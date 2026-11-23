Anthropic: dona do Claude testa recurso para monitorar usos indevidos da IA sem guardar os conteúdos cobertos (Thomas Fuller/Getty Images)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 16h22.
Última atualização em 23 de novembro de 2026 às 16h24.
O Enterprise Frontier Safeguards (EFS) entrou em beta público e permite a organizações elegíveis usar o Claude com retenção zero dos conteúdos cobertos pela Anthropic, enquanto registros criptografados de segurança ficam no armazenamento controlado pelo cliente.
A Anthropic abriu nesta segunda-feira, 23, uma versão beta pública de um recurso que permite a empresas usar o Claude com retenção zero de dados pelo fornecedor, sem desativar o monitoramento automatizado contra usos indevidos da inteligência artificial.
Batizada de Enterprise Frontier Safeguards (EFS), a tecnologia mantém os registros necessários à análise de segurança em uma infraestrutura de nuvem controlada pelo próprio cliente. A proposta é atender organizações que precisam usar modelos avançados, mas enfrentam restrições para deixar informações sensíveis armazenadas com terceiros.
A retenção zero não significa que nenhum registro exista. A mudança está em quem guarda os dados e controla seu acesso: a organização mantém o armazenamento em sua própria conta de nuvem, enquanto sistemas automatizados procuram sinais de uso indevido.
Uma pergunta isolada pode parecer inofensiva e, ainda assim, fazer parte de uma operação maliciosa maior. Segundo a Anthropic, os mecanismos que examinam cada solicitação individualmente não bastam para reconhecer todos os riscos que se manifestam ao longo de várias interações.
O EFS acrescenta uma camada que procura padrões entre diferentes pedidos. O objetivo é identificar tanto usos intencionais capazes de causar danos graves quanto situações em que um agente de IA toma ações além do que o usuário pretendia.
A dificuldade acompanha a expansão de sistemas que conseguem usar ferramentas e interagir com serviços externos. O controle das ações dos agentes passou a exigir atenção também aos recursos e às informações que eles podem alcançar.
Quando detecta um risco, o monitoramento gera um registro chamado Safety Case, que pode ser avaliado pela equipe do cliente. Segundo o anúncio, esses alertas não incluem os comandos e as respostas originais e podem ser integrados aos sistemas de segurança da organização.
Na configuração do EFS, o cliente fornece seu próprio espaço de armazenamento. A documentação descreve registros de segurança criptografados, que podem incluir comandos, respostas e raciocínio do modelo, gravados na conta de nuvem da organização.
As políticas de acesso, as chaves de criptografia e os registros de auditoria ficam sob controle do cliente. Isso não significa acesso livre ao conteúdo: a documentação informa que os dados de segurança são armazenados em um formato protegido, que a própria equipe não consegue ler diretamente.
O trabalho humano se concentra na avaliação dos casos sinalizados. Segundo a Anthropic, o recurso mantém desligada a revisão desses conteúdos por funcionários da desenvolvedora. O anúncio também afirma que os dados não são usados para treinar modelos ou classificadores.
São compromissos diferentes dos controles de privacidade das contas pessoais do Claude. A novidade é voltada a organizações elegíveis e exige uma configuração corporativa específica.
A Anthropic informa que o EFS está disponível para clientes elegíveis no Claude Platform, Claude Platform on AWS, Amazon Bedrock e Claude no Google Cloud. O suporte no Microsoft Foundry está previsto para uma etapa posterior.
Na documentação do Claude Platform, a cobertura se aplica às solicitações feitas pela Messages API em um ambiente configurado para EFS. Ela não se estende automaticamente a dados armazenados por outros recursos, como arquivos enviados à Files API, resultados de processamento em lote e sessões do Claude Managed Agents.
O acesso também não elimina as políticas de uso nem os mecanismos de segurança em tempo real. A elegibilidade e as condições dependem dos acordos aplicáveis à organização.
O programa havia sido anunciado em setembro. Segundo a companhia, seu desenvolvimento envolveu mais de 100 clientes, incluindo um quarto das empresas da Fortune 100. Bridgewater, Salesforce e Stripe estão entre as organizações citadas como participantes da avaliação privada.
A documentação informa que a Anthropic não cobra pelo EFS e que o recurso não altera os preços da API ou os limites de uso dos modelos. O cliente continua responsável pelos custos de sua infraestrutura de nuvem.
Essa conta pode incluir armazenamento, leitura e gravação de dados, operações com chaves de criptografia e transferência de informações. Como o produto está em beta, suas configurações e seu funcionamento ainda podem mudar.
É um recurso corporativo em beta que combina retenção zero de dados pelo fornecedor com monitoramento automatizado contra usos indevidos da IA. Os registros de segurança ficam em infraestrutura controlada pelo cliente.
Não. Na configuração do EFS, os dados necessários ao monitoramento ficam no armazenamento fornecido pelo cliente. A retenção zero se refere ao compromisso do fornecedor de não manter os conteúdos cobertos.
Não. O acesso depende da elegibilidade da organização, dos acordos aplicáveis e da configuração do ambiente corporativo. O anúncio não muda automaticamente as condições das contas pessoais.
A Anthropic informa que não cobra pelo recurso. Permanecem os custos da API e as despesas de nuvem, como armazenamento, operações com dados e chaves de criptografia.
Glossário
Retenção zero de dados
Neste contexto, compromisso contratual de não armazenar no fornecedor o conteúdo das solicitações cobertas.
Safety Case
Registro de alerta criado quando o monitoramento automatizado identifica um possível uso indevido.
Chaves de criptografia
Valores que controlam operações como cifrar dados ou autorizar sua decifragem.
Messages API
Interface da Anthropic usada para enviar solicitações aos modelos Claude e receber respostas.