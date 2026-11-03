Foto de uma tabela vira planilha? O que a IA acerta e onde troca os números

RESUMO ＋ Excel, Gemini, ChatGPT e Claude transformam a foto de uma tabela em planilha editável, com bom resultado em imagens nítidas e tabelas simples. Os erros mais perigosos são células puladas, colunas desalinhadas, decimais lidos no padrão americano e valores inventados quando a imagem está ilegível. Conferir a contagem de linhas e os totais evita levar números errados para a planilha final.

Transformar a foto de uma tabela em planilha leva poucos segundos com inteligência artificial (IA). O recurso Dados da Imagem, do Excel, e chatbots com visão, como Gemini, ChatGPT e Claude, leem tabelas impressas, prints de tela e documentos escaneados e devolvem os valores em células editáveis. Em tabelas simples e nítidas, o resultado costuma ser bom. Os erros mais graves, porém, passam despercebidos: números plausíveis na célula errada ou valores que não existem no original.

Abaixo, o que a IA acerta, onde ela erra e como converter foto em planilha com menos risco.

Como a IA transforma a foto de uma tabela em planilha?

O processo combina duas etapas. A primeira é o OCR (reconhecimento óptico de caracteres), que identifica letras e números na imagem. A segunda é a leitura da estrutura: o modelo tenta descobrir onde começa cada linha, qual é o cabeçalho e onde termina uma coluna e começa a outra.

A segunda etapa concentra a maior parte das falhas, porque a imagem não traz o endereço de cada célula. A IA deduz a grade a partir de bordas e espaçamentos.

O que a IA acerta na conversão de tabela em planilha

A conversão rende melhor quando a tabela tem uma linha de cabeçalho, células separadas por linhas visíveis e fonte legível. Os casos com maior taxa de acerto são:

Prints de tela: capturas de sites, sistemas e relatórios digitais têm fonte limpa e alinhamento perfeito, o que reduz erros de leitura;

capturas de sites, sistemas e relatórios digitais têm fonte limpa e alinhamento perfeito, o que reduz erros de leitura; Tabelas impressas simples: tabelas de preço, extratos e listas curtas fotografadas de frente, com boa luz;

tabelas de preço, extratos e listas curtas fotografadas de frente, com boa luz; Rótulos e cabeçalhos: textos em fonte padrão e com bom contraste com o fundo costumam sair corretos;

textos em fonte padrão e com bom contraste com o fundo costumam sair corretos; Exportação: o resultado sai direto em XLSX ou em CSV, pronto para colar no Excel ou no Google Planilhas.

Onde a IA troca os números?

Um estudo de pesquisadores da Microsoft publicado em maio de 2024 testou o GPT-4V, da OpenAI, e o Gemini 1.5 Pro, do Google, na leitura de imagens de planilhas. Os dois reconheceram bem o conteúdo das células, mas pularam células e erraram posições. Segundo o artigo, a primeira célula perdida desloca todos os valores seguintes.

O efeito aparece nos números. Na avaliação estrita, que exige cada valor na posição certa, a nota F1 dos modelos ficou entre 9% e 26%. Quando a posição era desconsiderada e só o texto lido contava, a nota subia para a faixa de 69% a 82%.

Há ainda a alucinação. Quando um dígito está borrado, um modelo generativo pode preencher o espaço com um valor plausível em vez de sinalizar a dúvida. O OCR tradicional erra com símbolos estranhos; a IA erra com um número que parece correto. A própria OpenAI avisa que o ChatGPT pode não extrair valores exatos de tabelas em imagem e recomenda enviar o arquivo original quando a precisão importa.

Os erros mais comuns na conversão são:

Caracteres parecidos: 0 vira O, 1 vira I ou l, 5 vira S e 8 vira B;

0 vira O, 1 vira I ou l, 5 vira S e 8 vira B; Decimais no padrão brasileiro: "1.250,50" pode ser lido no padrão americano, em que o ponto separa decimais, e virar um valor mil vezes menor;

"1.250,50" pode ser lido no padrão americano, em que o ponto separa decimais, e virar um valor mil vezes menor; Colunas fundidas: sem linhas de grade visíveis, duas colunas próximas viram uma só;

sem linhas de grade visíveis, duas colunas próximas viram uma só; Linhas perdidas: células vazias e linhas repetidas somem, e os dados de baixo sobem uma posição;

células vazias e linhas repetidas somem, e os dados de baixo sobem uma posição; Notas tratadas como dados: rodapés, subtotais e subtítulos entram na tabela como se fossem registros.

Foto inclinada, sombra, dobra no papel, fonte pequena e texto manuscrito aumentam a taxa de erro.

Como converter foto em planilha no Excel

O recurso Dados da Imagem faz parte do Excel para Microsoft 365 e aceita português entre os idiomas suportados. No Windows, exige Windows 11 ou Windows 10 versão 1903 ou posterior. O passo a passo no computador:

Corte a imagem para mostrar apenas a tabela, com enquadramento frontal; No Excel, abra a guia Dados e clique em Da Imagem; Escolha Imagem do Arquivo para uma foto salva ou Imagem da Área de Transferência para um print copiado; Aguarde a análise, revise os valores na janela de pré-visualização e corrija o que for preciso; Clique em Inserir Dados.

No app do Excel para Android e iPhone, o mesmo recurso aparece como opção de inserir dados de imagem e usa a câmera do celular para fotografar a tabela na hora. A Microsoft orienta evitar fotos em ângulo e revisar o resultado antes de inserir.

Como converter foto de tabela com Gemini, ChatGPT ou Claude

Os chatbots lidam melhor com layouts irregulares, mas pedem instrução clara contra invenção de dados:

Envie a foto ou o print da tabela no chat; Antes da conversão, peça a contagem: "Quantas linhas de dados e quantas colunas há nesta tabela? Liste os cabeçalhos."; Peça a extração com regras explícitas: "Extraia esta tabela em CSV, sem adicionar, corrigir ou interpretar valores. Use ponto e vírgula entre colunas e mantenha a vírgula como separador decimal. Se alguma célula estiver ilegível, escreva ILEGÍVEL."; Cole o resultado no Excel ou no Google Planilhas e compare com a contagem do passo 2.

No Gemini, tabelas geradas na resposta trazem a opção de exportar direto para o Google Planilhas.

Tabela em PDF: exportar é melhor que fotografar

Se a tabela está em um PDF, fotografar a tela adiciona uma etapa de erro. O Adobe Acrobat exporta PDFs para XLSX e aplica OCR em documentos escaneados. No Excel para Windows, o caminho Dados > Obter Dados > Do Arquivo > Do PDF importa tabelas de PDFs com texto selecionável.

Como conferir a planilha sem reler célula por célula

Em tabelas pequenas, uma checagem sistemática resolve a maior parte dos problemas:

Contagem: compare o número de linhas e colunas da foto com o da planilha; uma linha a menos indica omissão;

compare o número de linhas e colunas da foto com o da planilha; uma linha a menos indica omissão; Totais: some uma coluna numérica e compare com o total impresso no original, se houver;

some uma coluna numérica e compare com o total impresso no original, se houver; Tipos de dado: um nome na coluna de valores ou "R$" dentro de célula numérica sinaliza erro de estrutura;

um nome na coluna de valores ou "R$" dentro de célula numérica sinaliza erro de estrutura; Datas: verifique se dia e mês não foram invertidos, como 03/04 lido como 4 de março.

Em documentos financeiros, fiscais e contábeis, a conferência deve cobrir todos os números. Uma alternativa é rodar a mesma imagem em duas ferramentas e comparar os resultados: divergências apontam onde está o erro.