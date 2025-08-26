Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Hyperliquid dispara após investidor milionário prever valorização de até 126 vezes durante evento

Criptomoeda foi uma das poucas a subir no dia, à medida que o milionário Arthur Hayes previu uma valorização de 126 vezes durante uma conferência em Tóquio

(Yuichiro Chino/Getty Images)

(Yuichiro Chino/Getty Images)

Cointelegraph
Cointelegraph

Agência de notícias

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 09h30.

Tudo sobreCriptomoedas
Saiba mais

O token nativo que impulsiona a exchange descentralizada de derivativos Hyperliquid foi um dos poucos a registrar ganhos nas últimas 24 horas, enquanto o empresário cripto Arthur Hayes disse a uma plateia em Tóquio que espera que ele aumente 126 vezes nos próximos três anos.

A Hyperliquid subiu quase 4% nas últimas 24 horas e estava sendo negociado a US$ 45,64 no momento da redação, embora tenha ultrapassado os US$ 47 mais cedo no dia.

O cofundador da BitMEX, Arthur Hayes, fez a previsão na conferência WebX 2025 em Tóquio nesta segunda-feira. Hayes disse que a expansão das stablecoins empurraria as taxas anuais da Dex para US$ 258 bilhões, frente à receita anualizada atual de US$ 1,2 bilhão.

  • Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. Na Mynt, você investe em uma variedade de criptoativos com a curadoria de especialistas do BTG Pactual. Abra sua conta e insira o cupom FOM50 para ganhar R$ 50 de cashback em bitcoin ao investir R$ 100 em qualquer criptomoeda até 31/08/2025. Confira o regulamento no site.

A Hyperliquid é uma exchange descentralizada de futuros perpétuos, contratos derivativos sem data de expiração, permitindo que especuladores assumam posições alavancadas em criptoativos sem possuí-los.

Futuros perpétuos abertos e volume da Dex atingem máximas históricas

As posições abertas totais da Hyperliquid atingiram a máxima histórica de 198.397 na segunda-feira, segundo a plataforma de análise Hypertracker.

Enquanto isso, o open interest — ou o valor dos contratos ainda não liquidados — ultrapassou os US$ 15 bilhões, e o patrimônio total das carteiras atingiu o pico de US$ 31 bilhões.

O volume da Dex Hyperliquid também atingiu uma máxima histórica de US$ 1,56 bilhão durante o fim de semana, de acordo com a DefiLlama. As taxas de transação também já alcançaram a máxima histórica de julho, de US$ 93 milhões, neste mês.

A DefiLlama também mostra que o valor total bloqueado na Dex de derivativos é atualmente de US$ 685 milhões, pouco abaixo do pico de fevereiro.

Hyperliquid devora concorrência

O provedor de dados Redstone publicou um relatório abrangente sobre a exchange na semana passada, no qual afirmou: “Em menos de dois anos, eles passaram de zero a capturar consistentemente mais de 75% de todo o mercado de exchanges descentralizadas de perpétuos”, anteriormente dominado pela dYdX.

A Hyperliquid agora processa até US$ 30 bilhões por dia, “chegando perto de igualar o volume da Binance em alguns pares”, acrescentou.

A HYPE atingiu uma máxima histórica logo abaixo de US$ 50 em 14 de julho.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:CriptoativosFinançasTecnologiaInovação

Mais de Future of Money

Hackers invadem contas de Adele e outros cantores para divulgar criptomoeda falsa

Ethereum pode terminar ciclo de alta em US$ 20 mil após recorde, diz milionário

Ações da Sharps Technology saltam 60% após empresa anunciar reserva de Solana

Strategy supera 630 mil bitcoins depois de investir mais R$ 1,9 bilhão na criptomoeda

Mais na Exame

Mercados

Demitida por Trump, Lisa Cook afirma que não vai renunciar ao cargo no Fed

Marketing

Volvo Car Brasil anuncia novo diretor de marketing, customer experience e comunicação

Economia

Prévia da Inflação: IPCA-15 desacelera e fica em -0,14% em agosto

Negócios

Quais são as 10 maiores empresas do varejo no Brasil? Veja quanto elas faturam