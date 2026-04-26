Aberta a temporada de baleias em Ilhabela

Entre maio e agosto, o litoral brasileiro se transforma na rota de passagem de alguns dos maiores animais do planeta. Vindas das águas geladas da Antártida, as baleias percorrem milhares de quilômetros em direção ao litoral mais quente do Brasil, onde encontram condições ideais para descanso e reprodução. No caminho até regiões como Abrolhos, na Bahia, Ilhabela surge como uma parada estratégica.

O resultado é um espetáculo cada vez mais frequente: saltos que rompem o horizonte, borrifos que cortam o silêncio do mar e caudas que surgem no azul infinito.

A presença desses gigantes marinhos já começa a redesenhar o calendário turístico da ilha. O inverno, antes considerado baixa temporada, passa a atrair um visitante mais consciente — e movimenta a economia local fora dos meses de pico.

Como viver essa experiência de perto

As baleias já podem ser avistadas na região, mas os meses de julho e agosto concentram o pico da temporada. No mar, há maior probabilidade de encontro nas áreas do Farol do Boi, Costão de Itapecerica e na região oceânica do Bonete.

Também é possível avistá-las a partir de terra firme. Há registros na passarela Caminho ao Mar “Ciro Ledo Barbosa”, nos mirantes do sul da ilha, na orla do canal de São Sebastião e — em alguns casos — até durante a travessia de balsa (veja mapa).

Para quem busca um encontro mais próximo, os passeios embarcados são a melhor opção. Com duração média de três a quatro horas, as saídas contam com monitoramento em tempo real, equipes treinadas e redes de comunicação entre embarcações, o que aumenta significativamente as chances de avistamento.

Algumas empresas, como a Maremar, oferecem pacotes com biólogo a bordo, tornando a experiência ainda mais completa e educativa. Para a temporada 2026, os passeios já estão à venda, com valores que variam entre R$ 250 e R$ 450.

Antes de reservar, vale verificar se a empresa é parceira do Projeto Baleia Jubarte ou possui o selo “Ilhabela, Cidade Amiga das Baleias”, criado pelo Decreto Municipal nº 11.320/2025. As empresas certificadas passam por treinamento, seguem regras específicas de observação e operam com embarcações e marinheiros habilitados.

Esse cuidado garante uma experiência segura e responsável — tanto para os visitantes quanto para os animais, que podem seguir seus comportamentos naturais sem interferência.

Confira aqui algumas empresas certificadas que oferecem os passeios:

• Maremar Turismo

https://maremar.tur.br

Contato: (12) 3896-3679

• Ecotur Ilhabela

https://www.ecoturilhabela.com.br

Contato: (12) 99142-7741

• Coral Passeios

https://www.instagram.com/coralpasseios/

Contato: (12) 98107-1050

Dica prática:

Verifique a previsão do tempo e leve roupas adequadas para frio e vento, já que os passeios acontecem em mar aberto. Prefira chinelo ou sapatilha náutica, leve binóculos para facilitar o avistamento e uma bolsa estanque para proteger itens como celular, toalha e troca de roupa.

Quais espécies podem ser vistas

A protagonista da temporada é a baleia-jubarte por ser a mais acrobática das baleias. Mas ela não está sozinha, também passam pela região, baleias-de-bryde, orcas, toninhas e diversas espécies de golfinhos — o que torna o litoral de Ilhabela um dos mais ricos em vida marinha do país.

Fonte: Projeto Baleias à Vista! (Arte/Exame)

Onde ficar

A escolha da hospedagem também pode refletir um jeito mais consciente de viajar. Embora o Brasil ainda tenha baixa adoção de certificações formais, algumas práticas ajudam a identificar empreendimentos comprometidos com sustentabilidade.

3 hospedagens com preocupação ambiental

1) Reserva Ilhabela

Localizada a poucos metros da Praia da Feiticeira, a pousada adota um projeto consistente de sustentabilidade, com integração à natureza e histórico de certificação ambiental. Utiliza energia solar, sistema de reúso de água e participa do programa Lixo Zero, destinando recicláveis à Cooperbras.

Endereço: Rua José Lins do Rêgo, 29 – Feiticeira, Ilhabela (SP)

www.reservailhabela.com

(11) 91008-6172

2) Porto Pacuíba

A pousada possui sistema próprio de tratamento de esgoto e utiliza energia solar, com 40 placas que aquecem cerca de 4 mil litros de água. Também apoia o Projeto A.MAR, valorizando pescadores locais.

Endereço: Av. Leonardo Reale, 2392 – Viana, Ilhabela (SP)

https://portopacuiba.com.br/

3) DPNY Beach Hotel

Conta com estação própria de tratamento de esgoto de alta tecnologia, além de sistemas de iluminação inteligente e uso de energia solar.

Endereço: Av. José Pacheco do Nascimento, 7668 – Praia do Curral, Ilhabela (SP)

https://www.dpny.com.br/

(12) 3894-3000

Como escolher bem a hospedagem e fugir do greenwashing

Nem toda hospedagem “verde” é, de fato, sustentável. Antes de reservar, vale observar:

• Uso eficiente de água e energia

• Gestão de resíduos (reciclagem e compostagem)

• Integração com o ambiente sem degradação

• Valorização da comunidade local

• Transparência nas práticas

Fontes: Empresas citadas; Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Ilhabela; Instituto Baleia Jubarte.