Hyperliquid dispara após investidor milionário prever valorização de até 126 vezes durante evento

O token nativo que impulsiona a exchange descentralizada de derivativos Hyperliquid foi um dos poucos a registrar ganhos nas últimas 24 horas, enquanto o empresário cripto Arthur Hayes disse a uma plateia em Tóquio que espera que ele aumente 126 vezes nos próximos três anos.

A Hyperliquid subiu quase 4% nas últimas 24 horas e estava sendo negociado a US$ 45,64 no momento da redação, embora tenha ultrapassado os US$ 47 mais cedo no dia.

O cofundador da BitMEX, Arthur Hayes, fez a previsão na conferência WebX 2025 em Tóquio nesta segunda-feira. Hayes disse que a expansão das stablecoins empurraria as taxas anuais da Dex para US$ 258 bilhões, frente à receita anualizada atual de US$ 1,2 bilhão.

A Hyperliquid é uma exchange descentralizada de futuros perpétuos, contratos derivativos sem data de expiração, permitindo que especuladores assumam posições alavancadas em criptoativos sem possuí-los.

Futuros perpétuos abertos e volume da Dex atingem máximas históricas

As posições abertas totais da Hyperliquid atingiram a máxima histórica de 198.397 na segunda-feira, segundo a plataforma de análise Hypertracker.

Enquanto isso, o open interest — ou o valor dos contratos ainda não liquidados — ultrapassou os US$ 15 bilhões, e o patrimônio total das carteiras atingiu o pico de US$ 31 bilhões.

O volume da Dex Hyperliquid também atingiu uma máxima histórica de US$ 1,56 bilhão durante o fim de semana, de acordo com a DefiLlama. As taxas de transação também já alcançaram a máxima histórica de julho, de US$ 93 milhões, neste mês.

A DefiLlama também mostra que o valor total bloqueado na Dex de derivativos é atualmente de US$ 685 milhões, pouco abaixo do pico de fevereiro.

Hyperliquid devora concorrência

O provedor de dados Redstone publicou um relatório abrangente sobre a exchange na semana passada, no qual afirmou: “Em menos de dois anos, eles passaram de zero a capturar consistentemente mais de 75% de todo o mercado de exchanges descentralizadas de perpétuos”, anteriormente dominado pela dYdX.

A Hyperliquid agora processa até US$ 30 bilhões por dia, “chegando perto de igualar o volume da Binance em alguns pares”, acrescentou.

A HYPE atingiu uma máxima histórica logo abaixo de US$ 50 em 14 de julho.

