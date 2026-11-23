A OpenAI, dona do ChatGPT, começou a liberar nesta segunda-feira, 23, uma versão do GPT-6.2 Sol para as conversas do dia a dia. A atualização chega à aba Chat e, segundo a empresa, melhora tarefas como ler o rótulo de um produto em uma foto, comparar opções na internet e seguir pedidos com várias condições.

A distribuição é global e gradual. Ela começou pelos planos Plus, Pro, Business e Enterprise. No Enterprise, o acesso também depende das configurações definidas pelo administrador. Os planos Free e Go não aparecem no anúncio desta atualização.

O que muda nas conversas do ChatGPT

Em uma comparação de hotéis, por exemplo, o aplicativo pode levar em conta preço e localização ao recomendar a opção que melhor atende ao pedido, em vez de devolver apenas uma lista. A OpenAI também afirma que o modelo identifica melhor detalhes nas imagens enviadas, como palavras pequenas em rótulos ou símbolos em placas.

Outra mudança está no que acontece depois da resposta. Se alguém perguntar se um produto está em promoção, o ChatGPT pode oferecer um aviso para quando o preço cair. A sugestão não significa que o acompanhamento já foi ativado.

O recurso chega na semana da Black Friday, quando o assistente já aparece como vitrine de compras. Um levantamento da EXAME mostrou que o ChatGPT indica fabricantes quando o consumidor pergunta onde comprar.

Como a OpenAI mediu a melhora

Em um teste interno na aba Chat, o GPT-6.2 marcou 71,7% em compreensão de imagens, ante 47,4% do GPT-6. Em pedidos classificados pela empresa como especialmente difíceis, o novo modelo seguiu as instruções em 78,1% dos casos, ante 62,5% da versão anterior.

Na busca online, a OpenAI usou uma versão interna do BrowseComp. No nível de raciocínio mais alto dos testados, o GPT-6.2 marcou 64,5%, ante 54,4% do GPT-6. Os resultados são comparações divulgadas pela própria empresa e não garantem o mesmo desempenho em qualquer foto, consulta ou conversa.

Qual é a diferença para o lançamento anterior?

A OpenAI já havia lançado o GPT-6.2 Astra e o GPT-6.2 Sol na terça-feira, 17, para ambientes de trabalho e programação, além da API usada por desenvolvedores.

Desta vez, a mudança é na conversa comum do ChatGPT. Segundo a empresa, a atualização não muda os modelos que já estavam disponíveis no Work e no Codex, nem anuncia a chegada do Astra à aba Chat.

A aba Chat vem passando por outras mudanças. Na semana passada, o ChatGPT ganhou novas vozes e promete entender melhor diferentes sotaques, e a OpenAI vai encerrar dois modos de voz em 11 de dezembro.