MetaX estreia na bolsa de Xangai para competir com a Nvidia e já subiu 700%

As ações da MetaX saltaram quase 700% em sua estreia no mercado de Xangai, impulsionadas pela iniciativa de Pequim de reduzir a dependência de chips fabricados pela Nvidia e pela AMD. Fundada por ex-executivos da AMD, a MetaX levantou o equivalente a US$ 600 milhões em sua oferta pública inicial (IPO). Recentemente, a Moore Threads também estreou na bolsa com uma alta de 400%.

No primeiro dia de negociação, as ações da MetaX abriram a 700 yuans, superando o preço de IPO de 104,66 yuans, e rapidamente dispararam para 895 yuans. O fechamento do pregão ocorreu a 829,9 yuans, uma valorização de 693%.

O cenário de crescimento para as fabricantes de chips de inteligência artificial (IA) tem sido acelerado pela iniciativa do governo chinês em fortalecer a produção local para competir com os gigantes americanos. A empresa de pesquisa Frost & Sullivan projeta que as vendas de chips de IA na China devem ultrapassar US$ 189 bilhões até 2029, um crescimento considerável em relação aos US$ 54 bilhões previstos para 2026.

A MetaX, que controla atualmente 1% do mercado de chips de IA no país, espera mais que dobrar suas vendas em 2025, atingindo o ponto de equilíbrio no próximo ano. A avaliação da empresa é altamente otimista, com múltiplos 50 vezes superiores à sua receita projetada para 2024. Em comparação, a Nvidia tem múltiplos de 34 e a AMD de 14, conforme informou a MetaX em um comunicado pré-IPO.

Desafios para alcançar as rivais

Apesar do sucesso inicial, a MetaX reconheceu em seu prospecto de IPO os desafios relacionados a restrições tecnológicas impostas pelos EUA, além de uma defasagem tecnológica em relação a rivais como Nvidia e AMD.

A empresa competirá no mercado de chips de IA com fabricantes como Moore Threads e a Hygon Information Technology, além de gigantes como Huawei e Alibaba, que dominam outros segmentos de chips especializados.

Para analistas consultados pela Reuters, a trajetória da MetaX nos próximos anos dependerá não apenas da inovação tecnológica, mas também do apoio governamental e das condições geopolíticas que moldam a rivalidade sino-americana no setor de tecnologia.

Apesar do avanço significativo, analistas também alertam para a possibilidade de a atual valorização das ações da companhia estar exagerada.