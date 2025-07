Maior banco da Alemanha vai lançar serviço de custódia de criptomoedas

O Deutsche Bank, maior banco da Alemanha, pretende lançar em 2026 um novo serviço de custódia específico para criptomoedas. A informação foi antecipada pela Bloomberg nesta terça-feira, 1º, citando fontes com conhecimento das operações planejadas pela instituição.

A ideia é que o serviço envolva parcerias com empresas importantes do mercado cripto europeu. Uma delas é a Bitpanda, uma das principais corretoras da Europa e com diversas licenças de operação em países europeus. A outra será a provedora de infraestrutura cripto Taurus.

A Bitpanda conta atualmente com 20 milhões de clientes, com a presença no território alemão correspondendo a uma das fatias mais importantes da atuação da corretora. Já a Taurus opera sediada na Suíça e é focada na oferta de serviços em blockchain para clientes institucionais.

O projeto do Deutsche Bank reflete um interesse crescente de grandes instituições financeiras no mercado de criptomoedas. No caso da Europa, o avanço da regulamentação do setor na União Europeia também deu mais segurança para a entrada dessas empresas no setor.

O banco alemão estuda lançar um serviço de custódia de criptomoedas desde o ano de 2020, mas sempre apontou a falta de uma regulamentação específica para ativos digitais na Europa como um entrave para esse movimento. Agora, porém, o bloco conta com uma regulação em vigor.

Batizada de MiCA, a lei reúne uma série de regras e requisitos que definem como empresas podem atuar no mercado de criptomoedas. No caso do Deutsche Bank, o pedido para atuação como um provedor de serviços com ativos digitais começou em 2023.

Na época do envio do pedido, David Lynne, que é responsável pela unidade de serviços bancários comerciais do Deutsche Bank, afirmou que a instituição estava "construindo nosso negócio de ativos digitais e de custódia" como forma de ampliar receitas de taxas cobradas dos clientes.

Ainda não há uma data exata para o lançamento das atividades de custódia pelo banco. Entretanto, a Bloomberg afirma que o Deutsche Bank pretende expandir projetos com ativos digitais. A tokenização de depósitos bancários e as stablecoins também estão no radar da instituição.

