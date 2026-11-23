Um aplicativo de saúde chinês passou a usar a câmera do celular para responder dúvidas por videochamada com inteligência artificial nesta segunda-feira, 23. O Afu, do Ant Group, permite que o usuário mostre um sinal visível e converse em tempo real com o sistema.

A chamada começa com a IA, não com um médico. Em um exemplo divulgado pela empresa, uma pessoa mostra uma irritação na pele.

A ferramenta observa onde ela aparece e pergunta se há dor ou coceira. A novidade é o atendimento multimodal: a imagem é acrescentada ao relato, em vez de depender apenas de uma descrição escrita.

Até onde vai a orientação da IA

O Ant Group diz que o usuário pode pedir a entrada de um médico online para revisar o que foi discutido. Segundo a empresa, o serviço associado à revisão humana cobre 16 especialidades.

Isso separa duas etapas que a expressão “consulta por vídeo” pode confundir: a resposta automática e a avaliação feita por um profissional. A câmera pode ajudar a reunir informações numa triagem, mas o comunicado não informa a taxa de erro da videochamada, nem como o aplicativo se sai com diferentes condições de iluminação ou tons de pele.

Também não detalha em quais casos o próprio sistema orienta a procurar atendimento, em vez de deixar essa decisão com o usuário.

Da conversa ao acompanhamento de saúde

A atualização inclui ferramentas para acompanhamento de peso, glicemia e cuidados parentais. A empresa também anunciou integração com mais dispositivos vestíveis, como pulseiras e anéis.

A atualização amplia o tipo de informação que o Afu recebe, mas o anúncio não apresenta uma validação clínica independente para o recurso de vídeo. Segundo o Ant Group, o Afu tinha 150 milhões de usuários em setembro e recebia quase 20 milhões de perguntas de saúde por dia.

A empresa não afirma que esse volume corresponde a atendimentos feitos por médicos. O aplicativo faz parte da disputa chinesa por serviços de saúde com IA.

O Ant Group anunciou que uma versão internacional está a caminho, sem identificar os mercados. A empresa citou perguntas e respostas e ferramentas de acompanhamento para essa versão, mas não confirmou a videochamada fora da China nem a chegada do Afu ao Brasil.