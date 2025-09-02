Anthropic levanta US$ 13 bilhões e atinge valor de mercado de US$ 183 bilhões em menos de um ano

A Anthropic, startup de inteligência artificial que disputa diretamente com a OpenAI o protagonismo do setor, anunciou nesta terça-feira, 2, a conclusão de uma rodada de US$ 13 bilhões, elevando sua avaliação para US$ 183 bilhões. O resultado a coloca entre as empresas privadas mais valiosas do mundo e reforça a corrida bilionária em torno da chamada IA generativa.

De acordo com a empresa, o salto acompanha um crescimento sem precedentes de receita. Entre janeiro e agosto de 2025, a receita anualizada (run-rate revenue) passou de cerca de US$ 1 bilhão para mais de US$ 5 bilhões. No mesmo período, a base de clientes corporativos superou 300 mil empresas, e o número de grandes contas, aquelas que geram mais de US$ 100 mil por ano, aumentou sete vezes.

Um dos motores desse avanço é o Claude Code, ferramenta para desenvolvedores que a companhia lançou no início do ano. O produto, que usa modelos de linguagem para acelerar e automatizar programação, já gera mais de US$ 500 milhões em receita anualizada. Segundo a Anthropic, o uso da plataforma cresceu dez vezes nos três meses seguintes ao lançamento completo.

A Série F foi liderada por ICONIQ, Fidelity Management & Research Company e Lightspeed Venture Partners. Também participaram fundos como Qatar Investment Authority, TPG, Altimeter, Blackstone, Coatue e General Catalyst. O novo capital será usado para atender à demanda crescente de empresas, ampliar a pesquisa em segurança de IA e expandir a atuação internacional, segundo comunicado da startup.

O lugar da Anthropic na corrida da IA

Fundada em 2021 por ex-executivos da OpenAI, a Anthropic se posicionou desde o início como uma empresa voltada para a segurança de modelos avançados de IA. Seu principal produto, o Claude, concorre diretamente com o ChatGPT e já é usado por milhares de empresas como assistente de produtividade e análise de dados.

O ritmo de crescimento da companhia ajuda a explicar a dimensão do investimento. Em menos de quatro anos, a Anthropic passou de startup promissora a um dos pilares do novo mercado de IA, ao lado de OpenAI, Google DeepMind e xAI, de Elon Musk. A avaliação de US$ 183 bilhões a coloca acima de empresas listadas em bolsa com décadas de existência, refletindo o otimismo — e também a aposta de risco — dos investidores em relação ao setor.