Um investidor de criptoativos perdeu cerca de US$ 613 mil de sua carteira física Trezor, mesmo após adotar todas as precauções de segurança.

Dados do blockchain mostram que cada transferência foi assinada com a própria assinatura do proprietário, algo possível apenas com as chaves do aparelho. Ou as chaves vazaram ou o dispositivo autorizou os pagamentos.

O investidor, porém, afirma que não autorizou nenhuma transação.

Como a carteira Trezor enviou fundos ao ladrão sem consentimento do dono?

As carteiras Trezor funcionam junto a um aplicativo no celular, que exibe saldos mas não pode movimentar valores sem aprovação no próprio dispositivo.

O investidor conectou uma Trezor Safe 7 a um iPhone 17 Pro Max, que também mantinha outras carteiras de criptoativos com saldo.

INTEL: Over $600K drained from a user's Trezor and Exodus wallets on the same iPhone — Solid Intel 📡 (@solidintel_x) November 23, 2026

O criminoso não utilizou autorizações de gastos antigas, um caminho frequente em golpes. Uma transferência polêmica de 49.999 USDT foi executada sob a permissão do próprio investidor, segundo publicação da Onchain Lens no X.

A empresa Solid Intel resumiu o relato do investidor.

“A vítima afirma que nunca armazenou a seed phrase digitalmente e que não autorizou nenhuma transação”, acrescentou a Solid Intel no X.

O iPhone seria o elo fraco?

A Safe 7 é a primeira carteira Trezor com Bluetooth. A Trezor afirma que o chip sem fio é isolado das chaves, garantindo que mesmo uma conexão invadida não transfira fundos.

Em 9 de novembro, a Apple lançou o iOS 27.2.1, versão presente no iPhone da vítima, corrigindo uma falha no Bluetooth. As notas da atualização detalham o risco:

“Um invasor próximo com acesso ao Bluetooth poderia corromper a memória do processo”, destaca trecho das notas de segurança da Apple divulgadas pela companhia.

A Onchain Lens afirmou não ter encontrado vínculo entre esta vulnerabilidade e o furto.

Nem a Trezor nem o Exodus se pronunciaram. No mês passado, a Trezor reforçou sua cadeia de suprimentos após um alarme sobre manipulação física em carteiras rivais da Ledger

Aquele episódio envolvia caixas adulteradas. Neste caso, o proprietário garante que a embalagem chegou lacrada. O acontecimento levanta dúvidas sobre riscos após o emparelhamento do dispositivo com o celular.

*Matéria original escrita por Mohammad Shahid no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok