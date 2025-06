Geração Z se destaca no mercado ao dominar IA, diz co-fundador do LinkedIn

Enquanto muitos temem os impactos da inteligência artificial sobre o emprego, Reid Hoffman, co-fundador do LinkedIn, enxerga uma oportunidade.

Para ele, os jovens da Geração Z que abraçam a IA se tornam profissionais cobiçados em meio às transformações do mercado de trabalho.

“Vocês são a geração IA. Vocês são nativos da IA. Então, trazer o fato de que a IA está no seu conjunto de ferramentas é uma das coisas que os torna enormemente atraentes”

A fala foi uma resposta a dúvidas de estudantes universitários sobre como encarar o mercado diante do avanço da tecnologia. As informações foram retiradas do Business Insider.

Visão estratégica para o futuro do trabalho

Na visão do empresário, os desafios impostos pela IA são reais e válidos como preocupação.

Mas, por outro lado, a tecnologia oferece aos jovens a chance de destacar competências únicas, especialmente em ambientes corporativos liderados por gerações anteriores.

"Isso pode permitir que vocês ajudem quem está há mais tempo no mercado" Reid Hoffman, co-fundador do LinkedIn

