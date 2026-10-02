O recurso mais poderoso do ChatGPT é também o menos usado

O ChatGPT ficou conhecido por responder perguntas. Só que algumas das tarefas mais interessantes começam justamente quando você para de fazer perguntas simples e passa uma missão inteira para a ferramenta.

O chatbot consegue pesquisar diferentes fontes, acompanhar várias etapas de uma investigação, analisar arquivos e organizar as descobertas em um relatório.

É um tipo de uso que exige mais do usuário, mas também pode economizar horas de pesquisa manual.

A função responsável por isso tem um nome que talvez você já tenha visto, mas provavelmente não usa com tanta frequência.

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O ChatGPT pode pesquisar por você

A Pesquisa aprofundada, ou Deep Research, foi criada para lidar com perguntas que exigem mais de uma busca rápida.

O usuário descreve o objetivo e pode indicar o tipo de informação que precisa, enquanto o ChatGPT monta um plano para realizar a investigação.

Antes de começar, é possível revisar esse plano e ajustar o que será pesquisado. Depois, a ferramenta consulta diferentes fontes na internet, cruza informações e reúne os principais achados.

Outra possibilidade é trabalhar com arquivos enviados pelo usuário e, quando disponíveis, fontes conectadas ao ChatGPT.

O resultado é um relatório estruturado, acompanhado de citações que permitem conferir de onde vieram as informações.

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De uma pergunta a uma investigação

A diferença fica mais clara quando a tarefa envolve várias etapas.

Perguntar “qual é o tamanho do mercado de educação no Brasil?” exige uma resposta.

Pedir para comparar o mercado nos últimos cinco anos, identificar os principais movimentos, consultar dados oficiais e apresentar as fontes já transforma o trabalho em uma investigação. E a Pesquisa aprofundada foi pensada para esse tipo de tarefa.

Entre os usos possíveis estão pesquisas de mercado, levantamentos para reportagens, análises de documentos, pesquisas acadêmicas e preparação de relatórios.

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O resultado depende do pedido

Delegar uma pesquisa não significa escrever apenas “pesquise sobre determinado assunto”. Quanto mais específico for o objetivo, mais fácil fica para a ferramenta entender o que deve procurar.

Vale informar o período analisado, a região, os indicadores desejados, as fontes que devem ter prioridade e até o formato do resultado. Um relatório executivo pede uma organização diferente de uma tabela comparativa, por exemplo.

Durante o processo, o usuário pode acompanhar o andamento da pesquisa, interrompê-la ou ajustar o trabalho caso o caminho seguido não esteja adequado.