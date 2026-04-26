Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Partido aciona STF contra venda da Serra Verde para empresa dos EUA

Partido afirma que operação de US$ 2,8 bilhões ameaça o controle brasileiro sobre minerais estratégicos

Partido pede suspensão da venda da mineradora Serra Verde para a americana USA Rare Earth (Divulgação/Serra Verde)

Partido pede suspensão da venda da mineradora Serra Verde para a americana USA Rare Earth (Divulgação/Serra Verde)

Yasmim Faria e Clara Assunção

Publicado em 26 de abril de 2026 às 12h13.

Última atualização em 26 de abril de 2026 às 12h16.

A Rede Sustentabilidade acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar suspender a venda da mineradora Serra Verde Group para a americana USA Rare Earth, em uma operação avaliada em US$ 2,8 bilhões.

Segundo a Bloomberg, na petição protocolada na sexta-feira, o partido argumenta que a legislação brasileira não oferece salvaguardas suficientes para proteger o interesse nacional na exploração de minerais estratégicos, como exige a Constituição.

Segundo a sigla, nenhuma transação deveria permitir a transferência, direta ou indireta, de controle econômico relevante sobre ativos minerais considerados estratégicos para o país.

"A deputada federal Heloísa Helena (REDE-RJ) entrou na Justiça, com pedido de urgência, para proteger os minerais estratégicos do país e garantir mais controle sobre recursos essenciais para a nossa soberania. [...] Não dá pra tratar riqueza do país como se fosse detalhe. É hora de defender nossas riquezas naturais!", publicou o partido nas redes sociais.

A Rede Sustentabilidade também criou um abaixo-assinado digital pela extinção do acordo firmado e para que as terras raras sejam controladas pelo Estado Brasileiro.

Mercado especula qual será a próxima mineradora na vitrine das terras raras

Negócio bilionário no setor de terras raras

A proposta da USA Rare Earth prevê a aquisição da Serra Verde por meio de uma oferta em dinheiro e ações, em uma transação que pode se tornar uma das maiores já realizadas na indústria global de terras raras.

O movimento ocorre em um momento de crescente disputa internacional por minerais críticos, usados em setores como tecnologia, defesa e transição energética.

Produção em Goiás

A principal operação da Serra Verde está localizada na unidade Pela Ema, em Goiás, que passa por um processo de modernização.

Atualmente, a planta produz cerca de 100 toneladas métricas de óxidos de terras raras por ano (neodímio, praseodímio, disprósio e térbio). A expectativa da companhia é ampliar significativamente essa capacidade, chegando a aproximadamente 6.400 toneladas anuais até o fim do próximo ano.

O aumento da produção reforça o peso estratégico do ativo no mercado global de minerais críticos.

Governo Lula descarta apoio à criação da TerraBras, estatal de minerais críticos

Quem é a empresa dos EUA

Até o começo desta semana, a USA Rare Earth era um nome pouco difundido até mesmo em seu mercado de origem, os Estados Unidos. Fundada há menos de uma década, a mineradora era considerada uma startup até o ano passado, quando listou ações na bolsa. Na última segunda-feira, a quase anônima ganhou as manchetes com a aquisição bilionária.

Ao longo da semana, as ações da companhia acumularam alta de aproximadamente 9,6%, saindo de R$ 19,95 na sexta-feira anterior, 17 de abril, e encerrando o período cotadas a R$ 21,86, refletindo a leitura positiva dos investidores sobre a expansão da empresa.

Mas quem é a empresa listada na Nasdaq como USAR que pode marcar o cenário das terras raras no ocidente, segundo o BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME)?

Menos de 10 anos no mercado

O objetivo declarado da USAR é construir uma plataforma "da mina ao ímã e além", capaz de abastecer setores estratégicos como veículos elétricos, energia renovável, defesa, semicondutores e eletrônicos.

Isso significa estruturar uma cadeia completa, que vai desde a mineração, passando pelo processamento de terras raras nos Estados Unidos, à produção de metais e ligas por meio de sua subsidiária no Reino Unido (Less Common Metals) e a fabricação de ímãs permanentes em Oklahoma, no sul dos EUA, sua sede, além de atividades de pesquisa e desenvolvimento no Colorado, na costa oeste americana.

A empresa também vem ampliando sua presença internacional com parcerias industriais, especialmente na Europa.

O coração dessa estratégia está nos ímãs permanentes de neodímio-ferro-boro (NdFeB), considerados os mais potentes disponíveis no mercado. Esses componentes são críticos para tecnologias de alta performance, de motores de veículos elétricos a turbinas eólicas, passando por sistemas aeroespaciais, inteligência artificial física e equipamentos médicos.

Apesar do discurso ambicioso e da relevância estratégica, a USAR ainda está em fase de construção. A empresa, fechou 2025com receita de apenas US$ 1,64 milhão e prejuízo líquido ajustado de US$ 80 milhões, refletindo o estágio inicial de operação e o volume elevado de investimentos. A geração de caixa também é negativa, em linha com o avanço de projetos industriais e de mineração.

Em janeiro deste ano, o governo americano informou que vai injetar US$ 1,6 bilhão na companhia, via empréstimos e participação acionária, como parte de uma estratégia mais ampla de Washington para fortalecer cadeias domésticas de minerais críticos.

Esse vínculo com o governo, no entanto, também trouxe escrutínio político. Parlamentares democratas questionam possíveis conflitos de interesse envolvendo instituições financeiras ligadas a membros do governo na estruturação de investimentos na empresa.

Aquisições marcam o 1° trimestre da USAR

Desde o início do ano, a USAR vem acelerando sua estratégia de consolidação. Em março, a empresa fechou a aquisição da Texas Mineral Resources, garantindo controle total sobre o projeto Round Top, no Texas, considerado um dos principais depósitos de terras raras pesadas dos EUA e com início de produção comercial previsto para 2028.

A USA Rare Earth também firmou parcerias industriais, como com a Arnold Magnetic Technologies, e avançou em uma aliança com a Carester, na França, voltada ao processamento e reciclagem desses materiais.

"A criação desta ampla plataforma de processamento e comercialização de terras raras apoiará as prioridades estratégicas da França em matéria de soberania industrial e resiliência da cadeia de valor, garantindo recursos e capacidades essenciais para tecnologias avançadas e a transição energética", afirmou a companhia ao mercado na ocasião.

"Esta iniciativa também reflete a ambição conjunta da França, da USA Rare Earth e da Carester de construir uma indústria europeia de terras raras mais resiliente e sustentável", acrescentou.

Ao incorporar nesta semana o ativo de Serra Verde, em Goiás, já operacional e com capacidade única fora da Ásia, a USAR acelerou seu plano de construir uma cadeia de suprimentos completa fora da China, hoje responsável por cerca de 90% da oferta global de terras raras processadas.

Com o negócio, a empresa de mineração e manufatura passará a controlar integralmente a mina de terras raras Pela Ema e a planta de processamento em Goiás, a única operação em escala fora da Ásia capaz de produzir neodímio, praseodímio, disprósio e térbio.

O acordo também inclui um contrato de compra (offtake) de 15 anos para 100% da produção da fase inicial, por meio de um veículo financiado por entidades ligadas ao governo dos Estados Unidos e investidores privados, com preços mínimos garantidos.

A expectativa é que o Serra Verde atinja um EBITDA anualizado entre US$ 550 milhões e US$ 650 milhões até o fim de 2027, enquanto a empresa combinada pode chegar a US$ 1,8 bilhão até 2030. O fechamento da transação está previsto para o terceiro trimestre de 2026, sujeito a aprovações regulatórias.

Aumento na oferta ocidental

A mineradora brasileira terá preços mínimos garantidos para quatro tipos de terras raras em um contrato de fornecimento de 15 anos firmado com o governo dos EUA e investidores privados. Segundo a Reuters, críticos têm dito que os pisos de preços, que visam nivelar as condições competitivas com a China, produtora dominante de terras raras, têm o potencial de distorcer o mercado.

Na avaliação do BTG, o anúncio "marca um marco significativo para o cenário das terras raras ocidentais".

"Temos defendido que a oferta ocidental, e particularmente a do Brasil, está prestes a se tornar um ator cada vez mais importante no mercado. A transação da Serra Verde reforça essa visão. Como único ativo operacional de terras raras no Brasil, a Serra Verde detém uma clara vantagem de pioneirismo, com a maioria dos projetos de desenvolvimento visando a produção somente após 2028", dizem os analistas Leonardo Correa, Marcelo Arazi e Rodrigo Gotardo.

De acordo com o banco, a aquisição também reforça o quão crítica se tornou a oferta fora da China para os países ocidentais, particularmente os EUA, diante da necessidade de diversificação de um mercado altamente concentrado.

A instituição diz ver ainda uma "clara preferência" por terras raras pesadas, como disprósio e térbio, segmento que pode enfrentar um déficit de oferta de cerca de 30% até 2030, e avalia que o movimento pode inaugurar "uma onda mais ampla de transações no setor", com empresas em desenvolvimento se tornando alvos de aquisição.

EUA querem ser independentes em terras raras

Em entrevista à Bloomberg, a CEO da USAR, Barbara Humpton, afirmou que a aquisição do Grupo Serra Verde é um passo rumo à independência dos EUA em relação à China no setor de metais de terras raras. "Estamos apenas no início disso", disse Humpton nesta quarta-feira, 20.

"A China estabeleceu isso como um objetivo há décadas. Eles declararam que o Oriente Médio tem petróleo, a China tem terras raras e agora vimos como esse monopólio foi usado para fins de política externa", afirmou.

A executiva também anunciou que a USA Rare Earth planeja aumentar sua produção nacional por meio das operações de mineração no Texas e com as unidades de separação no Colorado e a fábrica de ímãs em Oklahoma. "A empresa está focada no crescimento orgânico para expandir a cadeia de valor, beneficiando-se da demanda de fabricantes de ímãs em busca de um fornecimento confiável", disse a CEO.

Acompanhe tudo sobre:MineraçãoTerras rarasGoiásEstados Unidos (EUA)Rede Sustentabilidade

Mais de Invest

Gringos fogem de ações de baixo volume e 'small caps' são penalizadas

BTG vê segunda onda de carros chineses, mas mantém 'compra' para Localiza

Mega-Sena: veja o resultado do concurso 3.000; prêmio é de R$ 103 milhões

Mega-Sena 3.000 sorteia R$ 100 milhões neste sábado; veja horário

Mais na Exame

Negócios

8 franquias baratas para trabalhar sem funcionários a partir de R$ 9.990

Casual

Mesmo sem três estrelas Michelin, mesa carioca vive fase de expansão

Mundo

Brasil está no melhor dos mundos no cenário global, diz CEO da Siemens

Mercados

Gringos fogem de ações de baixo volume e 'small caps' são penalizadas