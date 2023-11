Tesouraria: o que é, para que serve e qual a função do setor

A tesouraria desempenha um papel vital nas finanças de uma organização, gerenciando o fluxo de caixa, investimentos e riscos financeiros.

Este artigo explora em detalhes o que é a tesouraria, como funciona e por que é fundamental para o sucesso de qualquer empresa.

O que é tesouraria?

A tesouraria é uma função essencial em organizações de todos os tamanhos e setores. Em essência, ela se dedica à gestão dos recursos financeiros da empresa, com foco particular no controle do fluxo de caixa, na gestão de investimentos, no gerenciamento de riscos financeiros e na manutenção de relações com instituições financeiras.

Para entender o que é tesouraria, é preciso saber que ela desempenha um papel crucial ao assegurar que uma empresa tenha os fundos necessários para operar de forma eficaz e cumprir suas obrigações financeiras, como pagar fornecedores e funcionários.

A principal responsabilidade da tesouraria é garantir a liquidez da organização, equilibrando os ativos e passivos, de forma a evitar déficits de caixa.

Além disso, ela supervisiona investimentos, avaliando oportunidades para maximizar o retorno financeiro dos excedentes de caixa. Também é responsável por gerenciar riscos, como flutuações cambiais e taxas de juros, e desenvolver estratégias para mitigá-los.

Qual a importância da tesouraria para o negócio?

A tesouraria desempenha um papel central para o sucesso de um negócio, contribuindo de maneiras diversas.

Primeiramente, ela gerencia o fluxo de caixa, assegurando que a empresa tenha fundos disponíveis para cobrir suas obrigações financeiras e manter a operação fluindo sem interrupções.

Além disso, a tesouraria busca oportunidades de investimento para otimizar o uso dos recursos financeiros da empresa e maximizar os retornos.

Outro aspecto fundamental é a gestão de riscos financeiros, incluindo o monitoramento de fatores como flutuações cambiais e taxas de juros. Isso ajuda a minimizar impactos negativos sobre as finanças da empresa.

A tesouraria também mantém relacionamentos com instituições financeiras, facilitando o acesso a financiamento e serviços bancários quando necessário. Além disso, fornece informações financeiras cruciais para auxiliar a alta administração a tomar decisões estratégicas bem informadas.

Quais são as funções da Tesouraria?

Mas afinal, o que faz a tesouraria? Ela tem diversas funções, dentre as quais destacam-se:

1. Gestão do Fluxo de Caixa

A tesouraria é responsável por monitorar e gerenciar o fluxo de caixa, garantindo que a empresa tenha fundos suficientes para cumprir suas obrigações financeiras e operar de maneira eficaz.

2. Otimização de Recursos Financeiros

Busca oportunidades de investimento para maximizar os retornos sobre os excedentes de caixa da empresa, contribuindo para o crescimento financeiro a longo prazo.

3. Gerenciamento de Riscos Financeiros

Identifica e gerencia riscos financeiros, como flutuações cambiais e taxas de juros, implementando estratégias para minimizar esses impactos.

4. Relações com Instituições Financeiras

Mantém relacionamentos com bancos e outras instituições financeiras, facilitando o acesso a financiamento e serviços bancários que podem ser cruciais em momentos de necessidade.

5. Tomada de Decisões Estratégicas

Fornece informações financeiras atualizadas e análises críticas para auxiliar a alta administração a tomar decisões estratégicas informadas em relação às finanças da empresa.

6. Gestão de Ações em Tesouraria

A tesouraria desempenha um papel fundamental na gestão das ações em tesouraria de uma empresa. Suas responsabilidades incluem a compra e venda dessas ações no mercado secundário, o que pode impactar o preço das ações.

O que faz um analista de tesouraria?

Em primeiro lugar, o analista de tesouraria lida com o controle do fluxo de caixa, monitorando as entradas e saídas de dinheiro, garantindo que a empresa tenha fundos suficientes para suas operações diárias e obrigações financeiras.

Além disso, eles são responsáveis por investir excedentes de caixa de forma eficiente, procurando oportunidades para maximizar o retorno financeiro, o que é essencial para o crescimento da empresa.

O gerenciamento de riscos financeiros é outra parte vital de seu trabalho, envolvendo a identificação e mitigação de riscos cambiais, de taxas de juros e outros riscos financeiros.

Os analistas de tesouraria também mantêm relacionamentos com bancos e instituições financeiras, ajudando a empresa a acessar financiamentos quando necessário.

Como funciona a tesouraria de banco?

Primeiramente, a tesouraria bancária gerencia as reservas de caixa para cumprir as regulamentações de reserva legal, garantindo que a instituição tenha capital disponível para cobrir saques e transações diárias.

Além disso, ela supervisiona a negociação de títulos, a gestão de carteiras de investimentos e o gerenciamento de riscos relacionados a essas atividades.

A tesouraria de um banco também mantém relações com outras instituições financeiras, facilitando o acesso a fundos de curto prazo para atender às necessidades de liquidez.

Além disso, ela está envolvida na negociação de moedas estrangeiras e taxas de juros, gerenciando os riscos cambiais e de mercado.

Cursos de gestão de tesouraria

Existem alguns cursos sobre gestão de tesouraria. O primeiro deles é pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Esse curso de Gestão de Tesouraria e Fluxo de Caixa oferece ferramentas modernas para apoiar a tomada de decisões e o controle financeiro, capacitando a análise da saúde financeira, identificação de estratégias lucrativas de capital de giro e desenvolvimento de planos para restaurar a solvência das empresas.

Além disso, existe o curso do Insper, que capacita executivos a projetar, monitorar e otimizar o fluxo de caixa, fornecendo suporte à tomada de decisões e ao alinhamento com políticas de compras e vendas.

Há, também, o curso da Faculdade FIPECAFI, cujo objetivo é fornecer treinamento sobre estratégias de gerenciamento de caixa, contas a receber, contas a pagar e financiamentos, bem como abordar produtos bancários e tesouraria.

Livros sobre gestão de tesouraria

Assim como os livros de investimentos, livros sobre gestão de tesouraria são valiosos recursos para profissionais financeiros, empresários e estudantes que desejam aprofundar seus conhecimentos sobre o assunto.

Um dos livros de referência nesse campo é "Controles internos e contábeis na gestão de tesouraria", de Assis Marcos, que fornece uma visão abrangente das principais áreas da tesouraria, com orientações práticas para o dia a dia.

Outra obra notável é "Cálculo Financeiro das Tesourarias", de José Roberto Securato, um guia detalhado sobre a gestão de caixa, oferecendo estratégias para otimizar o fluxo de caixa e investir excedentes com sabedoria.

Para quem busca compreender o básico sobre o assunto, "Básico em tesouraria" de Marcio Barros Souza e Renato Torquato, é uma boa escolha.

