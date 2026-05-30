Bônus de até US$ 400 mil na Samsung expõem nova desigualdade criada pela IA

A explosão da demanda por inteligência artificial está criando uma nova divisão dentro da própria Samsung. Na cidade de Pyeongtaek, na Coreia do Sul, trabalhadores da divisão de semicondutores conquistaram bônus que chegam a US$ 400 mil, enquanto outros funcionários da empresa receberão apenas cerca de US$ 4 mil.

A diferença salarial, de até 100 vezes entre grupos da mesma companhia, gerou insatisfação interna e levou milhares de trabalhadores a abandonar sindicatos durante as negociações trabalhistas.

O episódio ocorreu após ameaças de greve que poderiam interromper cadeias globais de fornecimento de chips, setor que se tornou o principal motor de crescimento da Samsung com o avanço da inteligência artificial.

A empresa decidiu atender às reivindicações dos profissionais ligados à produção de memória, área responsável por boa parte dos lucros recentes.

Cerca de 60% da força de trabalho sul-coreana da Samsung terá acesso aos maiores bônus, enquanto os demais funcionários ficaram de fora da maior parte dos ganhos.

O caso ilustra uma discussão que começa a aparecer em diversos países: quem realmente ficará com os ganhos econômicos produzidos pela inteligência artificial.

Na prática, trabalhadores ligados diretamente à infraestrutura da IA — como chips, data centers e desenvolvimento de modelos — passaram a capturar uma parcela crescente da riqueza criada pelo setor.

Enquanto isso, profissionais de outras áreas observam o avanço da tecnologia sem participar dos mesmos benefícios financeiros.

Coreia do Sul vira laboratório da desigualdade da era da IA

O debate interessa também ao Brasil, onde empresas de tecnologia, bancos e indústrias começam a concentrar investimentos em inteligência artificial.

A experiência sul-coreana sugere que os ganhos da IA podem não ser distribuídos igualmente dentro das organizações, criando novas diferenças salariais entre áreas consideradas estratégicas e funções tradicionais.

Para especialistas, a questão já não é apenas quantos empregos serão criados ou eliminados, mas como a riqueza gerada pela tecnologia será dividida.