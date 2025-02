Rug pull: o que é o golpe que atingiu criptomoeda promovida por Javier Milei?

"O mundo quer investir na Argentina. $LIBRA". Foi assim que Javier Milei concluiu uma publicação no X, antigo Twitter, em que promoveu um projeto de criptomoeda meme. Em poucas horas, o ativo disparou e atraiu milhões em investimentos. E, logo em seguida, perdeu todo o seu valor.

O prejuízo para investidores foi grande, mas ainda não há um valor exato. Entretanto, a queda da Libra foi de 95%, perdendo uma capitalização de mercado de mais de US$ 4 bilhões. O caso chamou a atenção pela divulgação de Milei, que após a queda afirmou que "não estava ciente dos detalhes do projeto" e retirou seu apoio.

Mas o episódio não é exatamente uma novidade no mercado de criptomoedas. Quando um ativo digital tem uma intensa valorização seguida por uma forte perda, perdendo praticamente todo o seu valor, os investidores já sabem o que está acontecendo: um rug pull.

O que é o rug pull?

Um rug pull, ou "puxada de tapete", em português, é um golpe antigo no mercado financeiro, ocorrendo pela primeira vez em 1928, mas que se tornou mais comum no mercado de criptomoedas. Ele ocorre quando os criadores de um ativo digital vendem grandes montantes da moeda digital, embolsando lucros e fazendo o token perder praticamente todo o seu valor.

Em geral, projetos envolvidos em rug pulls são famosos por terem divulgações grandiosas, compartilhando promessas pouco realistas para investidores ou então se associando a assuntos em alta na internet ou grandes personalidades, como celebridades e políticos. Cria-se, com isso, uma aparência de seriedade.

Na prática, porém, essa fachada busca atrair investidores, seja pelo apoio real ao projeto ou pelo interesse em lucrar em cima da especulação e popularidade do ativo. A grande virada envolve a chamada "tokenomics", ou a "economia" que explica o funcionamento do ativo.

Toda criptomoeda é criada com uma determinada oferta de unidades. O rug pull tem como princípio uma forte concentração dessas unidades nas mãos dos criadores do projeto. Em muitos casos, a concentração passa dos 80%, como no caso da Libra, promovida por Milei.

O golpe ocorre quando os investidores são atraídos e decidem investir na criptomoeda, que então tem uma forte valorização. Em seguida, os criadores vendem todas as unidades que possuíam, embolsam os lucros e fazem o token perder praticamente todo o valor.

Como se proteger?

Um primeiro sinal de alerta para investidores é quando uma moeda digital surge "do nada", sem anúncios anteriores na imprensa ou nas redes sociais, mas gerando um grande "hype". Em geral, eles também se ligam a promessas grandiosas ou se aproveitam de assuntos em alta.

Um dos grandes segredos para se proteger de um rug pull é buscar as informações sobre a distribuição de unidades da criptomoeda. Quanto mais unidades estiverem sob controle dos criadores do projeto, maiores as chances do ativo estar sendo usado para um rug pull.

Em muitos casos, essas criptomoedas também são listadas apenas em DEXs, corretoras descentralizadas de ativos digitais que, em geral, não realizam verificações sobre as características do ativo antes de listá-lo.

É importante, também, pesquisar sobre os criadores do projeto, analisando se eles possuem alguma experiência na área de tecnologia ou em outros projetos do mundo cripto.

Criptomoedas menores e mais recentes também contam com capitalizações de mercado menores, liquidez limitada e menos investidores, uma combinação que resulta em alta volatilidade. Por isso, esses ativos, em especial as chamadas criptomoedas meme, são extremamente arriscados, mesmo quando não são usados em rug pulls.

