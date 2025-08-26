Governo dos EUA vai usar blockchain para divulgar PIB e outros dados

Blockchain: governo dos EUA vai adotar tecnologia (Getty Images/Reprodução)
Editor do Future of Money
Publicado em 26 de agosto de 2025 às 17h17.
O Departamento de Comércio dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira, 26, que vai usar a tecnologia blockchain para registrar e divulgar dados referentes à economia do país. O secretário de Comércio, Howard Lutnick, disse que a decisão reflete o comprometimento do presidente Donald Trump com a tecnologia e o mercado cripto.
Em uma coletiva de imprensa, Lutnick revelou que "o Departamento do Comércio vai começar a emitir as suas estatísticas em blockchain". Entretanto, ele não informou qual rede será usada pelo governo para divulgar os dados, que costumam ser atentamente monitorados pelo mercado ao indicar a saúde econômica do país.
Lutnick também não entrou em detalhes sobre as causas para o novo projeto. Entretanto, ao falar diretamente com Donald Trump, ele disse que o político seria um "criptopresidente", indicando que a medida faz parte da aproximação intensa entre Trump e o mercado de criptomoedas iniciada durante as eleições de 2024.
"Nós vamos colocar o PIB [Produto Interno Bruto] em blockchain para que possamos usar o blockchain e para que as pessoas possam usar o blockchain para ter acesso aos dados e distribuí-los", comentou o secretário do Comércio. Ele não compartilhou uma data exata para o início do uso da tecnologia.
Ainda segundo Lutnick, "nós vamos tornar tudo isso disponível para todo o governo, para que qualquer um possa fazer o mesmo. Estamos finalizando alguns detalhes para que possamos fazer isso". A fala indica que o governo dos Estados Unidos também pode adotar a tecnologia para registrar e compartilhar outros tipos de informações.
A possibilidade do governo dos Estados Unidos usar a tecnologia blockchain para registrar informações já havia sido apontada por Elon Musk, na época que o bilionário integrou a gestão Trump. À época, ele disse que a tecnologia poderia aumentar a transparência e reduzir os custos em torno do sistema atual de pagamentos federais.
Entretanto, o novo projeto indica um foco no registro de estatísticas sobre a economia dos Estados Unidos. Nas últimas semanas, o presidente Trump substituiu a chefe da área do governo responsável pelas estatísticas do mercado de trabalho, alegando que dados divulgados nos últimos meses teriam sido manipulados e estavam incorretos.
O anúncio também faz parte de uma ampla gama de ações do governo Donald Trump ligadas ao setor de criptomoedas. Desde que Trump retornou ao cargo, o país já criou reservas de criptomoedas, aprovou uma legislação específica para stablecoins pareadas ao dólar e tem avançado na criação de um arcabouço regulatório favorável ao setor. O presidente disse que quer transformar os Estados Unidos na "capital mundial das criptomoedas".
Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok