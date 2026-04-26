Atentado contra Trump: tiros em jantar na Casa Branca, quem é o suspeito e o que se sabe

Disparos durante o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, em Washington, levaram à retirada do presidente Donald Trump do local e à detenção de um suspeito armado.

O caso ocorreu no sábado, 25, no hotel Washington Hilton, e é investigado por autoridades federais.

Minutos após o início do evento, sons de tiros foram ouvidos na entrada da área principal. Trump e a primeira-dama, Melania Trump, foram retirados às pressas por agentes do Serviço Secreto, enquanto convidados buscavam proteção.

O suspeito, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 anos, foi contido ainda no ponto de triagem, sem conseguir acessar o salão principal. Segundo autoridades, ele portava uma espingarda, uma pistola e facas, e houve troca de tiros com agentes.

Um agente foi atingido durante a ação, mas o colete à prova de balas evitou ferimentos graves, e o presidente não ficou ferido.

Convidados se abrigam após atentado: suspeito não conseguiu chegar até o salão do evento (Nathan Howard/Getty Images)

Quem é o suspeito?

Cole Allen tem formação em engenharia mecânica pelo California Institute of Technology e mestrado em ciência da computação pela California State University.

Ao longo da carreira, atuou como professor particular em uma empresa de preparação acadêmica, onde trabalhava há cerca de seis anos e chegou a ser reconhecido internamente como “professor do mês” em 2024.

Além da atuação no ensino, mantinha projetos próprios na área de tecnologia. Durante a graduação, desenvolveu um protótipo de freio de emergência para cadeiras de rodas e também criou jogos digitais, incluindo um título baseado em conceitos de química molecular publicado na plataforma Steam.

Registros públicos também mostram que ele realizou uma doação de US$ 25 a um comitê de ação política ligado ao Partido Democrata durante a eleição presidencial de 2024.

Celular com uma publicação de Trump exibindo uma imagem do suposto suspeito do tiroteio: Cole Allen era professor e desenvolvedor de jogos digitais (Chris DELMAS / AFP)

Antes do ataque, Allen teria enviado a familiares um manifesto em que se autodenominava “The Friendly Federal Assassin” ("o amigável assassino de federais", em tradução literal) e indicava intenção de atingir "autoridades da administração", mencionando forças de segurança apenas “se necessário”. A informação é da americana CNN.

O New York Post também publicou o suposto manifesto. No texto, Allen pede desculpas a familiares, amigos e pessoas que poderiam ser afetadas indiretamente por sua ação.

Informações preliminares indicam que ele viajou de trem da Califórnia até Washington e fez check-in no hotel um dia antes do evento.

Investigadores também identificaram registros de compra de armas em nome de Allen. Segundo autoridades ouvidas pela CNN, ele adquiriu legalmente uma pistola semiautomática calibre .38 em 2023 e uma espingarda calibre 12 em 2025, ambas na Califórnia, após passar por verificação de antecedentes exigida pela legislação americana.

Pessoas se protegem após atentado: evento anual costuma reunir autoridades do governo e jornalistas (Chip Somodevilla/Getty Images)

Como o ataque aconteceu

O incidente ocorreu na área de acesso ao evento, antes da entrada no salão principal, onde estavam o presidente e os convidados. O jantar reúne anualmente jornalistas, autoridades e integrantes do governo dos Estados Unidos e, nesta edição, contava com mais de 2 mil pessoas no hotel Washington Hilton.

Testemunhas relataram que os disparos foram ouvidos poucos minutos após o início da cerimônia. Entre cinco e oito tiros teriam sido registrados, provocando correria e levando convidados a se abaixarem ou se protegerem sob mesas.

Após os disparos, o evento foi interrompido e evacuado. Parte dos convidados deixou o local imediatamente, enquanto equipes de segurança isolaram a área e iniciaram a varredura do hotel.

O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa após atentado: suspeito está detido e investigação segue em andamento (Mandel NGAN / AFP)

O que acontece agora

Allen permanece sob custódia e deve ser formalmente acusado nos próximos dias. Segundo autoridades americanas, ele deve responder inicialmente por crimes como uso de arma de fogo durante crime violento e agressão a um agente federal com arma perigosa.

A audiência inicial do suspeito na Justiça federal deve ocorrer nos próximos dias, e novas acusações podem ser adicionadas ao longo da investigação.

Paralelamente, agentes federais analisam imagens de segurança do hotel, depoimentos de testemunhas e o histórico recente de deslocamento do suspeito para reconstruir as horas antes do ataque.

Pessoas se protegem enquanto agentes fazem a segurança após atentado: Trump e a esposa, Melania, foram levados às pressas (Andrew Harnik/Gettyimages)

O quarto onde Allen estava hospedado no hotel foi isolado, e buscas também foram realizadas em seu endereço na Califórnia, como parte da apuração sobre possível planejamento prévio.

A repercussão do caso também chegou ao Congresso americano. O Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes solicitou um briefing com o Serviço Secreto após o episódio, segundo a CNN.

Até a última atualização, as autoridades afirmam que não há indícios de participação de outras pessoas, mas a investigação segue aberta.