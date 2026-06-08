Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Pagamentos sem humanos: a era dos Agentes de IA se aproxima

Executivo fala sobre como estamos entrando em uma fase 2.0 da IA e o que esperar deste futuro cada vez mais próximo

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 8 de junho de 2026 às 09h30.

Tudo sobreInteligência artificial
Saiba mais

Uma rede de pagamentos entre agentes de inteligência artificial não é mais assunto de ficção científica. O uso dessas ferramentas pode mudar radicalmente a forma como consumimos no futuro, com cada vez maior autonomia da IA para executar tarefas de operacionais e tomar decisões de compra.

Eliseu Tudisco, diretor de serviços financeiros da Accenture, explica o papel que os agentes de IA terão no universo das finanças e do varejo. O executivo fala sobre como estamos entrando em uma fase 2.0 da IA e o que esperar deste futuro cada vez mais próximo. Assista ao vídeo. 

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:CriptomoedasInteligência artificialAccenture

Mais de Future of Money

Congresso propõe marco regulatório para mercados preditivos no Brasil

A precisão como vantagem decisiva da inteligência artificial nas finanças

Oito bancos centrais estão entrando no mercado de stablecoins; o que isso sinaliza para o Brasil?

O Brasil resolveu os pagamentos domésticos; o próximo desafio são os internacionais

Mais na Exame

Mercados

Marvell entra no S&P 500 após disparar 210% com corrida da IA

Negócios

Ele cresceu no restaurante da família. Hoje, lidera startup que movimenta R$ 4 bilhões em pedidos

Casual

Ponte aérea gastronômica: 6 restaurantes de São Paulo que chegaram ao Rio

Ciência

Terremoto 'impossível' a 90 km de profundidade desafia teoria de décadas