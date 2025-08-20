Pump.fun vs LetsBonk: guerra no mundo das criptomoedas meme se intensifica com vai e volta

O segmento de criptomoedas meme enfrenta uma das suas maiores disputas, com duas plataformas de criação desses ativos competindo pela liderança do mercado. Após meses de hegemonia, a Pump.fun ganhou em julho um novo adversário: a LetsBonk. E as duas seguem se alternando na disputa pela primeira posição em termos de fatia de mercado.

As duas plataformas são baseadas no blockchain Solana. Lançada em janeiro de 2024, a Pump.fun rapidamente se consolidou como a líder do segmento por permitir a criação de memecoins de forma rápida e simples, com o processo demorando poucos minutos e, até, segundos. Desde então, ela ficou mais de um ano sem enfrentar grandes concorrentes.

O cenário mudou recentemente, com o lançamento da LetsBonk. A plataforma oferece a mesma velocidade e a simplicidade da Pump.fun, mas trouxe como novidade uma ligação próxima com uma criptomoeda meme consolidada no mercado: a Bonk. A relação entre os dois projetos tem impulsionado o preço do ativo e atraído usuários e projetos para a plataforma.

O sucesso inicial da LetsBonk acabou ofuscando o lançamento da criptomoeda própria da Pump.fun, que mesmo assim foi uma das maiores registradas no mercado nos últimos anos. Desde então, os dois projetos têm competido pela liderança do setor e pelo crescimento das suas fatias de mercado no ecossistema da Solana, um dos maiores do mundo cripto.

Novo capítulo da disputa

A última novidade na disputa ocorreu no último domingo, 17, quando a Pump.fun viu a sua fatia de mercado saltar de 5% há duas semanas para mais de 90%. O movimento ocorreu às custas da fatia de mercado da LetsBonk, que despencou de 80% para 3% em poucos dias.

Recentemente, foi divulgado que a Pump.fun planeja lançar um programa de distribuição de receita para investidores que compraram sua criptomoeda. A medida pode ter ajudado a recuperar usuários e atividade. Em resposta, a LetsBonk também lançou um plano de distribuição de "bônus" para os usuários.

As fatias de mercado dos projetos são avaliadas a partir do número de tokens criados em um determinado período de tempo, uma métrica que permite acompanhar com mais exatidão o grau de atividade nos projetos e o quanto eles têm conseguido atrair novos usuários.

Outras métricas indicam que o número de transações e as carteiras digitais integradas à LetsBonk também despencaram nos últimos dias. Na prática, o episódio é mais um na gangorra envolvendo as duas plataformas, com mudanças bruscas na posição dos projetos.

A disputa intensa é uma novidade no mercado de criptomoedas meme, mas a volatilidade e velocidade de mudanças já é uma característica antiga do segmento, por mais que geralmente impacte os preços dos ativos. Enquanto isso, a concorrência ajuda a aquecer a atividade na Solana, beneficiando o blockchain.

