Como os diferentes países estão lidando com a IA? Pesquisa revela percepção

O Pew Research Center divulgou uma análise em 25 países sobre a percepção pública da inteligência artificial (IA), incluindo níveis de preocupação, entusiasmo e confiança nas entidades reguladoras. Confira.

A maioria das pessoas nos 25 países pesquisados já leu ou ouviu falar "pelo menos um pouco" sobre IA:

34% dos adultos ouviu ou leu "muito" sobre IA;

dos adultos ouviu ou leu sobre IA; 47% ouviram "um pouco";

ouviram 14% disseram não ter ouvido nada.

Existe uma forte correlação entre a renda do país (medida pelo PIB per capita) e a consciência da IA. Países de alta renda demonstram maior conhecimento. Por exemplo, cerca de metade dos adultos no Japão, Alemanha, França e EUA ouviu "muito" sobre a IA, mas apenas 14% na Índia e 12% no Quênia dizem o mesmo.

Preocupação com a IA e confiança nos países

De modo geral, a população se mostra mais preocupada do que animada com a crescente presença da IA na vida cotidiana.

Uma mediana de 34% dos adultos diz estar "mais preocupada" do que animada;

dos adultos diz estar do que animada; 42% estão "igualmente preocupados e animados";

estão Apenas 16% estão "mais animados" do que preocupados.

Em nenhum país pesquisado mais de três em cada dez adultos se dizem majoritariamente animados.

A preocupação é especialmente alta em países como EUA, Itália, Austrália, Brasil e Grécia, onde cerca de metade dos adultos se diz mais preocupada do que animada. Em contraste, apenas 16% na Coreia do Sul estão principalmente preocupados.

A maioria das pessoas demonstra confiança em seu próprio país para regulamentar a IA de forma eficaz:

89% dos adultos na Índia confiam em seu país;

dos adultos na confiam em seu país; 74% na Indonésia e 72% em Israel compartilham dessa confiança;

na e compartilham dessa confiança; Na ponta oposta, apenas 22% dos gregos confiam no seu país para regulamentar a IA;

confiam no seu país para regulamentar a IA; Nos EUA, as opiniões estão divididas: 44% confiam no país para regulamentar, contra 47% que não confiam.

Em termos globais, a confiança na União Europeia (UE) para regulamentar a IA é maior do que nos EUA ou na China:

Uma média de 53% confia na UE;

confia na 37% confiam nos EUA;

confiam nos 27% confiam na China .

A confiança nos atores globais está ligada à percepção geral que as pessoas têm deles. Por exemplo, em países como Indonésia e África do Sul, onde a percepção da China é mais positiva que a dos EUA, as pessoas tendem a confiar mais na China para a regulamentação da IA.

Diferenças demográficas na percepção da IA

A consciência e a percepção da IA variam significativamente por fatores demográficos:

Idade: adultos jovens em quase todos os países têm maior consciência da IA e demonstram mais entusiasmo que preocupação. Em contraste, adultos mais velhos demonstram maior preocupação em 18 dos 25 países;

Em contraste, adultos mais velhos demonstram maior preocupação em 18 dos 25 países; Gênero: em mais da metade dos países, os homens têm maior probabilidade de ter ouvido falar "muito" sobre IA. Em muitos países, as mulheres têm maior probabilidade de estarem principalmente preocupadas;

em mais da metade dos países, os têm maior probabilidade de ter ouvido falar sobre IA. Em muitos países, as têm maior probabilidade de estarem Educação: pessoas com menos educação geralmente demonstram mais preocupação e menos consciência sobre a tecnologia, em comparação com aquelas com maior nível de escolaridade;

pessoas com geralmente demonstram e menos consciência sobre a tecnologia, em comparação com aquelas com maior nível de escolaridade; Uso da internet: aqueles que utilizam a internet quase constantemente têm maior probabilidade de estarem principalmente animadas com a IA.

