Inteligência Artificial

Como os diferentes países estão lidando com a IA? Pesquisa revela percepção

O estudo detalha a diferença de percepção: jovens e pessoas com mais acesso à internet estão mais animados com a IA, enquanto mulheres e idosos se sentem mais preocupados

Por que a União Europeia inspira mais confiança regulatória que o modelo americano e chinês? A análise aponta para a correlação direta com a percepção geral das potências (Getty Images). (Getty Images)

Por que a União Europeia inspira mais confiança regulatória que o modelo americano e chinês? A análise aponta para a correlação direta com a percepção geral das potências (Getty Images). (Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 11h01.

O Pew Research Center divulgou uma análise em 25 países sobre a percepção pública da inteligência artificial (IA), incluindo níveis de preocupação, entusiasmo e confiança nas entidades reguladoras. Confira.

A maioria das pessoas nos 25 países pesquisados já leu ou ouviu falar "pelo menos um pouco" sobre IA:

  • 34% dos adultos ouviu ou leu "muito" sobre IA;
  • 47% ouviram "um pouco";
  • 14% disseram não ter ouvido nada.

Existe uma forte correlação entre a renda do país (medida pelo PIB per capita) e a consciência da IA. Países de alta renda demonstram maior conhecimento. Por exemplo, cerca de metade dos adultos no Japão, Alemanha, França e EUA ouviu "muito" sobre a IA, mas apenas 14% na Índia e 12% no Quênia dizem o mesmo.

Preocupação com a IA e confiança nos países

De modo geral, a população se mostra mais preocupada do que animada com a crescente presença da IA na vida cotidiana.

  • Uma mediana de 34% dos adultos diz estar "mais preocupada" do que animada;
  • 42% estão "igualmente preocupados e animados";
  • Apenas 16% estão "mais animados" do que preocupados.

Em nenhum país pesquisado mais de três em cada dez adultos se dizem majoritariamente animados.

A preocupação é especialmente alta em países como EUA, Itália, Austrália, Brasil e Grécia, onde cerca de metade dos adultos se diz mais preocupada do que animada. Em contraste, apenas 16% na Coreia do Sul estão principalmente preocupados.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

A maioria das pessoas demonstra confiança em seu próprio país para regulamentar a IA de forma eficaz:

  • 89% dos adultos na Índia confiam em seu país;
  • 74% na Indonésia e 72% em Israel compartilham dessa confiança;
  • Na ponta oposta, apenas 22% dos gregos confiam no seu país para regulamentar a IA;
  • Nos EUA, as opiniões estão divididas: 44% confiam no país para regulamentar, contra 47% que não confiam.

Em termos globais, a confiança na União Europeia (UE) para regulamentar a IA é maior do que nos EUA ou na China:

  • Uma média de 53% confia na UE;
  • 37% confiam nos EUA;
  • 27% confiam na China.

A confiança nos atores globais está ligada à percepção geral que as pessoas têm deles. Por exemplo, em países como Indonésia e África do Sul, onde a percepção da China é mais positiva que a dos EUA, as pessoas tendem a confiar mais na China para a regulamentação da IA.

Diferenças demográficas na percepção da IA

A consciência e a percepção da IA variam significativamente por fatores demográficos:

  • Idade: adultos jovens em quase todos os países têm maior consciência da IA e demonstram mais entusiasmo que preocupação. Em contraste, adultos mais velhos demonstram maior preocupação em 18 dos 25 países;
  • Gênero: em mais da metade dos países, os homens têm maior probabilidade de ter ouvido falar "muito" sobre IA. Em muitos países, as mulheres têm maior probabilidade de estarem principalmente preocupadas;
  • Educação: pessoas com menos educação geralmente demonstram mais preocupação e menos consciência sobre a tecnologia, em comparação com aquelas com maior nível de escolaridade;
  • Uso da internet: aqueles que utilizam a internet quase constantemente têm maior probabilidade de estarem principalmente animadas com a IA.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

  • Contextualização sobre o cenário atual da IA
  • Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia
  • Estudos de caso de empresas referências no uso da IA
  • Principais formas de atuação do especialista em IA
  • Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificial

Mais de Inteligência Artificial

Anthropic mira big tech com modelo barato e faturamento de US$ 7 bi

Perdigão aposta em IA para revolucionar preparo de refeições via WhatsApp

Goldman Sachs gasta mais com salários, mas promete corte de custos com IA

Salesforce economiza US$ 100 milhões por ano ao usar IA; entenda como

Mais na Exame

Tecnologia

Como usar o WhatsApp grátis na TIM em 2025: planos pré-pago, controle e pós-pago

Casual

Festival de comida italiana chega a São Paulo com pratos a partir de R$ 59

Mundo

Naufrágio de bilionários: falha de engenharia causou acidente com submarino da OceanGate

Future of Money

Bitcoin tem consolidação e 'crash' não marcou início de mercado de baixa em cripto, diz especialista