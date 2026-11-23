Afu: aplicativo do Ant Group passou a responder dúvidas de saúde por vídeo (Aly Song/Reuters)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 11h01.
O Ant Group anunciou videochamadas com IA no Afu. A conversa começa com o sistema, não com um médico; o usuário pode solicitar revisão humana. Não há confirmação de chegada ao Brasil.
Um aplicativo de saúde chinês passou a usar a câmera do celular para responder dúvidas por videochamada com inteligência artificial nesta segunda-feira, 23. O Afu, do Ant Group, permite que o usuário mostre um sinal visível e converse em tempo real com o sistema.
A chamada começa com a IA, não com um médico. Em um exemplo divulgado pela empresa, uma pessoa mostra uma irritação na pele.
A ferramenta observa onde ela aparece e pergunta se há dor ou coceira. A novidade é o atendimento multimodal: a imagem é acrescentada ao relato, em vez de depender apenas de uma descrição escrita.
O Ant Group diz que o usuário pode pedir a entrada de um médico online para revisar o que foi discutido. Segundo a empresa, o serviço associado à revisão humana cobre 16 especialidades.
Isso separa duas etapas que a expressão “consulta por vídeo” pode confundir: a resposta automática e a avaliação feita por um profissional. A câmera pode ajudar a reunir informações numa triagem, mas o comunicado não informa a taxa de erro da videochamada, nem como o aplicativo se sai com diferentes condições de iluminação ou tons de pele.
Também não detalha em quais casos o próprio sistema orienta a procurar atendimento, em vez de deixar essa decisão com o usuário.
A atualização inclui ferramentas para acompanhamento de peso, glicemia e cuidados parentais. A empresa também anunciou integração com mais dispositivos vestíveis, como pulseiras e anéis.
A atualização amplia o tipo de informação que o Afu recebe, mas o anúncio não apresenta uma validação clínica independente para o recurso de vídeo. Segundo o Ant Group, o Afu tinha 150 milhões de usuários em setembro e recebia quase 20 milhões de perguntas de saúde por dia.
A empresa não afirma que esse volume corresponde a atendimentos feitos por médicos. O aplicativo faz parte da disputa chinesa por serviços de saúde com IA.
O Ant Group anunciou que uma versão internacional está a caminho, sem identificar os mercados. A empresa citou perguntas e respostas e ferramentas de acompanhamento para essa versão, mas não confirmou a videochamada fora da China nem a chegada do Afu ao Brasil.
Não no início. A conversa é com a IA. Segundo a Ant, o usuário pode solicitar a participação de um médico online na China.
O Ant Group anunciou uma versão internacional, mas não confirmou o Brasil nem informou se o vídeo fará parte da oferta fora da China.
Glossário
Uso de diferentes tipos de informação
Sistema que recebe ou combina formatos como texto, áudio e imagens.
Avaliação inicial
Etapa que organiza informações e pode indicar a necessidade de avaliação profissional.
Tecnologia usada no corpo
Aparelhos como pulseiras e anéis capazes de registrar informações de uso ou sinais fisiológicos.
Avaliação em contexto de saúde
Teste que mede se um método funciona com segurança e precisão na população e no uso propostos.