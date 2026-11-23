O número de pessoas e comunidades identificadas sob domínio de facções criminosas e milícias no Rio de Janeiro é cerca de 80% maior do que o registrado em 2016. Em 2025, ano de coleta dos dados, aproximadamente 5,2 milhões de pessoas viviam em áreas controladas por grupos armados no estado, quase um terço da população fluminense.

Trata-se de um levantamento do Instituto de Segurança Pública (ISP), órgão vinculado à Secretaria Estadual de Segurança, que identificou 1.530 comunidades sob controle de grupos criminosos no ano passado. Em 2016, eram 843 áreas, onde viviam 2,9 milhões de pessoas.

O instituto, porém, ressalta que o aumento dos registros não significa necessariamente uma expansão do domínio territorial de facções e milícias. Segundo o ISP, a diferença também está relacionada ao aprimoramento dos procedimentos de coleta de dados, que permitiram mapear com maior precisão a dinâmica criminosa nas comunidades fluminenses.

Comando Vermelho concentra maior número de áreas dominadas

Entre as comunidades em que foi possível identificar o grupo responsável, o Comando Vermelho (CV) aparece como a principal força criminosa do estado. A facção dominava 779 áreas em 2025, onde viviam quase 3 milhões de pessoas.

Em 2016, o grupo tinha controle identificado sobre 272 comunidades, com cerca de 1,3 milhão de moradores. O ISP alerta, contudo, que não é possível concluir que o CV tenha avançado sobre 507 novos territórios no período, uma vez que parte dessas áreas poderia já estar sob seu domínio, mas não havia sido identificada anteriormente pelas autoridades.

As milícias aparecem como a segunda principal força criminosa do Rio de Janeiro, com controle sobre 300 territórios e 917 mil moradores. Em 2016, eram 108 áreas, onde viviam 375 mil pessoas.

O Terceiro Comando Puro (TCP) controlava 274 comunidades em 2025, com 915 mil habitantes. Dez anos antes, o grupo tinha domínio identificado sobre 92 áreas, que reuniam 448 mil pessoas.

Já a facção Amigos dos Amigos (ADA) estava presente em 91 comunidades, com 222 mil moradores. Em 2016, eram 76 territórios, que concentravam 400 mil pessoas.

Mapeamento de grupos criminosos avançou em dez anos

O levantamento também aponta uma melhora na identificação das organizações que controlam as comunidades. Em 2025, as autoridades conheciam a facção responsável por 1.444 das 1.530 áreas mapeadas, o equivalente a 94,4% do total.

Em outras 86 comunidades, havia presença ostensiva de grupos criminosos armados, mas não foi possível identificar qual organização controlava o território.

Em 2016, o cenário era diferente: as autoridades não sabiam qual facção dominava 295 das 843 áreas identificadas, o equivalente a 35% do total.

Quais comunidades mudaram de grupo criminoso?

O ISP também identificou mudanças no controle de territórios entre 2019 e 2025. Nesse intervalo, as milícias conquistaram seis áreas que pertenciam ao Comando Vermelho e uma do Terceiro Comando Puro.

O CV, por sua vez, avançou sobre 39 áreas de milícias, 24 do TCP e 21 da ADA.

O Terceiro Comando Puro conquistou 22 territórios do CV, 15 da ADA e sete das milícias. Já a Amigos dos Amigos tomou duas áreas do CV, uma de milícias e duas do TCP.