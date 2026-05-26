Brasil retira R$ 7 milhões em mais uma semana pessimista dos fundos de cripto

O Brasil retirou líquido US$ 1,4 milhão, R$ 7 milhões, de fundos de criptomoedas no acumulado semanal de sexta-feira, 22, segundo a CoinShares.

De acordo com o relatório da gestora de criptomoedas, o avanço do Clarity Act, projeto de lei que cria um marco regulatório para o mercado de criptomoedas nos Estados Unidos, não foi suficiente para superar a aversão ao risco decorrente dos conflitos entre EUA e Israel contra o Irã.

O que impactou negativamente os produtos negociados em bolsa (ETPs, na sigla em inglês) baseados em criptomoedas através de US$ 1,46 bilhão em saídas líquidas globais e US$ 2,54 bilhões no acumulado de duas semanas.

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Regionalmente, Holanda e Austrália se mantiveram no azul por respectivas entradas líquidas semanais de US$ 6,6 milhões e US$ 0,7 milhão. Já os principais saques líquidos no período, além do Brasil, foram dos EUA, Suíça, Canadá, Hong Kong, Alemanha e Suécia, respectivamente de US$ 1,42 bilhão, US$ 16,2 milhões, US$ 12,5 milhões, US$ 12,2 milhões, US$ 4,4 milhões e US$ 1,8 milhão. Enquanto isso, outros fundos totalizaram US$ 0,4 milhão em retiradas líquidas semanais.

Os investimentos do Brasil chegaram a US$ 0,8 milhão e US$ 62 milhões em respetivas entradas líquidas mensal e anual, já o total de ativos sob gestão (AuM, na sigla em inglês) recuou a US$ 1,25 bilhão. O que foi suficiente para manter o país na sexta posição global.

Nesse caso, EUA, Alemanha, Canadá, Suíça, Suécia, Ilhas Cayman, Hong Kong, Austrália, Holanda, Luxemburgo e França registraram respectivos AuM de US$ 123,88 bilhões, US$ 6,69 bilhões, US$ 5,64 bilhões, US$ 5,03 bilhões, US$ 2,41 bilhões, US$ 848 milhões, US$ 688 milhões, US$ 517 milhões, US$ 155 milhões, US$ 100 milhões e US$ 99 milhões. Por sua vez, o AuM global fechou a semana em US$ 148,68 bilhões enquanto outros países chegaram a US$ 1,3 bilhão.

A aferição direcionada aos criptoativos mostrou que os maiores volumes de saídas líquidas semanais foram de ETPs de Bitcoin (BTC) e de Ethereum (ETH), respectivamente de US$ 1,31 bilhão e US$ 222,8 milhões.

Em relação às entradas líquidas, os maiores fluxos foram de ETPs de XRP, Short Bitcoin, Solana (SOL), cestas multiativos, Sui (SUI), Chainlink (LINK) e Litecoin (LTC), respectivamente de US$ 31,8 milhões, US$ 10,2 milhões, US$ 7,7 milhões, US$ 4,7 milhões, US$ 2,9 milhões, US$ 0,6 milhão e US$ 0,4 milhão. Outros fundos totalizaram US$ 12,8 milhões em entradas líquidas semanais.

Por fundos cripto, Bitwise e 21Shares registraram entradas de US$ 1 milhão líquido cada um, enquanto outros fundos totalizaram US$ 20 milhões em depósitos líquidos semanais. Pelo lado das retiradas líquidas no período, os maiores volumes foram dos iShares (de BTC e de ETH), da BlackRock, Fidelity, ARK 21Shares, ProFunds, Grayscale e CoinShares, respectivamente de US$ 1,19 bilhão, US$ 129 milhões, US$ 107 milhões, US$ 45 milhões, US$ 12 milhões e US$ 6 milhões.

Na semana anterior, investidores nacionais ignoraram o pessimismo global e aportaram R$ 5 milhões em fundos de criptomoedas.

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