A IA citou uma fonte: ela diz mesmo o que está na resposta? Veja como conferir

Fontes citadas por IA: como checar se o link sustenta o que o chatbot afirma (Magnific/Reprodução)
Colaboradora
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 07h00.
Um link ao lado da resposta não prova que a IA está certa. A checagem começa por abrir a fonte e localizar o trecho com a busca do navegador. Gemini, ChatGPT e Copilot exibem as fontes de formas diferentes, e estudos científicos podem ser confirmados pelo DOI.
Quando uma inteligência artificial (IA) cita uma fonte, o link não garante que a informação esteja correta. A página pode não existir ou tratar de outro assunto. Mesmo assim, a maioria dos brasileiros pula essa etapa: segundo o Observatório Febraban de junho de 2026, feito com o Ipespe, 82% confiam nas respostas de IA, mas só 36% conferem a informação em outra fonte sempre ou quase sempre.
A conferência leva poucos minutos: abrir o link e encontrar, dentro da página, o trecho que sustenta a afirmação da IA. O passo a passo abaixo vale para ChatGPT, Gemini e Copilot.
Chatbots funcionam com modelos de linguagem que montam frases a partir de padrões estatísticos. Quando o modelo preenche uma lacuna com dados inventados, o erro recebe o nome de alucinação — e pode incluir estudos e links que nunca existiram.
Um estudo publicado em abril de 2026 no periódico do Royal College of Surgeons of England analisou 1.249 referências em 108 respostas de chatbots sobre cirurgia. Nos modelos com pior desempenho, 34% das referências eram inventadas ou impossíveis de verificar. Algumas imitavam artigos reais, com títulos plausíveis e atribuição a instituições conhecidas, como a Mayo Clinic.
Uma auditoria publicada no BMJ Open no mesmo mês testou cinco chatbots com perguntas de saúde. Nenhum deles entregou uma lista de referências sem erros em 25 tentativas.
A fonte inventada é só parte do problema. A IA também pode citar uma página real que não contém o dado usado na resposta ou que chega a outra conclusão sobre o tema.
No Gemini, os links aparecem ao longo do texto ou no botão Fontes, abaixo da resposta, que abre um painel lateral. Nem toda resposta traz fontes: se o botão não aparece, aquela resposta não exibe links.
O app também tem o botão Verificar resposta, com o ícone do Google. Ele compara o texto gerado com resultados da Pesquisa Google e marca os trechos por cor:
O verde indica que há conteúdo parecido na web, não que a informação está certa. O Google também avisa que o link mostrado na verificação nem sempre é a fonte usada para gerar a resposta. O recurso não dispensa abrir e ler a página.
No ChatGPT com busca na web, as citações aparecem como links ao longo da resposta e abrem a página de origem com um clique. O botão Fontes, ao final do texto, reúne os links citados e outros resultados consultados. A OpenAI orienta o usuário a verificar se a página apoia a resposta e quando foi publicada ou atualizada.
No Microsoft Copilot, as citações também ficam no meio do texto. Passar o cursor sobre elas mostra o site ou o arquivo de origem, e o botão Fontes exibe a lista completa. A Microsoft recomenda rastrear as afirmações principais até o material original.
Para artigos acadêmicos, o caminho mais curto é o DOI, código que identifica cada publicação científica. Digitar o título ou o DOI no Google Acadêmico, no PubMed (para saúde) ou no Crossref mostra se o artigo existe e quem o assina.
Se o título não aparece em nenhuma dessas bases, a chance de a referência ter sido inventada é alta. Se aparece, falta confirmar se o resumo do estudo trata do que a IA afirmou.
Não. A página pode existir e não conter o dado citado, ou trazer uma conclusão diferente da resposta. O trecho precisa ser localizado com a busca do navegador.
Pode ser qualquer uma das duas. Primeiro, confira se o link leva ao documento citado. Depois, veja se o conteúdo sustenta a afirmação.
Ajuda a encontrar contradições, mas o modelo pode repetir o erro com a mesma segurança. A validação final é feita na fonte original.
Mais links facilitam a checagem, mas não garantem que a resposta esteja certa. As fontes que sustentam números e datas devem ser conferidas primeiro.
Abrir o link e encontrar na página o trecho que sustenta a afirmação. Se a informação vai orientar uma decisão ou ser publicada, o ideal é confirmar em uma segunda fonte independente.