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Avaliada em US$ 965 bilhões, Anthropicvira alvo venda antecipada de ações

O novo valuation coloca a desenvolvedora do Claude entre as empresas privadas mais valiosas do mundo

André Lopes
André Lopes

Editor

Publicado em 30 de maio de 2026 às 12h47.

Última atualização em 30 de maio de 2026 às 12h50.

A Anthropic, startup americana de inteligência artificial responsável pelo assistente Claude e principal rival da OpenAI, está no centro de uma disputa envolvendo a compra e venda de suas ações no mercado privado.

A empresa chamou atenção nas últimas semanas após alertar investidores sobre negociações realizadas por plataformas que não teriam autorização para intermediar a transferência de seus papéis. A controvérsia ocorre em um momento de forte corrida por participação na companhia, que ainda não tem ações negociadas em bolsa.

A pressão dos investidores aumentou após a Anthropic anunciar uma captação de US$ 65 bilhões que elevou sua avaliação para US$ 965 bilhões, superando a OpenAI pela primeira vez.

O novo valuation coloca a desenvolvedora do Claude entre as empresas privadas mais valiosas do mundo e reforça o interesse crescente por companhias ligadas à inteligência artificial.

Com a demanda em alta e sem uma oferta pública de ações, investidores passaram a buscar participação na Anthropic por meio do mercado secundário, onde acionistas vendem participações antes de um eventual IPO.

Foi justamente nesse ambiente que surgiu o conflito. A empresa publicou um alerta afirmando que determinadas plataformas não estariam autorizadas a negociar seus papéis, desencadeando reações de investidores e operadores do setor.

A valorização da Anthropic reflete seu crescimento acelerado nos últimos anos. A companhia se consolidou como uma das principais concorrentes da OpenAI ao expandir suas ofertas para programação, agentes de IA e soluções corporativas.

Nos últimos meses, o Claude ganhou espaço entre empresas de tecnologia, instituições financeiras e organizações que buscam automatizar tarefas complexas com inteligência artificial.

O valuation de US$ 965 bilhões também fortalece as expectativas de que a Anthropic possa realizar uma abertura de capital nos próximos anos, movimento aguardado por investidores do setor de tecnologia.

Corrida por ações de startups de IA se intensifica

O caso da Anthropic ilustra uma tendência global: investidores buscam cada vez mais exposição a empresas de inteligência artificial antes mesmo de elas chegarem à bolsa.

Com poucas companhias do setor listadas publicamente, o mercado secundário se tornou uma das principais portas de entrada para investidores interessados em participar do crescimento das startups mais disputadas da atualidade.

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