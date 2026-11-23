OpenAI: dona do ChatGPT começou a liberar o GPT-6.2 Sol na aba de conversas (ANDREJ IVANOV / AFP/AFP)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 16h28.
A OpenAI começou a liberar globalmente uma versão do GPT-6.2 Sol para a aba Chat do ChatGPT. Ela foi ajustada para tarefas cotidianas e chega aos planos Plus, Pro, Business e Enterprise, sem alterar Work e Codex.
A OpenAI, dona do ChatGPT, começou a liberar nesta segunda-feira, 23, uma versão do GPT-6.2 Sol para as conversas do dia a dia. A atualização chega à aba Chat e, segundo a empresa, melhora tarefas como ler o rótulo de um produto em uma foto, comparar opções na internet e seguir pedidos com várias condições.
A distribuição é global e gradual. Ela começou pelos planos Plus, Pro, Business e Enterprise. No Enterprise, o acesso também depende das configurações definidas pelo administrador. Os planos Free e Go não aparecem no anúncio desta atualização.
Em uma comparação de hotéis, por exemplo, o aplicativo pode levar em conta preço e localização ao recomendar a opção que melhor atende ao pedido, em vez de devolver apenas uma lista. A OpenAI também afirma que o modelo identifica melhor detalhes nas imagens enviadas, como palavras pequenas em rótulos ou símbolos em placas.
Outra mudança está no que acontece depois da resposta. Se alguém perguntar se um produto está em promoção, o ChatGPT pode oferecer um aviso para quando o preço cair. A sugestão não significa que o acompanhamento já foi ativado.
O recurso chega na semana da Black Friday, quando o assistente já aparece como vitrine de compras. Um levantamento da EXAME mostrou que o ChatGPT indica fabricantes quando o consumidor pergunta onde comprar.
Em um teste interno na aba Chat, o GPT-6.2 marcou 71,7% em compreensão de imagens, ante 47,4% do GPT-6. Em pedidos classificados pela empresa como especialmente difíceis, o novo modelo seguiu as instruções em 78,1% dos casos, ante 62,5% da versão anterior.
Na busca online, a OpenAI usou uma versão interna do BrowseComp. No nível de raciocínio mais alto dos testados, o GPT-6.2 marcou 64,5%, ante 54,4% do GPT-6. Os resultados são comparações divulgadas pela própria empresa e não garantem o mesmo desempenho em qualquer foto, consulta ou conversa.
A OpenAI já havia lançado o GPT-6.2 Astra e o GPT-6.2 Sol na terça-feira, 17, para ambientes de trabalho e programação, além da API usada por desenvolvedores.
Desta vez, a mudança é na conversa comum do ChatGPT. Segundo a empresa, a atualização não muda os modelos que já estavam disponíveis no Work e no Codex, nem anuncia a chegada do Astra à aba Chat.
A aba Chat vem passando por outras mudanças. Na semana passada, o ChatGPT ganhou novas vozes e promete entender melhor diferentes sotaques, e a OpenAI vai encerrar dois modos de voz em 11 de dezembro.
A versão para conversas do dia a dia foi ajustada para interpretar imagens, seguir instruções detalhadas e buscar informações na web.
A liberação global começou para Plus, Pro, Business e Enterprise. No Enterprise, o acesso também depende das configurações do administrador.
Segundo a OpenAI, o ChatGPT pode oferecer um alerta quando perceber que ele seria útil. Isso não significa que o acompanhamento já foi ativado.
O anúncio é específico da aba Chat e não altera os modelos usados no Work ou no Codex.
Glossário
Nível de raciocínio
Ajuste que define quanto esforço computacional o modelo pode dedicar à resposta.
BrowseComp
Teste criado pela OpenAI para avaliar se um modelo encontra na internet respostas difíceis de localizar.
Codex
Ferramenta da OpenAI para trabalhar com código, disponível em interfaces como o aplicativo e o terminal.
API
Interface que permite a um aplicativo enviar solicitações ao modelo e receber respostas.