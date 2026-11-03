Foto de uma tabela vira planilha? O que a IA acerta e onde troca os números

Foto de tabela em planilha: recurso do Excel e chatbots com visão leem dados impressos, mas o resultado precisa de revisão (Magnific/Reprodução)
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Publicado em 3 de novembro de 2026 às 11h10.
Excel, Gemini, ChatGPT e Claude transformam a foto de uma tabela em planilha editável, com bom resultado em imagens nítidas e tabelas simples. Os erros mais perigosos são células puladas, colunas desalinhadas, decimais lidos no padrão americano e valores inventados quando a imagem está ilegível. Conferir a contagem de linhas e os totais evita levar números errados para a planilha final.
Transformar a foto de uma tabela em planilha leva poucos segundos com inteligência artificial (IA). O recurso Dados da Imagem, do Excel, e chatbots com visão, como Gemini, ChatGPT e Claude, leem tabelas impressas, prints de tela e documentos escaneados e devolvem os valores em células editáveis. Em tabelas simples e nítidas, o resultado costuma ser bom. Os erros mais graves, porém, passam despercebidos: números plausíveis na célula errada ou valores que não existem no original.
Abaixo, o que a IA acerta, onde ela erra e como converter foto em planilha com menos risco.
O processo combina duas etapas. A primeira é o OCR (reconhecimento óptico de caracteres), que identifica letras e números na imagem. A segunda é a leitura da estrutura: o modelo tenta descobrir onde começa cada linha, qual é o cabeçalho e onde termina uma coluna e começa a outra.
A segunda etapa concentra a maior parte das falhas, porque a imagem não traz o endereço de cada célula. A IA deduz a grade a partir de bordas e espaçamentos.
A conversão rende melhor quando a tabela tem uma linha de cabeçalho, células separadas por linhas visíveis e fonte legível. Os casos com maior taxa de acerto são:
Um estudo de pesquisadores da Microsoft publicado em maio de 2024 testou o GPT-4V, da OpenAI, e o Gemini 1.5 Pro, do Google, na leitura de imagens de planilhas. Os dois reconheceram bem o conteúdo das células, mas pularam células e erraram posições. Segundo o artigo, a primeira célula perdida desloca todos os valores seguintes.
O efeito aparece nos números. Na avaliação estrita, que exige cada valor na posição certa, a nota F1 dos modelos ficou entre 9% e 26%. Quando a posição era desconsiderada e só o texto lido contava, a nota subia para a faixa de 69% a 82%.
Há ainda a alucinação. Quando um dígito está borrado, um modelo generativo pode preencher o espaço com um valor plausível em vez de sinalizar a dúvida. O OCR tradicional erra com símbolos estranhos; a IA erra com um número que parece correto. A própria OpenAI avisa que o ChatGPT pode não extrair valores exatos de tabelas em imagem e recomenda enviar o arquivo original quando a precisão importa.
Os erros mais comuns na conversão são:
Foto inclinada, sombra, dobra no papel, fonte pequena e texto manuscrito aumentam a taxa de erro.
O recurso Dados da Imagem faz parte do Excel para Microsoft 365 e aceita português entre os idiomas suportados. No Windows, exige Windows 11 ou Windows 10 versão 1903 ou posterior. O passo a passo no computador:
No app do Excel para Android e iPhone, o mesmo recurso aparece como opção de inserir dados de imagem e usa a câmera do celular para fotografar a tabela na hora. A Microsoft orienta evitar fotos em ângulo e revisar o resultado antes de inserir.
Os chatbots lidam melhor com layouts irregulares, mas pedem instrução clara contra invenção de dados:
No Gemini, tabelas geradas na resposta trazem a opção de exportar direto para o Google Planilhas.
Se a tabela está em um PDF, fotografar a tela adiciona uma etapa de erro. O Adobe Acrobat exporta PDFs para XLSX e aplica OCR em documentos escaneados. No Excel para Windows, o caminho Dados > Obter Dados > Do Arquivo > Do PDF importa tabelas de PDFs com texto selecionável.
Em tabelas pequenas, uma checagem sistemática resolve a maior parte dos problemas:
Em documentos financeiros, fiscais e contábeis, a conferência deve cobrir todos os números. Uma alternativa é rodar a mesma imagem em duas ferramentas e comparar os resultados: divergências apontam onde está o erro.
Só depois de conferir linhas, totais e separadores decimais. Em extratos, notas fiscais e relatórios contábeis, a revisão completa é necessária, porque um único dígito trocado altera o resultado.
Modelos generativos podem preencher trechos ilegíveis com valores plausíveis. Pedir que a IA marque células ilegíveis em vez de completá-las reduz o problema.
Sim, e o Excel aceita dados manuscritos no recurso Dados da Imagem. A taxa de erro, porém, é maior que em tabelas impressas, e números manuscritos exigem conferência completa.
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