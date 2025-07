Trump diz que stablecoins são 'maior revolução para as finanças desde a internet'

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump sancionou nesta sexta-feira, 18, o Genius Act, um projeto de lei que regulamenta as stablecoins. Ao elogiar a proposta, o político destacou que essas criptomoedas, em geral pareadas ao dólar, representam a "maior revolução para a tecnologia financeira" desde o surgimento da internet.

O Genius Act foi aprovado pelo Senado em 17 de junho e também passou pela Câmara um mês depois. O projeto estabelece uma série de regras e padrões para que empresas possam emitir as suas stablecoins, em especial sobre a criação das reservas que garantem a paridade com o dólar. O foco do projeto é o uso para pagamentos.

Trump destacou que o projeto "cria um arcabouço regulatório claro e simples para estabelecer e desbloquear o potencial imenso das stablecoins pareadas ao dólar. Elas podem ser a maior revolução da tecnologia financeira desde o nascimento da própria internet".

Ele ressaltou que o sistema financeiro ainda conta com uma infraestrutura tecnológica "antiga e ultrapassada" e defendeu a substituição e "atualização para o século 21" usando a tecnologia cripto. O presidente afirmou que as stablecoins também são importantes para fortalecer o papel do dólar como uma moeda internacional.

O político aproveitou para criticar novamente movimentos do Brics, grupo que conta com o Brasil entre os seus membros, para reduzir o uso do dólar como moeda em negociações comerciais. "As stablecoins poderão ser usadas para realizar transações extremamente baratas que serão processadas em uma questão de segundos, ao invés de dias e semanas como ocorre atualmente. E isso é algo excelente".

Trump também elogiou a "privacidade, flexibilidade e descentralização" desses ativos e disse que as criptomoedas têm potencial para "impulsionar o crescimento dos Estados Unidos e empoderar bilhões de pessoas". "Nós vamos fazer essa indústria crescer ainda mais. Mais do que as pessoas imaginaram que seria possível. É uma indústria muito aquecida".

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir

Na sua fala, o presidente dos Estados Unidos reforçou o seu compromisso de proibir o desenvolvimento de uma moeda digital de banco central (CBDC, em inglês) pelo país. Trump voltou a criticar a postura do governo do seu antecessor, Joe Biden, em relação às criptomoedas.

"Naquele momento, os desenvolvedores e empresários de criptomoedas estava sob ataque constante do governo Biden, que tentava destruir a indústria", comentou. "Eu prometi que recuperaríamos a liderança dos Estados Unidos e que eu transformaria o país na capital mundial de cripto, e foi isso o que fizemos. E no nosso governo isso só vai avançar", prometeu.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok