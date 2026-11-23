A disputa judicial entre Flamengo e Gerson, atualmente no Cruzeiro, ganhou um novo capítulo. A Justiça do Rio de Janeiro rejeitou os embargos apresentados pela defesa do meio-campista e de seu pai e empresário, Marcão, em ação na qual o clube rubro-negro cobra R$ 42,75 milhões. Com a decisão, o processo segue em direção à sentença em primeira instância.

A decisão foi publicada na última quinta-feira, 19, pelo juiz Victor Agustín Jaccoud Diz Torres, da 25ª Vara Cível do Rio de Janeiro. O magistrado manteve o despacho anterior sem alterações, rejeitando os questionamentos apresentados pelos representantes do jogador. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo, na coluna de Ancelmo Gois.

A decisão, porém, não encerra o caso nem representa uma condenação definitiva de Gerson ou da empresa FGM Sports, ligada a Marcão. O mérito da cobrança ainda será analisado pelo Judiciário, e não há data definida para a sentença.

Por que o Flamengo cobra R$ 42,75 milhões de Gerson?

A ação foi aberta pelo Flamengo em janeiro de 2026, após a saída do jogador para o Zenit, da Rússia, em julho de 2025. O clube sustenta que houve rompimento antecipado e unilateral do contrato de direitos de imagem firmado com o atleta e cobra uma indenização de R$ 42,75 milhões, valor correspondente às parcelas que seriam pagas até o fim do vínculo.

O cálculo rubro-negro considera os R$ 750 mil mensais previstos no acordo e os 57 meses restantes de contrato. A cobrança também inclui a FGM Sports, empresa de Marcão, pai e empresário do jogador.

A defesa de Gerson contesta a interpretação do clube. Os advogados argumentam que a transferência para o Zenit ocorreu com o consentimento do Flamengo, após o pagamento da multa rescisória, estipulada em 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões na cotação da época). Por essa interpretação, não teria ocorrido uma rescisão unilateral que justificasse a cobrança adicional.

Em abril, ao apresentar sua contestação, a defesa acusou o Flamengo de agir de má-fé e de buscar uma espécie de retaliação pela transferência do jogador ao Cruzeiro. Os representantes também alegaram que o clube deixou de pagar valores referentes a luvas da última renovação contratual.

Com a rejeição dos embargos, a ação continua na 25ª Vara Cível do Rio de Janeiro e aguarda a análise do mérito pelo juiz. As partes ainda poderão recorrer após uma eventual sentença, conforme o resultado do julgamento.