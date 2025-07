5 criptomoedas que podem disparar em julho, segundo especialistas

O mercado de criptomoedas começa julho com um momento de incerteza, após um mês de junho marcado por uma forte volatilidade que acabou terminando com muitos ativos na lateralidade. Com o mercado em compasso de espera em relação ao cenário macroeconômico, especialistas afirmam à EXAME que ainda há projetos do setor com potencial de alta.

Entretanto, o setor pode estar entrando em uma dinâmica inédita na sua história recente. É o que afirma Israel Buzaym, country manager da Bybit no Brasil. O executivo vê um cenário de quebra de "um dos ciclos clássicos desse ecossistema", em que o mercado de alta primeiro resulta em uma valorização do bitcoin para depois se espalhar por outras criptos.

Buzaym afirma que esse quadro está se "fragmentando". "Desde o início deste ano, estamos vendo o bitcoin se valorizar de maneira robusta, rompendo níveis históricos e chamando atenção global, mas, ao contrário de outros ciclos, as outras criptomoedas que normalmente seguiriam esse movimento com força ainda maior estão ficando para trás".

"Esse fenômeno sugere que estamos entrando em uma temporada de bitcoin exclusiva, sem o clássico efeito de contágio imediato para o restante do mercado. Isso traz tanto riscos quanto oportunidades muito específicas para os próximos meses", avalia.

Bitcoin

Theodoro Fleury, diretor da QR Asset, aponta que o próprio bitcoin é um ativo com potencial de alta nas próximas semanas, mesmo após a valorização recente e expansão na sua fatia de mercado em relação a outras criptomoedas. O ativo "não dá sinais de que vá parar de subir em comparação com outros criptoativos", afirma.

"Fatores como o fluxo significativamente positivo na captação de ETFs, bem como o movimento acelerado de compra por parte das empresas com reservas de bitcoin, dão sustentação para o preço, o que tende a continuar nas próximas semanas", projeta.

Sei

Após uma forte valorização nas últimas semanas de junho, a Sei entrou na carteira recomendada da Mynt, a plataforma cripto do BTG Pactual, para o mês de julho. Em relatório analistas da Mynt apontam que a rede tem apresentado um crescimento maior que concorrentes e mais usuários ativos e volume de transações.

"O avanço consistente dessas métricas evidencia uma maior adoção e utilização real da rede Sei, refletindo uma tendência clara de fortalecimento da plataforma e seu potencial futuro. Tais fundamentos têm se refletido em uma performance de preços mais forte, corroborando nossa decisão estratégica de ajustar a carteira nesse sentido", afirmam.

XRP

Beto Fernandes, analista da Foxbit, afirma que o XRP é outra criptomoeda com potencia para ter uma alta expressiva neste mês. Ele avalia que o ativo "parece estar repetindo um movimento que o bitcoin fez no ano passado: subiu com força e agora aponta uma leve tendência de baixa, mas com um viés bem lateral".

"Apesar de serem ativos completamente diferentes, essa 'sustentação' do token pode ser um atrativo para os investidores. Ao mesmo tempo, os ETFs de XRP estão na fila para aprovação. E mesmo com o adiamento da decisão para setembro, as apostas ainda são de que os reguladores norte-americanos vão aceitar os pedidos e lançar o fundo", destaca.

Aptos

Já Guilherme Fais, head de Finanças da NovaDAX, cita a Aptos como uma criptomoeda que merece atenção nas próximas semanas. Ele destaca que o CEO da empresa, Avery Ching, foi indicado para o subcomitê de Mercados de Ativos Digitais da CFTC, um dos reguladores do mercado norte-americano.

O movimento é um "reconhecimento importante da relevância da Aptos no cenário regulatório dos EUA e sua capacidade de influenciar as futuras normas do mercado de ativos digitais. Paralelamente, a rede Aptos tem apresentado um crescimento notável em valor de ativos do mundo real tokenizados, com um aumento de 57% em 30 dias, atingindo cerca de US$ 542 milhões".

"Analistas preveem que, se o token mantiver o suporte na faixa de US$ 5 a US$ 5,14, os próximos alvos de valorização podem ser US$ 5,55 e, potencialmente, US$ 6, caso haja um rompimento com alto volume", destaca.

Aave

Para Beto Fernandes, da Foxbit, outra criptomoeda que divulgou uma decisão recente ligada à Aptos também tem potencial para julho. Trata-se da Aave, cujos membros do projeto decidiram recentemente expandir as suas operações para a própria Aptos.

"Esse movimento tende a trazer um fluxo de capital ainda maior, já que muitos investidores já utilizam essas redes blockchain para escapar das filas e taxas mais intensas da Ethereum. Com a Aptos, a Aave escala ainda mais seu alcance, que já é difundido em várias redes", explica.

