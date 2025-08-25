Hackers invadem contas de Adele e outros cantores para divulgar criptomoeda falsa

Um grupo de criminosos invadiu as contas no Instagram de diversos cantores, incluindo Adele, Tyla e o perfil póstumo de Michael Jackson, para divulgar um golpe envolvendo uma criptomoeda falsa. O ativo foi criado a partir de uma marcada do rapper Future, que também foi alvo da invasão.

O ataque ocorreu na última quinta-feira, 21, e atingiu as contas dos quatro famosos ao mesmo tempo. Após a invasão, foi publicada uma imagem aparentemente gerada por inteligência artificial para divulgar o que seria um novo projeto no mercado de criptomoedas.

Batizado de FREEBANDZ, o ativo carregaria o mesmo nome da marca da gravadora e de uma linha de roupas do rapper Future. Em seguidas, também foram feitas publicações divulgando uma série de criptomoedas meme criadas no blockchain Solana.

Investigações apontam que o ativo teria sido criado na plataforma Pump.fun. Ele chegou a disparar para uma capitalização de mercado próxima dos US$ 900 mil, um valor baixo para os padrões do mercado. Pouco depois, porém, o ativo despencou e perdeu 98% do valor.

O movimento é típico de um golpe no mercado de criptomoedas conhecido como "rug pull", ou puxada de tapete. Nele, um ativo é criado e divulgado no mercado para atrair investidores. Os criadores do ativo ficam com o controle de quase todas as unidades criadas, e então vendem esses ativos para embolsar lucros expressivos.

As investigações confirmaram que o criador do token vendeu 70% de todas as unidades criadas do ativo em uma única transação, o que fez o valor da criptomoeda despencar. O lucro teria sido de cerca de US$ 49 mil, considerando a cotação da Solana no momento da venda.

Após as invasões, as contas dos cantores foram recuperadas e as publicações foram deletadas. A prática de invadir contas de famosos nas redes sociais para divulgar criptomoedas falsas é antiga no mercado, mas segue atraindo vítimas que acabam acreditando na autenticidade dos conteúdos.

O cenário reforça os riscos elevados no investimento nas chamadas memecoins, que acabam tendo uma volatilidade excessiva e são usadas em golpes exatamente pela facilidade de criação e capacidade de se associar a temas ou figuras em alta na internet.

