Avaliada em US$ 965 bilhões, Anthropicvira alvo venda antecipada de ações

A Anthropic, startup americana de inteligência artificial responsável pelo assistente Claude e principal rival da OpenAI, está no centro de uma disputa envolvendo a compra e venda de suas ações no mercado privado.

A empresa chamou atenção nas últimas semanas após alertar investidores sobre negociações realizadas por plataformas que não teriam autorização para intermediar a transferência de seus papéis. A controvérsia ocorre em um momento de forte corrida por participação na companhia, que ainda não tem ações negociadas em bolsa.

A pressão dos investidores aumentou após a Anthropic anunciar uma captação de US$ 65 bilhões que elevou sua avaliação para US$ 965 bilhões, superando a OpenAI pela primeira vez.

O novo valuation coloca a desenvolvedora do Claude entre as empresas privadas mais valiosas do mundo e reforça o interesse crescente por companhias ligadas à inteligência artificial.

Com a demanda em alta e sem uma oferta pública de ações, investidores passaram a buscar participação na Anthropic por meio do mercado secundário, onde acionistas vendem participações antes de um eventual IPO.

Foi justamente nesse ambiente que surgiu o conflito. A empresa publicou um alerta afirmando que determinadas plataformas não estariam autorizadas a negociar seus papéis, desencadeando reações de investidores e operadores do setor.

A valorização da Anthropic reflete seu crescimento acelerado nos últimos anos. A companhia se consolidou como uma das principais concorrentes da OpenAI ao expandir suas ofertas para programação, agentes de IA e soluções corporativas.

Nos últimos meses, o Claude ganhou espaço entre empresas de tecnologia, instituições financeiras e organizações que buscam automatizar tarefas complexas com inteligência artificial.

O valuation de US$ 965 bilhões também fortalece as expectativas de que a Anthropic possa realizar uma abertura de capital nos próximos anos, movimento aguardado por investidores do setor de tecnologia.

Corrida por ações de startups de IA se intensifica

O caso da Anthropic ilustra uma tendência global: investidores buscam cada vez mais exposição a empresas de inteligência artificial antes mesmo de elas chegarem à bolsa.

Com poucas companhias do setor listadas publicamente, o mercado secundário se tornou uma das principais portas de entrada para investidores interessados em participar do crescimento das startups mais disputadas da atualidade.