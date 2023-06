Deutsche Bank entra com pedido na Alemanha para realizar custódia de criptoativos

O Deutsche Bank, o maior banco da Alemanha e um dos maiores do mundo, entrou com um pedido de licença junto ao regulador alemão para poder realizar serviços de custódia de criptoativos. O movimento marca mais uma adesão de um agente tradicional do mercado ao setor de ativos digitais.

A decisão foi informada por David Lynne, que é responsável pela unidade de serviços bancários comerciais do Deutsche Bank. Segundo ele, a instituição está "construindo nosso negócio de ativos digitais e de custódia". Lynne disse ainda que o pedido já foi enviado para o Bafin, a Autoridade Federal de Supervisão Financeira da Alemanha.

O objetivo da licença é ampliar operações do banco que permitiriam aumentar a receita por meio de taxas cobradas dos clientes, segundo Lynne. Além disso, o movimento segue o exemplo do DWS Group, um braço de investimentos do Deutsche Bank que também oferece serviços com criptoativos.

O pedido do Deutsche Bank mostra que ainda há interesse de agentes institucionais no mercado cripto mesmo em meio à ação de reguladores contra empresas do setor e em um momento de mercado menos favorável. Integrantes do setor cripto têm criticado a postura dos Estados Unidos após os processos abertos pela SEC, afirmando que isso pode levar à fuga de empresas e capital para países mais amigáveis ao segmento.

Testes com tokenização

Recentemente, uma filial do Deutsche Bank em Singapura anunciou a conclusão de uma fase de prova de conceito do Projeto DAMA (Digital Assets Management Access, em inglês), idealizado para facilitar o gerenciamento de fundos digitais que investem em títulos tokenizados.

De acordo com o relatório, os responsáveis pelo projeto conseguiram criar um fundo de ativos digitais com seu próprio token vinculado a um blockchain e lançar uma forma de converter diretamente fundos fiduciários para ativos digitais por parte dos seus clientes.

Com a novidade, os investidores institucionais poderiam então ingressar no fundo por meio da cunhagem direta de tokens, termo que define o processo de criação docriptoativo, por meio de um agregador de uma corretora de criptomoedas descentralizada ou por meio de um mercado integrado.