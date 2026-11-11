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ChatGPT encerra dois modos de voz em 11 de dezembro; veja o que muda

Usuários dos modos Avançado e Padrão do ChatGPT migram automaticamente para o GPT-Live, com uma exceção para vídeo e compartilhamento de tela

ChatGPT: modos de voz Avançado e Padrão serão substituídos pelo Live em 11 de dezembro (ChatGPT/Reprodução)

ChatGPT: modos de voz Avançado e Padrão serão substituídos pelo Live em 11 de dezembro (ChatGPT/Reprodução)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 18h01.

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Contexto39s

A OpenAI vai desativar os modos de voz Avançado e Padrão do ChatGPT em 11 de dezembro. Quem usa um desses modos passará automaticamente para o GPT-Live, lançado em julho, que pode ouvir e falar ao mesmo tempo e permite interromper a resposta no meio da frase. Vídeo ao vivo e compartilhamento de tela continuam com a tecnologia do modo Avançado até o GPT-Live ganhar esses recursos.

Os modos de voz Avançado e Padrão deixarão de aparecer entre as opções do ChatGPT em 11 de dezembro. Quem tiver um deles selecionado passará automaticamente para o GPT-Live, anunciou a OpenAI na terça-feira, 10. As conversas antigas continuarão no histórico e poderão ser retomadas por texto ou por voz.

Segundo a OpenAI, o uso de voz no ChatGPT quase dobrou desde a estreia do GPT-Live, em julho, e praticamente todos que conversam com o serviço por voz já usam o modelo mais recente. A companhia informou que vai concentrar no Live as melhorias na profundidade das respostas, na continuidade entre conversas e na personalização.

Como funciona o GPT-Live, novo modo de voz do ChatGPT

No modo Padrão, o ChatGPT transcreve a pergunta, gera uma resposta em texto e só então a lê em voz alta. O Avançado já processa o áudio diretamente, mas espera o usuário terminar de falar para responder. No Live, o sistema pode ouvir e falar ao mesmo tempo, o que permite interromper uma resposta no meio da frase ou acrescentar uma informação sem esperar a IA concluir.

Em perguntas mais complexas, o Live pode repassar parte do trabalho a um modelo de texto e manter a conversa enquanto a tarefa é executada em segundo plano. A atualização de outubro trouxe o GPT-Live-1.1 e o GPT-Live-1.1 Quip, uma versão menor. A documentação lista Viola e Rio como opções de voz para o português do Brasil. As opções exibidas variam por região e conta.

O que acontece com vídeo e compartilhamento de tela

O vídeo ao vivo e o compartilhamento de tela seguirão com a tecnologia do modo Avançado nos dispositivos e planos compatíveis até que o GPT-Live ganhe esses recursos. A OpenAI ainda não deu uma data para essa etapa. Os GPTs personalizados que usam voz continuam no Avançado até 11 de dezembro.

Limites do GPT-Live nos planos gratuito e Plus

No plano gratuito, o Live tem acesso limitado ao GPT-Live-1.1 Quip. A empresa mede o uso em uma janela móvel de 24 horas e avisa quando a conta chega ao limite. A documentação consultada informa até três horas por janela no Plus e não fixa uma duração para o plano gratuito.

Perguntas frequentes

Quando o modo de voz Avançado do ChatGPT será desativado?

Em 11 de dezembro. A partir dessa data, os modos Avançado e Padrão deixam de aparecer nas opções de voz e quem os usava passa automaticamente para o GPT-Live.

Preciso ativar o GPT-Live manualmente?

A troca será automática em 11 de dezembro para quem tiver o modo Avançado ou Padrão selecionado.

Onde posso usar o modo Live?

O recurso está disponível no ChatGPT pela web e pelos aplicativos para iOS e Android, sujeito às condições de cada conta.

Como escolher uma voz em português do Brasil?

Abra Configurações > Voz e procure Viola ou Rio entre as opções disponíveis para sua conta.

Posso pedir uma resposta mais detalhada na mesma conversa?

Sim. Você pode pedir que o ChatGPT desenvolva um ponto enquanto fala ou digitar a pergunta na mesma conversa para continuar por texto.

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