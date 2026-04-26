IA pode destravar US$ 22 bilhões em lucros para a indústria de games

A inteligência artificial (IA) generativa pode transformar de forma estrutural a indústria global de videogames, reduzindo custos de desenvolvimento, ampliando margens e alterando a dinâmica competitiva do setor. Segundo relatório do Morgan Stanley, divulgado pela CNBC, o uso dessas tecnologias pode liberar cerca de US$ 22 bilhões em lucros anuais adicionais para fabricantes de jogos em todo o mundo.

De acordo com o banco, ferramentas de IA aplicadas à criação de ambientes virtuais, geração de diálogos e testes de software têm potencial para reduzir em quase metade os custos de desenvolvimento, além de encurtar prazos de produção e permitir equipes menores. O efeito tende a aumentar a eficiência operacional e acelerar ciclos de lançamento.

A estimativa ocorre em um contexto em que o mercado global de videogames deve movimentar cerca de US$ 275 bilhões em gastos dos consumidores neste ano, dos quais aproximadamente US$ 55 bilhões são reinvestidos no desenvolvimento e na operação de jogos.

IA pode mudar a lógica de produção do setor

Tradicionalmente caro e demorado, o desenvolvimento de jogos pode se tornar mais enxuto com o avanço da automação baseada em IA. Além de reduzir custos iniciais, o Morgan Stanley apontou, segundo informado pela Reuters, que a tecnologia permite atualizações mais rápidas após o lançamento e prolonga o ciclo de vida dos títulos por meio de novos conteúdos e melhorias contínuas.

Esse modelo pode alterar a lógica de monetização da indústria. Em vez de depender majoritariamente de grandes lançamentos, estúdios podem ampliar receitas com conteúdo adicional, compras dentro dos jogos e serviços por assinatura.

A dimensão crescente dos projetos ajuda a ilustrar o impacto potencial dessas mudanças. Um exemplo citado pelos analistas é Grand Theft Auto VI, da Take-Two Interactive, em desenvolvimento desde aproximadamente 2018 e com lançamento previsto para novembro de 2026 após adiamentos sucessivos.

Vencedores tendem a concentrar dados, distribuição e IP

Apesar do potencial de expansão de margens, o Morgan Stanley avalia que os ganhos não devem ser distribuídos de forma uniforme entre as empresas do setor.

Segundo o relatório divulgado pela Reuters, o valor tende a se concentrar em plataformas com escala, dados proprietários, propriedade intelectual relevante e operações de serviços ao vivo — fatores que aumentam a capacidade de capturar ganhos com automação e personalização baseada em IA.

Nesse grupo, o banco destaca a Sony como uma das principais beneficiárias potenciais. A combinação entre catálogo de franquias, presença em hardware e receitas recorrentes de serviços fortalece a posição da dona do PlayStation diante dos riscos e das oportunidades da nova fase tecnológica da indústria.

A Tencent Holdings e a Roblox também aparecem entre os nomes com maior potencial de captura de valor, especialmente por combinarem escala de distribuição, alto nível de engajamento e acesso a grandes volumes de dados de usuários.

No caso da Roblox, a redução das barreiras de entrada tende a reforçar ainda mais seu modelo baseado na criação de jogos pelos próprios usuários, já que ferramentas de IA podem ampliar as possibilidades de desenvolvimento dentro da plataforma e fortalecer o seu ecossistema, segundo divulgado pela CNBC.

Outro destaque é a gigante chinesa NetEase, apontada como uma das empresas mais avançadas na aplicação de IA ao desenvolvimento de jogos, com estrutura técnica capaz de acelerar a adoção da tecnologia.

Publicidade e descoberta de conteúdo ganham importância

Com a redução das barreiras de entrada, o relatório indica que a concorrência tende a aumentar significativamente, ampliando a disputa pela atenção dos usuários.

Nesse cenário, plataformas capazes de conectar conteúdos ao público certo de forma eficiente devem ganhar relevância estratégica. É nesse contexto que o Morgan Stanley aponta a AppLovin como uma possível beneficiária do novo ciclo tecnológico, por atuar na intermediação entre desenvolvedores e usuários por meio de soluções de publicidade e distribuição.

Editoras tradicionais também podem capturar ganhos

Grandes editoras com escala suficiente para implementar IA em múltiplos títulos simultaneamente também tendem a se beneficiar. Entre os nomes citados estão a própria Take-Two Interactive, além de Electronic Arts e Ubisoft.

Por outro lado, empresas com portfólio de franquias menos robusto podem enfrentar pressão competitiva adicional à medida que o custo de produção de jogos de médio porte diminui, de acordo com a Reuters. O relatório cita como exemplos a Playtika e a Netmarble.

Segundo o banco, motores gráficos como Unity e Unreal Engine enfrentam um cenário mais binário: adaptar rapidamente suas plataformas ao novo ambiente tecnológico ou correr o risco de sofrer disrupção relevante.