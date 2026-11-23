A Anthropic abriu nesta segunda-feira, 23, uma versão beta pública de um recurso que permite a empresas usar o Claude com retenção zero de dados pelo fornecedor, sem desativar o monitoramento automatizado contra usos indevidos da inteligência artificial.

Batizada de Enterprise Frontier Safeguards (EFS), a tecnologia mantém os registros necessários à análise de segurança em uma infraestrutura de nuvem controlada pelo próprio cliente. A proposta é atender organizações que precisam usar modelos avançados, mas enfrentam restrições para deixar informações sensíveis armazenadas com terceiros.

A retenção zero não significa que nenhum registro exista. A mudança está em quem guarda os dados e controla seu acesso: a organização mantém o armazenamento em sua própria conta de nuvem, enquanto sistemas automatizados procuram sinais de uso indevido.

Por que a Anthropic quer monitorar várias solicitações?

Uma pergunta isolada pode parecer inofensiva e, ainda assim, fazer parte de uma operação maliciosa maior. Segundo a Anthropic, os mecanismos que examinam cada solicitação individualmente não bastam para reconhecer todos os riscos que se manifestam ao longo de várias interações.

O EFS acrescenta uma camada que procura padrões entre diferentes pedidos. O objetivo é identificar tanto usos intencionais capazes de causar danos graves quanto situações em que um agente de IA toma ações além do que o usuário pretendia.

A dificuldade acompanha a expansão de sistemas que conseguem usar ferramentas e interagir com serviços externos. O controle das ações dos agentes passou a exigir atenção também aos recursos e às informações que eles podem alcançar.

Quando detecta um risco, o monitoramento gera um registro chamado Safety Case, que pode ser avaliado pela equipe do cliente. Segundo o anúncio, esses alertas não incluem os comandos e as respostas originais e podem ser integrados aos sistemas de segurança da organização.

Onde ficam os dados usados pelo monitoramento

Na configuração do EFS, o cliente fornece seu próprio espaço de armazenamento. A documentação descreve registros de segurança criptografados, que podem incluir comandos, respostas e raciocínio do modelo, gravados na conta de nuvem da organização.

As políticas de acesso, as chaves de criptografia e os registros de auditoria ficam sob controle do cliente. Isso não significa acesso livre ao conteúdo: a documentação informa que os dados de segurança são armazenados em um formato protegido, que a própria equipe não consegue ler diretamente.

O trabalho humano se concentra na avaliação dos casos sinalizados. Segundo a Anthropic, o recurso mantém desligada a revisão desses conteúdos por funcionários da desenvolvedora. O anúncio também afirma que os dados não são usados para treinar modelos ou classificadores.

São compromissos diferentes dos controles de privacidade das contas pessoais do Claude. A novidade é voltada a organizações elegíveis e exige uma configuração corporativa específica.

Quem pode usar e quais são os limites

A Anthropic informa que o EFS está disponível para clientes elegíveis no Claude Platform, Claude Platform on AWS, Amazon Bedrock e Claude no Google Cloud. O suporte no Microsoft Foundry está previsto para uma etapa posterior.

Na documentação do Claude Platform, a cobertura se aplica às solicitações feitas pela Messages API em um ambiente configurado para EFS. Ela não se estende automaticamente a dados armazenados por outros recursos, como arquivos enviados à Files API, resultados de processamento em lote e sessões do Claude Managed Agents.

O acesso também não elimina as políticas de uso nem os mecanismos de segurança em tempo real. A elegibilidade e as condições dependem dos acordos aplicáveis à organização.

O programa havia sido anunciado em setembro. Segundo a companhia, seu desenvolvimento envolveu mais de 100 clientes, incluindo um quarto das empresas da Fortune 100. Bridgewater, Salesforce e Stripe estão entre as organizações citadas como participantes da avaliação privada.

Há custo adicional?

A documentação informa que a Anthropic não cobra pelo EFS e que o recurso não altera os preços da API ou os limites de uso dos modelos. O cliente continua responsável pelos custos de sua infraestrutura de nuvem.

Essa conta pode incluir armazenamento, leitura e gravação de dados, operações com chaves de criptografia e transferência de informações. Como o produto está em beta, suas configurações e seu funcionamento ainda podem mudar.