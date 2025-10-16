Por que ex-CEO do Starbucks está preocupado com o avanço da IA?

Howard Schultz, ex-CEO do Starbucks, expressou grande preocupação com o avanço da inteligência artificial (IA). Em entrevista a Daniel Roth, editor-chefe do LinkedIn, Schultz afirmou estar "preocupado, com um grande P, sobre o impacto adverso que isso pode ter."

Schultz traçou um paralelo direto entre a IA e a ascensão da mídia social, notando que a regulamentação sempre ficou para trás.

"Se olharmos para os últimos 10, 15 anos de mídia social, é difícil dizer que a velocidade, o impacto e o efeito adverso da mídia social são iguais ou maiores que os benefícios que ocorreram," disse ele. "Uma das razões é o fato de não haver regulamentação, e a que veio, é tarde demais."

O empresário alertou que a inteligência artificial segue a mesma trajetória, progredindo tão rapidamente que "os reguladores estão tão atrasados que nem sabem quais são as perguntas, por causa da velocidade desta coisa."

Embora apoie a adoção da IA, Schultz diz que expressa suas preocupações "como um cidadão privado."

Ele fez um apelo aos líderes de grandes empresas de tecnologia — como Elon Musk, Sam Altman, Satya Nadella, Reid Hoffman e Bill Gates — para que "se unam e entendam coletivamente" que possuem uma responsabilidade moral que não pode ser esquecida na busca pela vitória.

Historicamente, o Starbucks, sob sua liderança, focou em investir em seus funcionários em vez de automação, diferenciando-se de concorrentes. Contudo, em junho, a empresa fez parceria com a OpenAI para desenvolver o Green Dot Assist, uma ferramenta de IA que atua como assistente virtual para seus baristas.

Schultz, que deixou a função de CEO interino em 2023, agora dirige a fundação filantrópica Schultz Family Foundation.

