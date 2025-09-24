Os gastos mundiais com inteligência artificial devem alcançar US$ 1,5 trilhão em 2025, segundo projeção da consultoria Gartner. A expectativa é de que, já em 2026, o volume ultrapasse US$ 2 trilhões, consolidando a IA como um dos principais motores da indústria global de tecnologia.

De acordo com John-David Lovelock, vice-presidente de pesquisa do Gartner, o avanço será puxado pela expansão da infraestrutura otimizada para IA, especialmente nos data centers de grandes provedores globais de nuvem. “Estamos vendo não apenas as big techs americanas, mas também companhias chinesas, novos players de infraestrutura e capital de risco em startups ampliando investimentos nesse setor”, afirmou.

Além da infraestrutura, segmentos como serviços de IA, softwares de aplicação e semicondutores otimizados também devem receber forte impulso. O Gartner destaca ainda o papel dos dispositivos de consumo, como smartphones equipados com IA generativa e PCs com chips preparados para inteligência artificial, que devem absorver uma fatia cada vez maior dos investimentos.

Projeções de gastos globais com IA (2024–2026)

O estudo da Gartner separou uma tabela com a projeção do aumento dos investimentos em IA no mercado de TI:

Valores em milhões de dólares (US$)