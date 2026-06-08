Pagamentos sem humanos: a era dos Agentes de IA se aproxima

Uma rede de pagamentos entre agentes de inteligência artificial não é mais assunto de ficção científica. O uso dessas ferramentas pode mudar radicalmente a forma como consumimos no futuro, com cada vez maior autonomia da IA para executar tarefas de operacionais e tomar decisões de compra.

Eliseu Tudisco, diretor de serviços financeiros da Accenture, explica o papel que os agentes de IA terão no universo das finanças e do varejo. O executivo fala sobre como estamos entrando em uma fase 2.0 da IA e o que esperar deste futuro cada vez mais próximo. Assista ao vídeo.

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