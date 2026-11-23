A Receita Federal ampliou o acesso ao ambiente de testes da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), tributo criado pela Reforma Tributária, para todas as empresas inscritas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). A mudança elimina a necessidade de indicação por entidades representativas ou de solicitação prévia para participar do projeto-piloto.

A abertura foi oficializada por uma portaria publicada nesta segunda-feira, 23. A participação, porém, está condicionada ao cumprimento de requisitos operacionais, cadastrais e de segurança estabelecidos pelo Fisco.

O piloto tem como objetivo testar os sistemas tecnológicos que darão suporte à CBS, identificar falhas e corrigir inconsistências antes da implementação definitiva do novo modelo tributário. O projeto é desenvolvido pela Receita Federal em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).

Como participar dos testes da CBS?

Para acessar o Portal Piloto da CBS, a empresa deverá conceder uma procuração digital aos representantes que utilizarão a plataforma. Dependendo dos serviços que pretende acessar, também será necessário liberar permissões específicas.

Entre as funcionalidades que exigem autorizações adicionais estão a geração de credenciais para acesso às interfaces de programação de aplicações (APIs) e os serviços relacionados à DeRE (Declaração de Regimes Específicos).

Por isso, a empresa deverá verificar quais recursos pretende utilizar no ambiente de testes e habilitar os respectivos privilégios para seus representantes.

Quais são as regras?

Apesar da ampliação do acesso, a Receita Federal poderá estabelecer limites para o uso da plataforma, com o objetivo de preservar a segurança e o funcionamento dos sistemas.

As restrições poderão levar em conta o volume de transações realizadas, a capacidade de processamento disponível e as características dos serviços utilizados.

O órgão também poderá restringir, suspender ou bloquear a participação de empresas que descumprirem as regras de uso, realizarem operações que prejudiquem o funcionamento do ambiente ou representarem riscos à segurança do sistema.

Como será a gestão do piloto da CBS?

A coordenação do projeto ficará sob responsabilidade do Programa para Implementação dos Sistemas Operacionais da Reforma Tributária até o fim de 2026.

A partir de janeiro de 2027, a gestão será transferida para a Coordenação-Geral de Tecnologia e Segurança da Informação (Cotec) da Receita Federal.

Empresas que encontrarem falhas ou inconsistências durante os testes poderão encaminhar os relatos pelo canal Receita Atende.