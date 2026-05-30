Anthropic reduz lista de plataformas acusadas de negociar suas ações sem autorização

A Anthropic, desenvolvedora do assistente de inteligência artificial Claude e uma das startups mais valiosas do mundo, recuou parcialmente de um alerta que havia abalado o mercado privado de tecnologia nas últimas semanas.

A empresa reduziu de oito para quatro o número de plataformas que considera não autorizadas a negociar suas ações, após o comunicado original provocar preocupação entre investidores e forte reação do setor.

A controvérsia começou quando a Anthropic publicou uma lista de empresas que, segundo ela, estariam oferecendo negociações de seus papéis sem respeitar restrições de transferência impostas pela companhia. O aviso informava que eventuais operações realizadas por essas plataformas poderiam ser consideradas inválidas e não reconhecidas nos registros da startup.

Na versão atualizada do comunicado, permanecem citadas apenas Open Door Partners, Unicorns Exchange, Pachamama e Upmarket. Empresas conhecidas do mercado secundário, que apareciam na publicação original, foram retiradas da lista.

A medida chamou atenção porque investidores recorrem cada vez mais ao mercado privado para comprar participações em empresas de inteligência artificial que ainda não abriram capital, como Anthropic e OpenAI.

O impacto foi imediato. Fundos negociados em bolsa que oferecem exposição indireta à Anthropic registraram volatilidade, enquanto corretoras e plataformas especializadas passaram a responder dúvidas de investidores preocupados com a validade de operações já realizadas.

Uma das reações mais contundentes veio da Hiive, plataforma inicialmente incluída na lista. O CEO Sim Desai afirmou que a empresa não executa transferências sem aprovação das companhias envolvidas e criticou a forma como a Anthropic conduziu o caso.

Segundo ele, a publicação gerou confusão no mercado e causou danos à reputação da plataforma.

Após a revisão do comunicado, a Hiive deixou de figurar entre as empresas apontadas pela startup de inteligência artificial.

A Anthropic não explicou publicamente os motivos da alteração nem comentou as críticas recebidas.

Disputa reflete corrida por ações de gigantes da IA

O episódio acontece em um momento de forte valorização da Anthropic. A empresa anunciou recentemente uma captação de US$ 65 bilhões que elevou seu valor de mercado para US$ 965 bilhões, tornando-a uma das companhias privadas mais valiosas do setor de tecnologia.

Com poucas empresas de inteligência artificial disponíveis na bolsa, investidores têm buscado acesso antecipado a startups por meio do chamado mercado secundário, onde acionistas vendem participações antes de um eventual IPO.

Nesse contexto, companhias como Anthropic e OpenAI passaram a monitorar mais de perto a circulação de suas ações, tentando manter controle sobre quem compra e vende participações fora dos mercados tradicionais.

A tendência é que disputas semelhantes se tornem mais frequentes à medida que a corrida por participação nas líderes da inteligência artificial se intensifica.