Quem pergunta ao ChatGPT onde comprar produtos para a casa na Black Friday nem sempre recebe o nome de uma loja.

Suvinil, Deca, Tramontina e Intelbras lideram ou dividem a liderança das menções em quatro categorias pesquisadas pela Ranqia.

O levantamento analisou 79.290 respostas da ferramenta a perguntas sobre marcas com ofertas e lugares para comprar, em 11 categorias de casa e construção. A coleta ocorreu de 12 de outubro a 11 de novembro de 2026. Nenhuma pergunta indicava previamente uma marca ou um varejista.

Nas respostas sobre onde comprar tintas brancas, Suvinil aparece em 68,8%. Em torneiras e metais, Deca tem 88,2% e Tramontina, 87,9%, em empate técnico. Tramontina também lidera iluminação, com 61,6%. Em automação residencial e segurança, Intelbras chega a 94,1%.

Os números medem a frequência com que cada nome aparece. Para comprar, é preciso conferir o canal de venda e as condições da oferta. A pesquisa manteve os nomes na lista em que o ChatGPT os apresentou, sem reclassificar fabricantes como marcas e varejistas como lojas.

Fabricantes ficam à frente das lojas em tintas e torneiras

Em tintas brancas, Suvinil e Coral, com 68,8% e 62,5% das respostas, aparecem à frente de qualquer varejista. ABC da Construção registra 41%; Torres Cabral, 40,6%; e Acal Home Center, 33,6%. Leroy Merlin fica em 30,1% e Mercado Livre, em 11,3%.

Há uma diferença entre frequência e ordem da citação. Embora Suvinil seja mencionada em mais respostas, Coral aparece antes, em média: posição 2,06, contra 3,07. A posição considera a primeira menção ao nome e apenas as respostas em que ele aparece.

O padrão se repete em torneiras e metais. Deca e Tramontina dividem a liderança em frequência, seguidas de Docol e Lorenzetti, ambas com 78,1%. Os quatro nomes vêm antes dos varejistas nesse indicador. ABC da Construção tem 71,6% e Copalux, 71,5%.

A Copalux, no entanto, tem a melhor posição média entre os nomes presentes em pelo menos 20% das respostas: 2,85. Deca aparece na posição 3,90 e Tramontina, na 5,18. Ou seja, uma empresa pode surgir em mais respostas sem abrir a lista de sugestões.

Intelbras tem 94,1% de presença em automação e segurança

Intelbras concentra as menções sobre onde comprar produtos de automação residencial e segurança. A marca aparece em 94,1% das respostas, contra 73% do Mercado Livre e 65,9% do KaBuM!. Também tem a melhor posição média: 1,58.

Na pergunta separada sobre quais marcas têm promoções nessa categoria, Intelbras aparece em 100% das respostas. Positivo Casa Inteligente registra 99,5% e TP-Link Tapo, 92,5%. As duas listas respondem a perguntas diferentes e seus percentuais não devem ser somados.

Em iluminação, Tramontina lidera onde comprar com 61,6%, seguida de Leroy Merlin, com 57,1%, e Magazine Luiza, com 45,9%. O nome citado mais cedo, entre os presentes em pelo menos 20% das respostas, é Led Casa: posição média 1,17 e presença de 22,5%.

O levantamento mostra os nomes que a ferramenta apresenta ao responder perguntas de consumo; a relação entre essas menções e as vendas não foi analisada.

O que verificar antes de seguir uma indicação da IA

Para transformar a sugestão em compra, é preciso identificar o produto, o endereço da loja, o vendedor responsável e as condições anunciadas. Isso vale também quando a resposta traz o nome de uma fabricante ou de um marketplace.

A pesquisa usou duas intenções por categoria, quais marcas têm promoções e onde comprar, escritas de quatro formas. Ao todo, foram 22 perguntas agrupadas, 88 formulações e cerca de 3.600 respostas por pergunta. Os intervalos de confiança de 95% foram calculados pelo método de Wilson; a sobreposição entre eles explica o empate técnico de Deca e Tramontina.

O documento não informa a versão do modelo do ChatGPT nem se a busca na web estava ativada. O levantamento mede as respostas coletadas naquele período, não as condições comerciais de cada empresa nem o que todos os usuários da ferramenta receberão.