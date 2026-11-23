Uma startup de microdramas, as mininovelas feitas para a tela do celular, quer transformar rostos reais em personagens gerados por inteligência artificial. A Shortical abriu uma chamada pública para quem quiser negociar o licenciamento de imagem para suas produções.

Um ator já cedeu sua imagem para uma série da empresa, mas por um acordo direto, fora do programa aberto ao público. Segundo o TechCrunch, os interessados enviam seus perfis nas redes sociais.

A Shortical avalia as inscrições e decide se oferece um contrato. A empresa disse ao veículo que, até a publicação da reportagem no sábado, 21, a chamada ainda não tinha resultado em acordos assinados.

O ator que contracena com a própria cópia

O primeiro rosto real licenciado pela empresa foi o do ator israelense Aki Avni. Ele participou da criação de sua própria réplica digital para Inevitable, série que estreou no dia 13 no aplicativo da Shortical e foi apresentada em Los Angeles, onde o uso de IA no cinema divide atores e estúdios.

Na ficção, Avni interpreta uma versão de si mesmo que autoriza um estúdio a usar sua imagem e perde o controle da cópia. Fora da tela, ele ajudou a criá-la.

A série usou IA na produção visual, mas não dispensou cineastas: foi dirigida por Ofir Lobel e escrita por Sharon Ben Tovim. Segundo o TheWrap, a produção estreou com 24 de um total previsto de 50 episódios.

Ela segue o formato das mininovelas verticais: histórias fatiadas em episódios curtos, feitos para a tela do celular. O formato já chegou às produções brasileiras.

Quanto vale a licença de um rosto?

A Shortical não revelou quanto pagou a Avni nem quanto pretende oferecer aos novos interessados. Guy Shimoni, cofundador e presidente executivo da empresa, disse ao TechCrunch que pagamentos por reutilização da imagem seriam avaliados caso a caso.

A chamada é um convite a negociar, não uma venda automática do rosto. As fontes consultadas não esclarecem por quanto tempo um rosto poderá ser usado, se uma nova série exigirá outra autorização ou se a pessoa poderá vetar usos futuros.

São esses direitos de reutilização que diferenciam autorizar um personagem em uma produção de permitir que a cópia volte à tela em outros papéis.