Shortical: startup usa réplicas digitais em suas mininovelas (Andrii Iemelianenko/Shutterstock)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 12h01.
A Shortical abriu uma chamada para negociar o uso da imagem de pessoas em mininovelas com IA. O ator Aki Avni firmou um acordo direto para Inevitable, separado da chamada pública.
Uma startup de microdramas, as mininovelas feitas para a tela do celular, quer transformar rostos reais em personagens gerados por inteligência artificial. A Shortical abriu uma chamada pública para quem quiser negociar o licenciamento de imagem para suas produções.
Um ator já cedeu sua imagem para uma série da empresa, mas por um acordo direto, fora do programa aberto ao público. Segundo o TechCrunch, os interessados enviam seus perfis nas redes sociais.
A Shortical avalia as inscrições e decide se oferece um contrato. A empresa disse ao veículo que, até a publicação da reportagem no sábado, 21, a chamada ainda não tinha resultado em acordos assinados.
O primeiro rosto real licenciado pela empresa foi o do ator israelense Aki Avni. Ele participou da criação de sua própria réplica digital para Inevitable, série que estreou no dia 13 no aplicativo da Shortical e foi apresentada em Los Angeles, onde o uso de IA no cinema divide atores e estúdios.
Na ficção, Avni interpreta uma versão de si mesmo que autoriza um estúdio a usar sua imagem e perde o controle da cópia. Fora da tela, ele ajudou a criá-la.
A série usou IA na produção visual, mas não dispensou cineastas: foi dirigida por Ofir Lobel e escrita por Sharon Ben Tovim. Segundo o TheWrap, a produção estreou com 24 de um total previsto de 50 episódios.
Ela segue o formato das mininovelas verticais: histórias fatiadas em episódios curtos, feitos para a tela do celular. O formato já chegou às produções brasileiras.
A Shortical não revelou quanto pagou a Avni nem quanto pretende oferecer aos novos interessados. Guy Shimoni, cofundador e presidente executivo da empresa, disse ao TechCrunch que pagamentos por reutilização da imagem seriam avaliados caso a caso.
A chamada é um convite a negociar, não uma venda automática do rosto. As fontes consultadas não esclarecem por quanto tempo um rosto poderá ser usado, se uma nova série exigirá outra autorização ou se a pessoa poderá vetar usos futuros.
São esses direitos de reutilização que diferenciam autorizar um personagem em uma produção de permitir que a cópia volte à tela em outros papéis.
Não. A chamada recebe perfis para avaliação, e um eventual uso seria tratado em contrato.
Não. A produção visual usou IA, mas a série tem direção e roteiro humanos, e Aki Avni participou da criação de sua réplica.
Glossário
Autorização de uso da aparência
Acordo que permite usar a imagem de uma pessoa nas condições negociadas.
Representação virtual
Cópia digital da aparência de uma pessoa real.
Ficção em vídeo vertical
Séries de episódios curtos feitas para assistir com o celular na vertical.
Regras para novos usos
Condições contratuais que determinam se e como uma imagem pode reaparecer em outros conteúdos.