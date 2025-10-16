Como os diferentes países estão lidando com a IA? Pesquisa revela percepção

Por que a União Europeia inspira mais confiança regulatória que o modelo americano e chinês? A análise aponta para a correlação direta com a percepção geral das potências (Getty Images). (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 11h01.
O Pew Research Center divulgou uma análise em 25 países sobre a percepção pública da inteligência artificial (IA), incluindo níveis de preocupação, entusiasmo e confiança nas entidades reguladoras. Confira.
A maioria das pessoas nos 25 países pesquisados já leu ou ouviu falar "pelo menos um pouco" sobre IA:
Existe uma forte correlação entre a renda do país (medida pelo PIB per capita) e a consciência da IA. Países de alta renda demonstram maior conhecimento. Por exemplo, cerca de metade dos adultos no Japão, Alemanha, França e EUA ouviu "muito" sobre a IA, mas apenas 14% na Índia e 12% no Quênia dizem o mesmo.
De modo geral, a população se mostra mais preocupada do que animada com a crescente presença da IA na vida cotidiana.
Em nenhum país pesquisado mais de três em cada dez adultos se dizem majoritariamente animados.
A preocupação é especialmente alta em países como EUA, Itália, Austrália, Brasil e Grécia, onde cerca de metade dos adultos se diz mais preocupada do que animada. Em contraste, apenas 16% na Coreia do Sul estão principalmente preocupados.
Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37
A maioria das pessoas demonstra confiança em seu próprio país para regulamentar a IA de forma eficaz:
Em termos globais, a confiança na União Europeia (UE) para regulamentar a IA é maior do que nos EUA ou na China:
A confiança nos atores globais está ligada à percepção geral que as pessoas têm deles. Por exemplo, em países como Indonésia e África do Sul, onde a percepção da China é mais positiva que a dos EUA, as pessoas tendem a confiar mais na China para a regulamentação da IA.
A consciência e a percepção da IA variam significativamente por fatores demográficos:
De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.
Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.
Veja, abaixo, os principais temas abordados:
Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.
EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga