JPMorgan põe fim a rumores e revela novo projeto envolvendo tokenização bancária

O JPMorgan pôs fim nesta quarta-feira, 18, aos rumores que circulavam no mercado sobre a possibilidade do banco criar uma stablecoin própria pareada ao dólar. Indo contra as expectativas, a instituição revelou que sua nova iniciativa no setor envolverá, na verdade, a tokenização de depósitos bancários.

Os rumores começaram quando o banco entrou com um pedido nos Estados Unidos para registrar a marca JPMD. No pedido, havia a informação que a marca reuniria diversos serviços envolvendo criptomoedas, incluindo casos de uso de pagamento e transferências internacionais.

A descrição rapidamente deu origem a especulações de que a marca seria o nome de uma nova stablecoin pareada ao dólar. A classe de ativos tem ganhado cada vez mais tração no mercado e instituições financeiras começaram a avaliar a criação de stablecoins próprias.

Entretanto, o JPMorgan frustrou essas expectativas. O banco revelou que, na verdade, o JPMD será um token representativo de depósitos bancários. O ativo será criado no blockchain Base, da corretora de criptomoedas Coinbase, e será disponibilizado para clientes institucionais da exchange.

Como o JPMD vai funcionar?

Segundo Naveen Mallela, líder do Kinexys, o blockchain próprio do JPMorgan, haverá a emissão de unidades da JPMD e o envio para a Coinbase "nos próximos dias", com um piloto que se estenderá por meses. Os tokens poderão ser usados para transferências e pagamentos, já que representarão ativos em bancos.

Na prática, portanto, o novo projeto do banco é uma iniciativa de tokenização, em que ativos ganham representações em redes blockchain. Mallela revelou ainda que o projeto estava em desenvolvimento desde 2023 e terá como foco o uso de ativos digitais em pagamentos.

Inicialmente, os tokens terão um valor em dólar. Em uma publicação nas redes sociais, a Base disse que "transferir dinheiro deveria demorar segundos, não dia". A rede afirmou ainda que o projeto mostra como "os bancos comerciais estão chegando no mundo blockchain".

Apesar do JPMD não ser uma stablecoin, informações recentes do Wall Street Journal apontam que o JPMorgan está em discussões com um grupo de instituições financeiras, incluindo o Bank of America e o Citigroup, sobre a possibilidade de criação de uma stablecoin conjunta pareada ao dólar.

