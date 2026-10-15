ChatGPT ganha voz de 'vovó' e promete entender melhor diferentes sotaques

RESUMO ＋ A OpenAI começou a liberar o GPT-Live-1.1 e o GPT-Live-1.1 Quip no ChatGPT, com melhorias anunciadas na compreensão de sotaques, conversas em diferentes idiomas e respostas faladas. A atualização inclui novas vozes, entre elas Bubbie, em inglês, inspirada em avós. Segundo a companhia, o número de usuários semanais do modo Voz no Brasil dobrou no último ano.

O ChatGPT começou a receber nesta quinta-feira, 15, uma atualização do modo Voz que promete compreender melhor diferentes sotaques e tornar as conversas menos repetitivas. O lançamento também acrescenta opções de voz em vários idiomas, incluindo a Bubbie, em inglês, inspirada em avós.

As mudanças chegam com o GPT-Live-1.1 e o GPT-Live-1.1 Quip, descrito pela OpenAI como uma versão menor do modelo. Segundo a companhia, a distribuição começa para todos os usuários, mas as vozes disponíveis podem variar de acordo com a região e a conta.

O Brasil está entre os cinco maiores mercados em uso de voz e ditado no ChatGPT, de acordo com dados divulgados pela empresa. O número de usuários semanais do modo Voz no país dobrou ao longo do último ano.

O que muda nas conversas

A OpenAI afirma que a atualização melhora a compreensão da fala em vários idiomas, inclusive quando uma pessoa alterna entre línguas na mesma conversa ou dita informações que misturam letras e números.

O objetivo é lidar melhor com situações comuns na comunicação falada, em que a pronúncia, o sotaque e a mudança de idioma podem dificultar a interpretação de um pedido. Os avanços foram anunciados pela companhia, que não apresentou no material enviado resultados específicos de precisão para o português brasileiro.

Outra mudança aparece enquanto o sistema executa uma solicitação. O modo Voz passa a utilizar frases curtas mais variadas para indicar que está fazendo uma busca, reduzindo a repetição de expressões como “Estou verificando isso...”.

A atualização amplia uma experiência que já permite pedir tarefas por voz. A ideia é que o usuário consiga acrescentar informações e ajustar uma solicitação durante a conversa, sem precisar formular tudo em um único comando.

Voz de “vovó” chega em inglês; português já tem Viola e Rio

As novas opções incluem vozes em francês, alemão, hindi, espanhol do México, coreano e japonês. A Bubbie integra o catálogo em inglês.

Para o português brasileiro, a OpenAI destaca Viola e Rio, que já estavam disponíveis. Elas fazem parte da adaptação da experiência de voz ao idioma e não são lançamentos desta quinta-feira.

Para consultar as opções da própria conta, o usuário pode abrir as configurações do ChatGPT, acessar a seção de voz e escolher uma das alternativas exibidas.

Brasil está entre os principais mercados de voz do ChatGPT

O crescimento das conversas faladas acrescenta uma dimensão à presença do ChatGPT no Brasil. Os indicadores divulgados agora medem coisas diferentes: a posição entre os cinco maiores mercados considera voz e ditado; a duplicação em um ano se refere aos usuários semanais do modo Voz.

Na conversa por voz, a pessoa fala com o assistente e ouve a resposta. No ditado, o áudio é usado para compor uma mensagem de texto. As duas formas de interação dispensam a digitação, mas oferecem experiências distintas.

Como exemplo de uso, a OpenAI cita o planejamento de uma refeição: informar quais ingredientes estão disponíveis, quantas pessoas vão comer e quais são suas preferências, para então discutir pratos e substituições. Trata-se de uma sugestão da empresa para uma conversa que pode ser refinada com novas informações.

Além do ChatGPT, o anúncio informa que as melhorias chegam às experiências de voz do Codex e dos dots. A disponibilização pela interface de programação de aplicações, a API, está prevista para depois, ainda sem data anunciada.