ 1,5 trilhão em 2025, segundo projeção da consultoria Gartner. A expectativa é de que, já em 2026, o volume ultrapasse US$ 2 trilhões, consolidando a IA como um dos principais motores da indústria global de tecnologia.

De acordo com John-David Lovelock, vice-presidente de pesquisa do Gartner, o avanço será puxado pela expansão da infraestrutura otimizada para IA, especialmente nos data centers de grandes provedores globais de nuvem. “Estamos vendo não apenas as big techs americanas, mas também companhias chinesas, novos players de infraestrutura e capital de risco em startups ampliando investimentos nesse setor”, afirmou.

Além da infraestrutura, segmentos como serviços de IA, softwares de aplicação e semicondutores otimizados também devem receber forte impulso. O Gartner destaca ainda o papel dos dispositivos de consumo, como smartphones equipados com IA generativa e PCs com chips preparados para inteligência artificial, que devem absorver uma fatia cada vez maior dos investimentos.

Projeções de gastos globais com IA (2024–2026)

O estudo da Gartner separou uma tabela com a projeção do aumento dos investimentos em IA no mercado de TI:

Valores em milhões de dólares (US$)

Segmento202420252026
Serviços de IA259.477282.556324.669
Software de aplicação em IA83.679172.029269.703
Software de infraestrutura em IA56.904126.177229.825
Modelos de IA generativa5.71914.20025.766
Servidores otimizados para IA (GPU e afins)140.107267.534329.528
IaaS otimizada para IA7.44718.32537.507
Semicondutores para processamento de IA138.813209.192267.934
PCs preparados para IA (ARM e x86)51.02390.432144.413
Smartphones com IA generativa244.735298.189393.297
Total987.9041.478.6342.022.642

(Fonte: Gartner - setembro/2025)

