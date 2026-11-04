A IA citou uma fonte: ela diz mesmo o que está na resposta? Veja como conferir

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Um link ao lado da resposta não prova que a IA está certa. A checagem começa por abrir a fonte e localizar o trecho com a busca do navegador. Gemini, ChatGPT e Copilot exibem as fontes de formas diferentes, e estudos científicos podem ser confirmados pelo DOI.

Quando uma inteligência artificial (IA) cita uma fonte, o link não garante que a informação esteja correta. A página pode não existir ou tratar de outro assunto. Mesmo assim, a maioria dos brasileiros pula essa etapa: segundo o Observatório Febraban de junho de 2026, feito com o Ipespe, 82% confiam nas respostas de IA, mas só 36% conferem a informação em outra fonte sempre ou quase sempre.

A conferência leva poucos minutos: abrir o link e encontrar, dentro da página, o trecho que sustenta a afirmação da IA. O passo a passo abaixo vale para ChatGPT, Gemini e Copilot.

Por que a IA cita fontes que não dizem o que está na resposta?

Chatbots funcionam com modelos de linguagem que montam frases a partir de padrões estatísticos. Quando o modelo preenche uma lacuna com dados inventados, o erro recebe o nome de alucinação — e pode incluir estudos e links que nunca existiram.

Um estudo publicado em abril de 2026 no periódico do Royal College of Surgeons of England analisou 1.249 referências em 108 respostas de chatbots sobre cirurgia. Nos modelos com pior desempenho, 34% das referências eram inventadas ou impossíveis de verificar. Algumas imitavam artigos reais, com títulos plausíveis e atribuição a instituições conhecidas, como a Mayo Clinic.

Uma auditoria publicada no BMJ Open no mesmo mês testou cinco chatbots com perguntas de saúde. Nenhum deles entregou uma lista de referências sem erros em 25 tentativas.

A fonte inventada é só parte do problema. A IA também pode citar uma página real que não contém o dado usado na resposta ou que chega a outra conclusão sobre o tema.

Como conferir se a fonte citada pela IA diz o que está na resposta

Abra o link: clique na citação em vez de confiar no nome do site ou no título exibido pela IA. Se a página não carrega ou leva a um endereço genérico, a referência não serve como prova; Busque o trecho na página: use Ctrl+F no Windows ou Cmd+F no Mac e digite uma palavra-chave da afirmação, como um número ou uma data. Se o termo não aparece, a fonte não comprova a resposta; Compare a fonte com a resposta: um relatório que fala em crescimento de vendas de um produto não sustenta a frase de que ele lidera o mercado. A IA costuma ampliar conclusões; Cheque autoria e data: dê preferência a fontes primárias, como órgãos públicos, universidades, documentos oficiais de empresas e artigos com DOI. Em temas que mudam rápido, uma página de dois anos atrás pode estar superada; Peça o trecho exato à IA: um comando como "mostre o trecho da fonte que sustenta essa afirmação e informe a data de publicação" ajuda a localizar a passagem, que ainda precisa ser conferida na página; Confirme em uma segunda fonte: para decisões sobre saúde, dinheiro, eleições ou compras, e para informações que serão publicadas, procure ao menos uma fonte independente.

Como ver e checar as fontes no Gemini?

No Gemini, os links aparecem ao longo do texto ou no botão Fontes, abaixo da resposta, que abre um painel lateral. Nem toda resposta traz fontes: se o botão não aparece, aquela resposta não exibe links.

O app também tem o botão Verificar resposta, com o ícone do Google. Ele compara o texto gerado com resultados da Pesquisa Google e marca os trechos por cor:

Verde: a busca encontrou conteúdo que tende a ser semelhante à afirmação;

a busca encontrou conteúdo que tende a ser semelhante à afirmação; Laranja: a busca encontrou conteúdo que tende a divergir da afirmação ou não achou nada relevante;

a busca encontrou conteúdo que tende a divergir da afirmação ou não achou nada relevante; Sem destaque: não há informação suficiente para avaliar, ou o trecho não traz uma afirmação factual.

O verde indica que há conteúdo parecido na web, não que a informação está certa. O Google também avisa que o link mostrado na verificação nem sempre é a fonte usada para gerar a resposta. O recurso não dispensa abrir e ler a página.

Como abrir as fontes no ChatGPT e no Copilot?

No ChatGPT com busca na web, as citações aparecem como links ao longo da resposta e abrem a página de origem com um clique. O botão Fontes, ao final do texto, reúne os links citados e outros resultados consultados. A OpenAI orienta o usuário a verificar se a página apoia a resposta e quando foi publicada ou atualizada.

No Microsoft Copilot, as citações também ficam no meio do texto. Passar o cursor sobre elas mostra o site ou o arquivo de origem, e o botão Fontes exibe a lista completa. A Microsoft recomenda rastrear as afirmações principais até o material original.

Quais sinais indicam que a fonte da IA foi inventada?

Link quebrado ou genérico: o endereço retorna erro 404, abre a página inicial do site ou não corresponde ao título citado;

o endereço retorna erro 404, abre a página inicial do site ou não corresponde ao título citado; Estudo sem rastro: o artigo não aparece no site do periódico nem em uma busca comum pelo título;

o artigo não aparece no site do periódico nem em uma busca comum pelo título; Referência incompleta: a citação não traz autor, ano ou veículo que permitam localizar o documento;

a citação não traz autor, ano ou veículo que permitam localizar o documento; Atribuição vaga: expressões como "estudos mostram" ou "especialistas afirmam" sem dizer quais;

expressões como "estudos mostram" ou "especialistas afirmam" sem dizer quais; Número ausente na fonte: porcentagens e datas precisas que não aparecem quando se busca na página indicada.

Como confirmar se um estudo científico citado pela IA existe?

Para artigos acadêmicos, o caminho mais curto é o DOI, código que identifica cada publicação científica. Digitar o título ou o DOI no Google Acadêmico, no PubMed (para saúde) ou no Crossref mostra se o artigo existe e quem o assina.

Se o título não aparece em nenhuma dessas bases, a chance de a referência ter sido inventada é alta. Se aparece, falta confirmar se o resumo do estudo trata do que a IA afirmou.